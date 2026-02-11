11 februarie: Ziua Europeană a Numărului de Urgență 112, funcțional la nivel național din 2005

Ziua Europeană a Numărului de Urgență 112 este marcată anual din 2009 și este dedicată creșterii gradului de conștientizare privind utilizarea numărului european de urgență 112.

De asemenea, ziua de 11 februarie este o zi de recunoaștere a activității tuturor celor care contribuie la lanțul de servicii de urgență european, după cum indică site-ul www.eena.org.

Pentru susținerea și dezvoltarea serviciului de urgență 112, la nivel european a fost înființată Asociația Europeană a Numărului de Urgență (EENA), o organizație neguvernamentală cu sediul la Bruxelles.

Misiunea acesteia este de a contribui la creșterea nivelului de siguranță și securitate a cetățenilor. EENA a fost fondată de Olivier Paul-Morandini, care a deținut și funcția de președinte al organizației în perioada 1999–2015.

În prezent, conducerea EENA este asigurată de Demetrios Pyrros. Viziunea organizației este ca fiecare cetățean să aibă acces rapid la serviciile de urgență și să beneficieze de informații corecte și de îngrijire adecvată în situații de urgență sau în caz de dezastru.

De-a lungul anilor, EENA a devenit unul dintre principalele puncte de referință în domeniul serviciilor de urgență europene și internaționale. Drept urmare, membrii EENA au acces la resurse de înaltă calitate și pot beneficia de o largă rețea de profesioniști în domeniul siguranței publice din întreaga lume, scrie Agerpres.

Comunitatea EENA include peste 1.500 de servicii de urgență reprezentative din 80 de state la nivel mondial, peste 100 de furnizori de soluții în domeniu, peste 100 de cercetători.

Astfel, EENA servește drept platformă de discuții pentru serviciile de urgență, autorități publice, factori de decizie, cercetători, asociații și furnizorii de soluții, cu scopul de îmbunătățire a răspunsului în situații de urgență, în conformitate cu cerințele cetățenilor.

Ziua Europeană a Numărului de Urgență 112

Numărul 112 este numărul de urgență disponibil gratuit, non-stop, atât prin linii de telefonie fixe, cât și prin telefoane mobile, oriunde în Uniunea Europeană.

Numărul unic de urgență 112 este disponibil în următoarele țări: toate statele membre ale UE, Albania, Georgia, Republica Moldova, Islanda, Macedonia de Nord, Muntenegru, Liechtenstein, Norvegia, Serbia, Elveția, Turcia, Marea Britanie, menționează www.eena.org.

În România, Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență (SNUAU) 112 a fost pus în funcțiune la nivel național în anul 2005.

Cetățenii pot apela numărul 112 pentru a contacta serviciile de urgență: poliția, serviciile medicale de urgență și pompierii.

EENA consideră că existența unui număr unic de urgență pretutindeni în Europa reprezintă un beneficiu direct pentru cetățeni, dar, din păcate, acest număr care poate salva vieți este în mare măsură necunoscut.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News