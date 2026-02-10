Stadiul pentru implementarea reformei privind îmbunătățirea guvernanței corporative a întreprinderilor, analizat de Guvern

Stadiul pentru implementarea reformei privind îmbunătățirea guvernanței corporative a întreprinderilor publice, precum și a țintelor și jaloanelor din acest domeniu aferente cererilor de plată 3, 4 și 5 din Planul Național de Redresare și Reformă (PNRR) au fost analizate marți în cadrul Comitetului interministerial coordonat de viceprim-ministrul Oana Gheorghiu.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, reprezentanții ministerelor au prezentat informații actualizate cu privire la demararea proceselor de selecție pentru conducerile întreprinderilor publice aflate în prima etapă de reformă, care include companii din domeniile energie și transport.

”Ministerele responsabile de îndeplinirea acestui angajament, care corespunde unui jalon aferent cererii de plată număr 3 pentru care România a început să primească finanțare, vor transmite AMEPIP, până la sfârșitul acestei săptămâni, progresele realizate în acest proces sau, după caz, motivele pentru care au existat blocaje”, se arată în comunicat citat de Agerpres.

De asemenea, la ședința de lucru de la Palatul Victoria a fost analizată situația mandatelor interimare la nivelul consiliilor de administrație și conducerilor executive în raport cu opțiunile existente pentru selectarea managementului pe criteriile guvernanței corporative.

”Având în vedere angajamentul României privind reducerea numărului întreprinderilor publice la care există management provizoriu, inclusiv la nivel local, s-a stabilit ca AMEPIP să continue dialogul cu reprezentanții acestor companii pentru a oferi expertiză pentru demararea procedurilor de selecție în baza legislației privind guvernanța corporativă”, conform comunicatului.

O altă temă aflată pe agendă a fost legată de ”posibila orientare pentru o serie de întreprinderi analizate, inclusiv restructurare, reorganizare sau alte opțiuni”.

În ceea ce privește cererea de plată numărul 4, unul dintre jaloanele asupra căruia Guvernul s-a angajat este realizarea unui tablou de bord ce colectează date standardizate despre întreprinderile publice.

Acest tablou de bord se regăsește pe site-ul Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanței Întreprinderilor Publice și este funcțional, precizează sursa citată.

La reuniunea de lucru de la Palatul Victoria au participat vicepremierii Oana Gheorghiu și Tanczos Barna, ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Șerban, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, ministrul Economiei, Irineu Darău, secretarul general al Guvernului, Ștefan-Radu Oprea, reprezentanți ai ministerelor Energiei, Muncii, Agriculturii, Dezvoltării.

