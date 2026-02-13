Connect with us

Eveniment

13 februarie: Ziua Mondială a Radioului. Importanța sa în comunicare, mai ales în caz de dezastre

ziua mondiala a radioului

Publicat

acum 56 de secunde

Ziua mondială a radioului, sărbătorită la data de 13 februarie, marchează prima emisie a postului de radio al Naţiunilor Unite, în 1946.

Această zi a fost proclamată în 2011 de statele membre ale Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO) și adoptată de Adunarea Generală a Națiunilor Unite (A/RES/67/124) în 2012.

România a început să marcheze oficial Ziua Mondială a Radioului în 2012, prin inițiative organizate de Societatea Română de Radiodifuziune (Radio România), alături de alte instituții media și culturale.

Ziua Mondială a Radioului. Importanța radioului ca sursă de informare

Această zi marchează importanța radioului ca sursă de informare, educație și divertisment, precum și contribuția sa la susținerea libertății de exprimare și a diversității culturale.

Radioul este un mijloc puternic pentru celebrarea umanității în toată diversitatea ei și constituie o platformă pentru discursul democratic. La nivel global, radioul rămâne mediul cel mai utilizat, potrivit Agerpres.

Această abilitate unică de a ajunge la cea mai largă audiență înseamnă că radioul poate modela experiența diversității unei societăți și poate reprezenta o arenă pentru toate vocile, care să fie reprezentate și auzite.

Posturile de radio ar trebui să servească comunități diverse, oferind o mare varietate de programe, puncte de vedere și conținut și să reflecte diversitatea audiențelor din organizațiile și activitățile lor.

Persoanele vulnerabile se pot informa rapid prin intermediul radioului

Radioul este un mijloc ieftin și potrivit pentru a ajunge la comunitățile îndepărtate și la persoanele vulnerabile, oferind o platformă pentru a interveni în dezbaterea publică, indiferent de nivelul educațional al oamenilor.

Nu în ultimul rând, acesta joacă un rol esențial în comunicarea în situații de urgență și asistență în caz de dezastre.

În cazul dezastrelor de mediu, radioul devine adesea singura sursă de informare și sprijin pentru populație, deoarece poate funcționa chiar și fără electricitate sau internet, poate ajunge simultan la un număr foarte mare de persoane și nu este afectat de problemele de distribuție terestră sau prin satelit, scrie unesco.org.

Radioul are o poziție unică pentru a reuni comunitățile și pentru a promova dialogul pozitiv pentru schimbare.

Ascultându-și publicul și răspunzând nevoilor acestuia, serviciile radio oferă diversitatea de opinii și voci necesare pentru a aborda provocările cu care lumea se confruntă.

13 februarie: Ziua Mondială a Radioului. Radioul în România

Prima emisie oficială a avut loc în data 1 noiembrie 1928 – înființarea Societății de Difuziune Radiotelefonică (azi Radio România).

În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial și al Revoluției din 1989, radioul a fost un mijloc-cheie de informare.

În fiecare an, posturile de radio din România marchează evenimentul prin emisiuni speciale, interviuri și campanii de conștientizare despre impactul radioului în societate.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

ziua mondiala a radioului
Evenimentacum 56 de secunde

13 februarie: Ziua Mondială a Radioului. Importanța sa în comunicare, mai ales în caz de dezastre
Actualitateacum 8 ore

Eurovision România 2026: Finaliștii Selecției Naționale. Artiștii care vor concura pentru a reprezenta România la Viena
Cât sunt de dispuși românii să dea bani pe cadouri Valentine's Day
Evenimentacum 9 ore

Idei de cadouri pentru Ziua Îndrăgostiților. Cu ce să îți surprinzi persoana iubită pe 14 februarie, de Valentine's Day
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 7 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Mașină înmatriculată în Alba, la un pas de accident pe un drum din Cluj, după o depășire periculoasă
Evenimentacum o săptămână

FOTO ȘTIREA TA: Părinți nevoiți să „înoate” în noroi pentru a-și duce copiii la grădiniță, la Teiuș. „Condiții ca în Evul Mediu”
Evenimentacum o săptămână

FOTO: Un Rolls-Royce de 800.000 de euro s-a făcut scrum în Alba, pe DN 1
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 18 ore

Prețul apei în Alba va fi plafonat la 2,5% din venitul mediu al unei gospodării. Anunțul președintelui CJ Alba, Ion Dumitrel
Administrațieacum 3 zile

ASTĂZI: Grevă de avertisment în peste 1.500 de primării Alba și din ţară. Premierul Bolojan, întâlnire cu primarii la Parlament
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 19 ore

Condițiile în care se declară inactivitatea fiscală a firmelor, ca urmare expirării mandatului administratorilor: Precizări ANAF
Actualitateacum o zi

Recalcularea pensiilor: Peste 1.800 de petiții, înregistrate la Avocatul Poporului
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 3 zile

Bolojan: absolvenții facultăților de medicină de stat ar trebui să rămână să lucreze în România cel puțin câțiva ani
Evenimentacum 3 zile

Bolojan: dacă nu se reduc cheltuielile, vor fi mai puține comune. Ce spune premierul despre investițiile la sate
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 3 zile

Concurs de agilitate pentru câini la Alba Iulia. Ce probe vor avea de trecut și când are loc competiția sportivă
Evenimentacum 5 zile

Rezultate EXTRAORDINARE ale sportivilor veterani din Alba, la Campionatul Național de atletism în sală Masters. Medaliile obținute
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Actualitateacum 8 ore

Eurovision România 2026: Finaliștii Selecției Naționale. Artiștii care vor concura pentru a reprezenta România la Viena
Evenimentacum 2 zile

Târg de antichități și obiecte rare, în Cetatea Alba Carolina din Alba Iulia, fără manele și mici. Ce este interzis la vânzare
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum o zi

Avertisment DNSC: Emailuri false trimise în numele OSIM cer plăți urgente și amenință cu pierderea mărcilor înregistrate
Evenimentacum 4 zile

De ce trebuie să dezactivezi WI-FI-ul și Bluetooth-ul de pe mobil, când pleci de acasă. Aceste funcții par inofensive, dar nu sunt
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

spital dr. Holhos Alba Iulia
Evenimentacum 23 de ore

Ziua porților deschise: Spitalul Dr. Holhoș din Alba Iulia devine funcțional
Evenimentacum 2 zile

Ministrul Sănătății, împotriva tăierii cu 10% în sănătate. „Contabilii din Guvern să se uite 5 minute la un pacient intubat”
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 13 ore

Calendarul vacantelor în anul școlar 2026 - 2027. Structura, aprobată de Ministerul Educației
Educațieacum 15 ore

Înscrierea în clasa pregătitoare 2026: Ce vârstă trebuie să aibă copiii. Condiții pentru a fi acceptați mai devreme
Mai mult din Educatie