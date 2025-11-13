Connect with us

Crăciun cu zăpadă în această iarnă, indicat de prognozele pe termen lung. Cauza: un eveniment timpuriu de încălzire stratosferică

acum 35 de secunde

Crăciun cu zăpadă în această iarnă, indicat de prognozele pe termen lung. O perturbare semnificativă a Vortexului Polar este pe cale să înceapă, din cauza unui eveniment neobișnuit de timpuriu de încălzire stratosferică bruscă. Dacă situația se menține și evoluează în decembrie, șansele unui Crăciun alb sunt foarte mari, spun meteorologii unui site specializat în prognoze precise pe termen lung. 

Prognozele arată o prăbușire a circulației polare în a doua jumătate a lunii, cu vreme rece și ninsoare în emisfera nordică, anunță Severe-Weather, un site specializat pe prognoze pe termen lung.

Vortexul Polar este de obicei „păstrătorul” frigului, blocându-l în regiunile polare atunci când este puternic.

Dar atunci când este perturbat sau se prăbușește, aerul rece poate scăpa, generând o vreme de iarnă.

Încălzirea stratosferică viitoare va contribui la aducerea frigului și a zăpezii în Statele Unite, Canada și, eventual, și în Europa, creând un „decembrie de neuitat” și, eventual, chiar un Crăciun alb, spun meteorologii consultați de siteul amintit.

Pentru a înțelege ce este Vortexul Polar și cum funcționează într-un mod simplu, nu trebuie să fii expert.

În termeni simpli, Vortexul Polar este un nume care descrie circulația largă a curenților de iarnă peste emisfere (nordică și sudică).

Vă puteți imagina pur și simplu Vortexul Polar ca un „zid” care se rotește peste și în jurul regiunilor polare de la suprafață până la stratosferă (peste 50 de kilometri înălțime), reținând aerul polar rece în interior.

Din acest motiv, separăm întregul Vortex Polar într-o parte superioară (stratosferică) și una inferioară (troposferică).

Ambele își joacă rolul diferit, așa că sunt monitorizate diferit. Dar ambele părți împreună formează întreaga circulație de iarnă.

Când vortexul polar este puternic, blochează aerul mai rece în regiunile polare, împiedicându-i evadarea și creând condiții mai blânde.

Cea mai recentă analiză arată că Vortexul Polar are în prezent o dimensiune normală, o formă circulară frumoasă și se învârte în jurul intensității medii pe termen lung.

Crăciun cu zăpadă în această iarnă: explicații

Deși Vortexul Polar arată decent la nivel înalt în stratosferă, deja se pot observa primele semne de probleme.

O zonă de înaltă presiune începe să se formeze, cu un val slab de încălzire deja vizibil în straturile exterioare, ceea ce arată că nucleul principal al Vortexului Polar funcționează cu o presiune destul de scăzută.

Anomalia de înaltă presiune în dezvoltare în stratosferă este de așteptat să crească și să se intensifice în continuare.

”Exact asta ne-am aștepta să vedem în urma unei perturbări puternice a Vortexului Polar, așa cum au indicat evenimentele trecute. Putem considera acest lucru un semn puternic al unui început de iarnă rece și cu zăpadă.

Prognoza de temperatură pentru prima jumătate a lunii decembrie indică o eliberare potențial puternică de aer polar rece în nord.

Peste Europa, observăm în prezent indicii pentru o anomalie a aerului rece, în principal deasupra părților nordice și, eventual, în Regatul Unit, dacă zona de joasă presiune se află mai jos.

Acesta este din nou exact același scenariu observat în trecut, care tinde să favorizeze puternic iernile cu aer rece și zăpadă” precizează articolul, care oferă explicații detaliate.

Dacă un astfel de model ar putea rămâne stabil până la sfârșitul lunii decembrie, cresc considerabil șansele unui Crăciun cu multă zăpadă.

