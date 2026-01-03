Connect with us

VIDEO: Cum arată străzile din Alba Iulia după ninsoarea de vineri spre sâmbătă. Cum au acționat autoritățile pentru deszăpezire

acum 4 minute

Străzile din Alba Iulia sunt pline de zăpadă sâmbătă dimineața, 3 ianuarie, în mai toate zonele din oraș. Ninsoarea care a pornit în noaptea de vineri spre sâmbătă a așternut un strat gros de zăpadă atât pe carosabil, dar și pe trotuare. 

Deși drumarii au intervenit cu mai multe pluguri pe tot parcursul nopții, ninsoarea continuă le-a dat mari bătăi de cap autorităților locale. S-a intervenit pe mai multe străzi din oraș, dar sâmbătă dimineața zăpada era la loc pe carosabil.

Sâmbătă dimineața mare parte din străzile din oraș erau acoperite de zăpadă. Printre blocuri, în unele zone trotuarul nu se mai deosebea de carosabil.

La Alba Iulia ninge de ore bune, iar momentan, în jurul orei 8.30, autoritățile locale fac o ședință pentru a vedea unde și cum să acționeze în continuare pentru deszăpezire.

Claudiu Nemeș, director executiv al Primăriei Alba Iulia a declarat pentru alba24.ro că autoritățile locale au intervenit în noaptea de vineri spre sâmbătă, cu patru autoutilitare de deszăpezire, iar acțiunea a început în jurul orei 11.30.

În video-ul de mai sus, trimis redacției alba24.ro de Claudiu Nemeș, se poate vedea acțiunea drumarilor pe timp de noapte.

Acțiunea a continuat până spre dimineață. De asemenea, pe unele străzi s-a acționat și cu antiderapant mai exact cu clorură de magneziu, a mai declarat Claudiu Nemeș.

Situația în județ. Ce probleme a cauzat furtuna de zăpadă

Pe timpul nopții, pe raza județului Alba, furtuna de zăpadă a cauzat mai multe probleme. Peste 23.000 de oameni au rămas fără curent, iar autoritățile au intervenit pentru a rezolva mai multe probleme.

CITEȘTE ȘI: VIDEO Noapte albă pentru autoritățile din Alba din cauza zăpezii: 23.000 de oameni au rămas fără curent. Ce probleme au fost

Ninsoarea abundentă din noaptea de vineri spre sâmbătă (2 spre 3 ianuarie 2026) s-a așternut pe cele mai importante tronsoane de autostradă. Poliția Română atenționează că se circulă în condiții de iarnă pe autostrada A1 atât pe tronsonul București Pitești între kilometrii 134-149 cât și pe întreg tronsonul Râmnicu Vâlcea – Deva.

VEZI ȘI: VIDEO ATENȚIE ȘOFERI: Se circulă în condiții de iarnă pe autostrada A10 Sebeș-Turda. Drumarii intervin pentru deszăpezire

De asemenea, în aceleași condiții se circulă și pe autostrada A10 Sebeș – Turda. Pe aceste sectoare se intervine cu utilaje pentru asigurarea fluenței circulației.

