Cum va fi vremea de Crăciun. Prognoza meteo până la Anul Nou. Care sunt șansele să avem zăpadă de sărbători

Cum va fi vremea de Crăciun. Meteorologii susțin că temperaturile vor fi mai ridicate decât cele normale pentru luna decembrie, conform prognozei ANM pentru perioada 1-29 decembrie.

Prognozele pe termen lung arată o perturbare semnificativă a Vortexului Polar, care este pe cale să înceapă, din cauza unui eveniment neobișnuit de timpuriu de încălzire stratosferică bruscă.

Dacă situația se menține și evoluează în decembrie, șansele unui Crăciun alb sunt foarte mari, spun meteorologii unui site specializat în prognoze precise pe termen lung.

Prognozele arată o prăbușire a circulației polare în a doua jumătate a lunii, cu vreme rece și ninsoare în emisfera nordică, anunță Severe-Weather, un site specializat pe prognoze pe termen lung.

Vortexul Polar este de obicei „păstrătorul” frigului, blocându-l în regiunile polare atunci când este puternic.

Dar atunci când este perturbat sau se prăbușește, aerul rece poate scăpa, generând o vreme de iarnă.

Săptămâna 01.12.2025 – 08.12.2025

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile nord-estice.

Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile vestice, nord-vestice și centrale.

Săptămâna 08.12.2025 – 15.12.2025

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în toate regiunile.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare în regiunile sudice, dar și local deficitare în cele vestice și nord-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale, scrie Mediafax.

Săptămâna 15.12.2025 – 22.12.2025

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile nord-vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru acest interval.

Cum va fi vremea de Crăciun. Săptămâna 22.12.2025 – 29.12.2025

Mediile valorilor termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă vor fi ușor deficitare în regiunile intracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

