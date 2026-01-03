Connect with us

Cum va fi vremea în țară de Bobotează. Ce estimări au făcut meteorologii

Meteorologii au făcut primele estimări legate de cum va fi vremea de Bobotează, în țară, dar și la început de săptămână și în zilele de după sărbătoarea religioasă. 

Potrivit meteorologilor vremea va fi în general închisă în perioada 5–6 ianuarie, cu precipitații în mare parte din țară. În vest, nord și centru vor fi precipitații mixte, iar la munte va ninge, în timp ce în restul teritoriului vor predomina ploile. Izolat se pot acumula cantități mai mari de apă, cu risc de polei și ceață, iar vântul va avea unele intensificări în zonele montane și în sud-est.

De Bobotează și în zilele următoare, temperaturile vor fi în creștere, ajungând până la 16 grade Celsius, mai ales în sud-estul țării, însă vor mai fi episoade de ploaie și condiții izolate de polei. După 7 ianuarie, vremea se va răci treptat, iar probabilitatea de precipitații va rămâne ridicată la nivel național.

Cum va fi vremea înainte cu o zi de Bobotează

Pentru perioada 5 ianuarie, ora 08:00 - 6 ianuarie, ora 08:00, meteorologii estimează că vremea se va menține în general închisă și temporar vor fi precipitații, mixte în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, predominant sub formă de ninsoare la munte și mai ales ploi în restul teritoriului.

Pe alocuri vor fi cantități de apă mai însemnate, iar pe spații mici se va depune polei. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări pe crestele montane și pe arii restrânse în sud și sud-est.

Temperaturile maxime se vor încadra între -2 și 13 grade Celsius, iar cele minime între -5 și 6 grade, mai ridicate pe litoral, spre 8 - 9 grade. Pe alocuri se va semnala ceață.

Vremea în România de Bobotează

Potrivit ANM, În intervalul 6 ianuarie, ora 08:00 - 7 ianuarie, ora 08:00, valorile termice vor fi în creștere. Cerul va avea înnorări persistente în vestul, sud-vestul, nordul și estul țării, unde local și temporar va ploua, iar la munte vor fi precipitații mixte. În restul teritoriului cerul va fi variabil, iar ploi slabe vor fi doar izolat. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în sud-est și pe crestele montane.

Temperaturile maxime se vor încadra între 0 și 16 grade, cu cele mai ridicate valori în Dobrogea, iar cele minime se vor situa între -4 și 10 grade. Izolat, vor fi condiții de polei.

Estimări pentru ziua de după Bobotează

Meteorologii estimează pentru perioada 7 ianuarie, ora 08:00 - 10 ianuarie, ora 08:00, valori termice în creștere, peste cele specifice perioadei în primele două zile din interval, îndeosebi în regiunile extracarpatice, apoi vor fi în scădere și vor caracteriza o vreme mai rece decât normalul perioadei, mai ales în jumătatea de nord a țării. Probabilitatea de precipitații va fi ridicată în cea mai mare parte a teritoriului.

