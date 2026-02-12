Connect with us

Eveniment

12 februarie: Ziua Internațională pentru Prevenirea Extremismului Violent care conduce la terorism

Publicat

acum 2 ore

12 februarie: Ziua Internațională pentru Prevenirea Extremismului Violent care ar conduce la terorism este o inițiativă a Organizației Națiunilor Unite, menită să atragă atenția asupra pericolului radicalizării și asupra nevoii de măsuri preventive la nivel global.

Data subliniază importanța cooperării dintre state, instituții și comunități pentru a combate cauzele profunde ale extremismului și pentru a proteja valorile democratice.

Extremismul violent nu are o singură formă și nu este limitat la o anumită regiune. El poate apărea sub motivații religioase, politice sau ideologice și afectează atât statele dezvoltate, cât și pe cele aflate în curs de dezvoltare.

Radicalizarea poate avea loc rapid, mai ales în mediul online, unde propaganda și dezinformarea se răspândesc cu ușurință.

Specialiștii atrag atenția că prevenirea este esențială: intervențiile timpurii, educația și implicarea comunităților pot reduce riscul transformării frustrărilor sociale sau personale în comportamente violente.

Ce presupune prevenirea extremismului violent

ONU promovează o abordare complexă, care nu se limitează la măsuri de securitate. Printre direcțiile esențiale se numără:

  • Educația pentru toleranță și gândire critică, încă din școală;
  • Combaterea discursului instigator la ură și a propagandei online;
  • Incluziunea socială și economică, în special pentru tineri;
  • Dialogul intercultural și interreligios;
  • Sprijinirea comunităților vulnerabile.

Prevenirea extremismului violent înseamnă și consolidarea încrederii în instituții, promovarea statului de drept și asigurarea respectării drepturilor omului.

Societatea civilă, organizațiile neguvernamentale, liderii comunitari și platformele digitale au un rol crucial.

În era rețelelor sociale, radicalizarea poate avea loc prin algoritmi care amplifică mesajele polarizante.

De aceea, cooperarea dintre autorități și companiile tehnologice este esențială pentru identificarea și limitarea conținutului extremist.

Totodată, campaniile de informare și proiectele educaționale pot oferi tinerilor alternative constructive și pot combate narativele violente.

România și eforturile internaționale

România, ca stat membru ONU și al Uniunii Europene, susține strategiile internaționale de prevenire a radicalizării și participă la inițiative comune de schimb de informații și bune practici.

Strategiile naționale de securitate includ măsuri de prevenire și monitorizare a fenomenelor de radicalizare, cu accent pe cooperarea instituțională.

Ziua de 12 februarie este mai mult decât o simplă marcă în calendar. Este un apel la acțiune pentru guverne, instituții și cetățeni.

Prevenirea extremismului violent începe în familie, în școală și în comunitate, prin dialog, empatie și respect pentru diversitate.

Într-o lume marcată de conflicte și polarizare, investiția în educație, incluziune și solidaritate rămâne cea mai eficientă armă împotriva radicalizării și a terorismului.

Ultimele articole pe alba24
