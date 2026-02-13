13 februarie: Ziua Mondială a Radioului. Importanța sa în comunicare, mai ales în caz de dezastre

Ziua mondială a radioului, sărbătorită la data de 13 februarie, marchează prima emisie a postului de radio al Naţiunilor Unite, în 1946.

Această zi a fost proclamată în 2011 de statele membre ale Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO) și adoptată de Adunarea Generală a Națiunilor Unite (A/RES/67/124) în 2012.

România a început să marcheze oficial Ziua Mondială a Radioului în 2012, prin inițiative organizate de Societatea Română de Radiodifuziune (Radio România), alături de alte instituții media și culturale.

Ziua Mondială a Radioului. Importanța radioului ca sursă de informare

Această zi marchează importanța radioului ca sursă de informare, educație și divertisment, precum și contribuția sa la susținerea libertății de exprimare și a diversității culturale.

Radioul este un mijloc puternic pentru celebrarea umanității în toată diversitatea ei și constituie o platformă pentru discursul democratic. La nivel global, radioul rămâne mediul cel mai utilizat, potrivit Agerpres.

Această abilitate unică de a ajunge la cea mai largă audiență înseamnă că radioul poate modela experiența diversității unei societăți și poate reprezenta o arenă pentru toate vocile, care să fie reprezentate și auzite.

Posturile de radio ar trebui să servească comunități diverse, oferind o mare varietate de programe, puncte de vedere și conținut și să reflecte diversitatea audiențelor din organizațiile și activitățile lor.

Persoanele vulnerabile se pot informa rapid prin intermediul radioului

Radioul este un mijloc ieftin și potrivit pentru a ajunge la comunitățile îndepărtate și la persoanele vulnerabile, oferind o platformă pentru a interveni în dezbaterea publică, indiferent de nivelul educațional al oamenilor.

Nu în ultimul rând, acesta joacă un rol esențial în comunicarea în situații de urgență și asistență în caz de dezastre.

În cazul dezastrelor de mediu, radioul devine adesea singura sursă de informare și sprijin pentru populație, deoarece poate funcționa chiar și fără electricitate sau internet, poate ajunge simultan la un număr foarte mare de persoane și nu este afectat de problemele de distribuție terestră sau prin satelit, scrie unesco.org.

Radioul are o poziție unică pentru a reuni comunitățile și pentru a promova dialogul pozitiv pentru schimbare.

Ascultându-și publicul și răspunzând nevoilor acestuia, serviciile radio oferă diversitatea de opinii și voci necesare pentru a aborda provocările cu care lumea se confruntă.

13 februarie: Ziua Mondială a Radioului. Radioul în România

Prima emisie oficială a avut loc în data 1 noiembrie 1928 – înființarea Societății de Difuziune Radiotelefonică (azi Radio România).

În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial și al Revoluției din 1989, radioul a fost un mijloc-cheie de informare.

În fiecare an, posturile de radio din România marchează evenimentul prin emisiuni speciale, interviuri și campanii de conștientizare despre impactul radioului în societate.

