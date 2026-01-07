Măsuri de URGENȚĂ și interdicții dispuse în Alba: Permanență la primării și posibile restricții de circulație. Lista completă

Măsuri de URGENȚĂ și interdicții dispuse în Alba: Autoritățile județene din Alba au dispus o serie de măsuri de urgență și interdicții, în contextul căderilor masive de zăpadă și al prognozei meteo nefavorabile pentru perioada următoare. Prefectul județului Alba, Nicolae Albu, a solicitat tuturor primăriilor să transmită situația problemelor din teritoriu, iar în urma centralizării acestora a fost convocată, miercuri seara, o ședință extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență (CJSU).

Primarii din județ sunt obligați să instituie permanență la sediile primăriilor și să transmită datele de contact către Centrul Operațional Județean al ISU Alba.

De asemenea, aceștia trebuie să monitorizeze cursurile de apă pentru identificarea zăpoarelor sau a creșterilor de debit și să interzică depozitarea zăpezii rezultate din deszăpezire în albiile râurilor sau în apropierea acestora.

Totodată, autoritățile locale trebuie să asigure funcționarea completă a serviciilor de deszăpezire, inclusiv prin operatorii economici contractați, să verifice stocurile de materiale antiderapante și să informeze populația și agenții economici cu privire la obligațiile legale privind curățarea trotuarelor, aleilor și îndepărtarea țurțurilor de gheață.

A fost solicitată identificarea persoanelor vulnerabile: oameni fără adăpost, vârstnici care locuiesc singuri, persoane cu boli cronice, gravide sau bolnavi dializați din zonele cu risc de izolare.

Listele acestora trebuie actualizate permanent, iar la nevoie se va asigura transportul preventiv către unități medicale sau spații de cazare.

Inspectoratul de Poliție Județean Alba și administratorii drumurilor pot dispune, la nevoie, restricții temporare de circulație, parțiale sau totale, pentru desfășurarea lucrărilor de deszăpezire sau pentru prevenirea blocajelor rutiere.

Vezi și Gerul Bobotezei în Alba: Vine frigul de joi, cu diferențe uriașe între temperaturile reale și cele resimțite

Autoritățile recomandă populației să evite deplasările în zonele afectate și solicită operatorilor din turism să analizeze posibilitatea sistării temporare a activităților, inclusiv a instalațiilor de transport pe cablu, acolo unde condițiile meteo o impun.

Hotărârea CJSU Alba a fost transmisă tuturor instituțiilor implicate și a intrat în vigoare imediat, urmând ca situația să fie monitorizată permanent în funcție de evoluția fenomenelor meteo.

Măsuri de URGENȚĂ și interdicții dispuse în Alba: Precizările Instituției Prefectului Alba

Având în vedere, situațiile de urgență generate de căderile masive de zăpadă de pe raza județului Alba și a prognozei meteo pentru perioada următoare, prefectul județului Alba, Nicolae Albu, a solicitat tuturor primăriilor din județ să transmită principalele probleme cu care se confruntă și eventuale solicitări.

După centralizarea răspunsurilor UAT-urilor, miercuri 07.01.2026, începând cu ora 18.30, a fost convocat în ședință extraordinară Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, fiind analizate toate solicitarile și au fost dispuse mai multe măsuri, printre care:

Inspectoratul pentru Situații de Urgentă ,,Unirea” al județului Alba va desfășura acțiuni de monitorizare a situațiilor de urgență și va menține activată Grupa Operativă a Inspectoratului;

Se menține operaționalizat Centrul Județean de Conducere și Coordonare a Intervenției și se suplimentează cu reprezentanți ai Sistemului de Gospodărire a Apelor Alba;

Primarii U.A.T. din județul Alba vor lua următoarele măsuri:

instituirea permanenței la sediul primăriei și transmiterea la Centrul Operațional Județean al ISU Alba la numărul de telefon 0748131811, a datelor de contact a persoanelor care asigură permanența și ulterior, a situațiilor de urgență apărute pe raza U.A.T;

monitorizare cursurile de apă în vederea identificării zăpoarelor, creșterea debitelor de apă sau alte situații din competență care vor fi transmise operativ pentru luarea măsurilor ce se impun;

vor interzice și vor monitoriza ca degajarea zăpezii rezultate din acțiunea de deszăpezire să nu se facă în albia râurilor sau în proximitatea acesteia;

sau în proximitatea acesteia; operaționalizarea completă și în timp oportun a serviciilor pentru deszăpezirea drumurilor, inclusiv cele ale operatorilor economici cu care au fost încheiate contracte de prestări servicii în acest sens;

informarea populației și a operatorilor economici de pe raza unităților administrative-teritoriale în ceea ce privește obligațiile pe care le au în curățarea aleilor, trotuarelor și a țurțurilor de gheață;

identificarea și/sau verificarea de urgență a situațiilor cu persoanele fără adăpost sau nevoiașe, a persoanelor în vârstă care locuiesc singure, sau a persoanelor care locuiesc în spatii ce nu asigură un confort termic minim necesar;

vor pune la dispoziția D.E.E.R. grupurile electrogen pe care le au la dispoziție, la solicitarea acestora;

SGA Alba va monitoriza cursurile de apă în vederea identificării zăpoarelor, creșterea debitelor de apă sau alte situații din competență care vor fi transmise pentru luarea măsurilor ce se impun operativ și va interveni cu utilajele din dotare preventiv, acolo unde se impune.

SGA Alba va informa cu celeritate proprietarului podului de cale ferată de pe str. Arenei din Municipiul Aiud, cu privire la obligativitatea curățării albiei conform prevederilor legale și va lua toate măsurile preventive ce se impun.

DSP Alba va actualiza în permanentă evidența persoanelor dializate, a gravidelor și a bolnavilor cronici aflați în zone cu risc de a rămâne izolate, și va organiza la nevoie, cu sprijinul autorităților locale și a ISU Alba, evacuarea preventivă a acestora către unitățile spitaliceșți.

Direcția Silvică Alba și Garda Forestieră Județeană Alba vor sprijini intervenția D.E.E.R. și autoritățile locale pentru tăierea copacilor căzuți și a celor care sunt în pericol să cadă pe locuințe, carosabil, mijloace auto sau pe rețeaua electrică aeriană.

UPDATE ora 22:00

Situația din teren la momentul de față este următoarea:

Utilități Publice:

Alimentare cu Energie Electrică: Numărul utilizatorilor nealimentați este de 221 din 4 UAT-uri. În prezent, un numar de 24 echipele DEER ( 265 - total personal DEER și terți) – Sucursala Alba se află în teren.

La momentul de față sunt dislocate pe raza județului Alba 24 de generatoare (7 prin IGSU și 17 DEER.) Aceste generatoare vor fi puse în funcțiune, în zone critice, în funcție de situația din teren, conform analizei DEER pentru asigurarea energiei electrice în cel mai scurt timp a utilizatorilor afectați.

Circulația pe autostrăzi, drumurile naționale și județene se desfășoară în condiții de iarnă. Se intervine pentru menținerea circulației în condiții de siguranță cu 46 utilaje.

Măsuri de URGENȚĂ dispuse în Alba: Hotărârea completă

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ALBA

HOTĂRÂREA NR. 3 din 07.01.2026

În contextul situațiilor de urgență generate de căderile masive de zăpadă de pe raza județului Alba și a prognozei meteo pentru perioada următoare, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Alba, convocat în ședință extraordinară, în sistem audioconferință, în data de 07.01.2026

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Inspectoratul pentru Situații de Urgentă ,,Unirea” al județului Alba:

a) va desfășura acțiuni de monitorizare a situațiilor de urgență;

b) va menține activată Grupa Operativă a Inspectoratului;

Art.2. Operatorii de utilități vor întreprinde măsuri pentru remedierea oricăror probleme survenite ca urmare a manifestării fenomenelor meteorologice.

Art.3. (1) Se menține operaționalizat Centrul Județean de Conducere și Coordonare a Intervenției și se suplimentează cu reprezentanți ai Sistemului de Gospodărire a Apelor Alba.

(2) Centrul Județean de Conducere și Coordonare a Intervenției va funcționa la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgentă ,,Unirea” al județului Alba.

Art.4. Primarii U.A.T. din județul Alba vor lua următoarele măsuri:

instituirea permanenței la sediul primăriei și transmiterea la Centrul Operațional Județean al ISU Alba la numărul de telefon 0748131811, a datelor de contact a persoanelor care asigură permanența și ulterior, a situațiilor de urgență apărute pe raza U.A.T;

referitor la instituirea permanenței, se vor desfășura verificări periodice privind instituirea măsurilor stabilite de către reprezentanți ai ISU Alba sau a altor autorități județene, după caz;

monitorizare cursurile de apă în vederea identificării zăpoarelor, creșterea debitelor de apă sau alte situații din competență care vor fi transmise operativ pentru luarea măsurilor ce se impun;

vor interzice și vor monitoriza ca degajarea zăpezii rezultate din acțiunea de deszăpezire să nu se facă în albia râurilor sau în proximitatea acesteia;

convocarea Comitetului Local pentru Situații de Urgentă în vederea verificării și punerii în aplicare a planurilor de măsuri;

punerea în aplicare, a măsurilor stabilite prin Planurile de măsuri pentru sezonul de iarnă unde este nevoie;

operaționalizarea completă și în timp oportun a serviciilor pentru deszăpezirea drumurilor, inclusiv cele ale operatorilor economici cu care au fost încheiate contracte de prestări servicii în acest sens;

verificarea și completarea stocurilor de materiale necesare pentru intervenție, în regie proprie;

informarea populației și a operatorilor economici de pe raza unităților administrative-teritoriale în ceea ce privește obligațiile pe care le au în curățarea aleilor, trotuarelor și a țurțurilor de gheață;

asigurarea serviciilor medicale pentru populația din zonele cu risc de a fi izolate din punct de vedere al circulației auto;

verificarea și actualizarea listelor cu femeile gravide la termen, a bolnavilor dializați și organizarea la nevoie a transportului preventiv al acestora la unitățile spitalicești, mai ales din zonele cunoscute ca fiind greu accesibile în condiții de iarnă sau posibil să rămână blocate din punct de vedere al accesului auto;

identificarea și/sau verificarea de urgență a situațiilor cu persoanele fără adăpost sau nevoiașe, a persoanelor în vârstă care locuiesc singure, sau a persoanelor care locuiesc în spatii ce nu asigură un confort termic minim necesar;

pregătirea mijloacelor de transport și tractare, precum și luarea altor măsurilor ce se impun pentru a acorda ajutor participanților la trafic, imobilizați din cauza condițiilor meteo nefavorabile;

vor pune la dispoziția D.E.E.R. grupurile electrogen pe care le au la dispoziție, la solicitarea acestora;

vor pune la dispoziția D.E.E.R. grupurile electrogen pe care le au la dispoziție, la solicitarea acestora; verificarea și pregătirea la nevoie a spațiilor de cazare, precum și a cazarmamentului necesar evacuării populației din zonele inundabile / inundate.

Art.5. Autoritățile locale și APA CTTA vor asigura transportul de apă potabilă în localitățile unde se înregistrează avarii de lungă durată la rețelele de apă.

Art.6. SGA Alba va monitoriza cursurile de apă în vederea identificării zăpoarelor, creșterea debitelor de apă sau alte situații din competență care vor fi transmise pentru luarea măsurilor ce se impun operativ și va interveni cu utilajele din dotare preventiv, acolo unde se impune.

Art.7. SGA Alba va informa cu celeritate proprietarului podului de cale ferată de pe str. Arenei din Municipiul Aiud, cu privire la obligativitatea curățării albiei conform prevederilor legale și va lua toate măsurile preventive ce se impun.

Art.8. Unitățile administrativ-teritoriale, împreună cu Serviciul Public Salvamont Alba și Inspectoratul de Jandarmi Județean, vor transmite informări operatorilor din turism și vor recomanda evitarea deplasărilor în zonele afectate, precum și analizarea posibilității de sistare temporară a instalațiilor de transport pe cablu, acolo unde situația o impune;

Art.9. Administratorii drumurilor naționale și județene din județul Alba vor operaționaliza întreaga tehnică de intervenție în vederea menținerii stării de practicabilitate a drumurilor aflate în competență.

Art.10. Inspectoratul de Poliție Județean Alba împreună cu administratorii drumurilor pot dispune la nevoie restricții temporare, parțiale sau totale de circulație pe drumurile publice în condiții de polei sau căderi masive de zăpadă, în scopul desfășurării lucrărilor necesare pentru împrăștierea materialului antiderapant sau de deszăpezire, ori în scopul evitării creării ambuteiajelor rutiere.

Art.11. DSP Alba va actualiza în permanentă evidența persoanelor dializate, a gravidelor și a bolnavilor cronici aflați în zone cu risc de a rămâne izolate, și va organiza la nevoie, cu sprijinul autorităților locale și a ISU Alba, evacuarea preventivă a acestora către unitățile spitaliceșți.

Art.12. Direcția Silvică Alba și Garda Forestieră Județeană Alba vor sprijini intervenția D.E.E.R. și autoritățile locale pentru tăierea copacilor căzuți și a celor care sunt în pericol să cadă pe locuințe, carosabil, mijloace auto sau pe rețeaua electrică aeriană.

Art.13. (1) Secretariatul Tehnic Permanent din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgentă ,,UNIREA" al județului Alba va comunica hotărârea membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba și Comitetelor Locale pentru Situații de Urgentă din județul Alba.

(2) Prezenta hotărâre se transmite la Inspectoratul General pentru Situații de

Urgentă si la Departamentul pentru Situații de Urgență de către Inspectoratul pentru Situații de Urgentă "UNIREA" al județului Alba. De asemenea, hotărârea se va afișa pe site-ul Instituției Prefectului - Județul Alba.

Alba Iulia, 07.01.2026

PREŞEDINTELE

COMITETULUI JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

Nicolae ALBU

Prefectul Județului Alba

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News