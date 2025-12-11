Connect with us

11 decembrie: Ziua Internațională a Munților. De ce iubim muntele

11 decembrie: Ziua Internațională a Munților. În fiecare an la această dată, comunitatea internațională marchează Ziua Internațională a Munților, o inițiativă dedicată protejării și promovării zonelor montane, dar și conștientizării rolului esențial pe care îl au acestea pentru viața pe planetă.

Sărbătoarea a fost instituită în 2003 de Organizația Națiunilor Unite, ca răspuns la nevoia tot mai mare de a atrage atenția asupra presiunilor la care sunt supuse regiunile montane și asupra rolului lor vital în echilibrul ecologic global.

Munții acoperă aproximativ 27% din suprafața terestră și adăpostesc aproximativ 15% din populația lumii.

Ei furnizează peste jumătate din rezervele mondiale de apă dulce, fiind principala sursă de alimentare pentru marile râuri și lacuri.

În același timp, sunt locuri în care biodiversitatea este spectaculos de bogată, habitat pentru numeroase specii rare sau endemice, dar și spații în care culturile tradiționale au supraviețuit timp de secole.

În ultimii ani, însă, munții se confruntă cu provocări fără precedent. Schimbările climatice accelerează topirea ghețarilor, modifică regimul precipitațiilor și sporesc riscul de alunecări de teren sau de fenomene extreme.

Vezi și TRASEE turistice spectaculoase din județul Alba, în munții Apuseni și Șureanu. Unde poți descoperi minunății ale naturii sălbatice

Depopularea satelor montane, exploatarea excesivă a resurselor, turismul necontrolat și dezvoltarea haotică pun presiune asupra unor ecosisteme deja fragile.

În acest context, Ziua Internațională a Munților devine un apel global pentru protejarea și gestionarea durabilă a zonelor montane.

Fiecare ediție a zilei este dedicată unei teme specifice, precum biodiversitatea, agricultura montană, tinerii din zonele montane sau turismul durabil.

Scopul este de a evidenția importanța acestor regiuni pentru economie, cultură și mediu, dar și de a încuraja comunitățile și guvernele să adopte politici care sprijină dezvoltarea sustenabilă.

Pentru România, o țară în care aproximativ o treime din teritoriu este montan, această zi are o semnificație aparte.

Carpații nu reprezintă doar un cadru natural spectaculos, ci și un rezervor de biodiversitate europeană, un spațiu de identitate culturală și o sursă de oportunități economice prin turism, agricultură, silvicultură și energie regenerabilă.

Marcarea acestei zile oferă ocazia de a readuce în atenție necesitatea protejării pădurilor, a habitatelor naturale, dar și a comunităților montane care păstrează tradiții și moduri de viață unice.

Ziua Internațională a Munților nu este doar o celebrare, ci și un reminder al responsabilității pe care o avem față de aceste teritorii.

Munții oferă resurse, frumusețe și echilibru; în schimb, cer doar respect și o gestionare atentă. Prin educație, politici publice eficiente și implicarea societății, munții pot rămâne spații vii, curate și pline de diversitate pentru generațiile viitoare.

11 decembrie: Ziua Internațională a Munților. De ce iubim muntele

Iubirea pentru munte are o natură profundă și greu de explicat doar prin rațiune. Ea vine atât din interiorul nostru, cât și din felul în care muntele reușește să ne transforme, să ne liniștească sau să ne provoace.

În primul rând, muntele oferă un sentiment rar de libertate. Spațiile largi, aerul curat, liniștea dintre creste, absența aglomerației și a zgomotului ne scot din ritmul grăbit al vieții de zi cu zi.

O drumeție, oricât de scurtă, ne face să simțim că ne întoarcem la ceva esențial și autentic. De aceea, mulți spun că pe munte „respiră altfel”.

Apoi, muntele ne învață modestia. Privind un vârf impunător sau parcurgând un traseu dificil, realizăm cât de mici suntem în fața naturii și, totuși, cât de capabili putem fi atunci când ne depășim limitele.

Fiecare pantă abruptă și fiecare pas făcut cu efort devin o lecție despre răbdare, perseverență și respect.

YouTube video

Mai există și frumusețea. Munții oferă peisaje care nu se repetă niciodată la fel: lumina diferită a dimineții, mirosul pădurii după ploaie, culmile care par desenate în zare, primele urme ale zăpezii sau sunetul discret al unui pârâu.

Este o estetică naturală pe care nu o poți reproduce artificial și care rămâne în memorie ca o emoție, nu doar ca o imagine.

Pentru mulți, muntele este și un refugiu spiritual. Acolo, oamenii își regăsesc echilibrul, se desprind de griji și își ordonează gândurile.

Este un loc în care tăcerea nu incomodează, ci vindecă. În același timp, muntele aduce și bucuria socială: drumețiile cu prietenii, poveștile din cabane, sentimentul de comunitate creat spontan între oameni care împart același traseu sau aceeași pasiune.

Nu în ultimul rând, iubim muntele pentru provocările sale. El ne cheamă să îl explorăm, să îl cucerim cu respect, să ne autodepășim. Fiecare vârf atins devine o victorie personală, dar și o amintire care rămâne cu noi toată viața.

