Eveniment

12-14 septembrie: „Music Nights Festival”. Trei seri magice de muzică clasică, la Alba Iulia. PROGRAM

Publicat

acum O oră

12-14 septembrie: „Music Nights Festival”. Lions Club Alba Iulia și Rotary Club Alba Iulia invită albaiulienii și turiștii la trei seri magice de muzică clasică. Festivalul „Music Nights Festival” se va desfășura la Consiliul Județean Alba, pe strada Mihai Viteazul din Alba Iulia.

Evenimentul are și un scop caritabil: toate fondurile strânse vor fi direcționate către burse oferite elevilor cu rezultate la olimpiadele naționale. Donațiile se pot face la fața locului.

Motto-ul evenimentului este: „Muzică, emoție și generozitate – toate într-un singur festival”.

Program Music Nights Festival

  • Vineri, 12 septembrie, ora 19:30 – Seara talentelor locale
    • Recital al elevilor Liceului de Arte „Regina Maria”
    • Antonia Dogean, David Tudor, Felix Constantinescu
    • Recital Carina Cataramă
    • Recital Vladimir Gligor
  • Sâmbătă, 13 septembrie ora 19:30 – Seara de gală
    • Duet de excepție: Lăcrămioara Crihană (Mezzosoprană) & Călin Paraschiv (Bariton)
    • Trio Zamfirescu & Adrian Nour – un moment special de virtuozitate
  • Duminică, 14 septembrie – Încheierea festivalului
    • ora 11:00 – Masterclass de chitară clasică cu Trio Zamfirescu
    • Momente surpriză
    • ora 19:30 – Orchestra de Cameră a Județului Alba

Evenimentul este organizat de Lions Club Alba Iulia și Rotary Club Alba Iulia, alături de Consiliul Județean Alba, Centrul de Cultură „Augustin Bena” , Liceul de Arte „Regina Maria”, Leo Club Alba Iulia Fortress, Rotaract Club Alba Iulia, Interact Club Alba Iulia.

