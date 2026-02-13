Preparatele care conţin substanţe stupefiante şi psihotrope vor putea fi realizate doar de farmacişti cu drept de liberă practică

Eliberarea, prepararea, păstrarea și evidența preparatelor care conțin substanțe stupefiante și psihotrope vor putea fi realizate în farmacii doar de farmaciști cu drept de liberă practică, potrivit unui proiect de lege aprobat joi de Guvern.

Anunțul a fost făcut joi, de purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu.

„Proiectul de lege clarifică regimul juridic al preparatelor care conțin substanțe stupefiante și psihotrope, pentru a răspunde evoluției consumului și traficului ilicit de droguri și pentru a asigura armonizarea legislației naționale cu reglementările internaționale.

Toate plantele și substanțele de acest fel care sunt prevăzute în convențiile internaționale la care România este parte, precum și stupefiantele și psihotropele (...) pot fi periculoase pentru sănătatea populației și sunt prevăzute în anexele acestui proiect de lege”, a declarat Ioana Dogioiu, joi, într-o conferință de presă la Palatul Victoria, citată de Agerpres.

Ea a precizat, ca element de noutate, că în farmacii „eliberarea, prepararea, păstrarea și evidența acestui tip de substanțe nu vor mai putea fi realizate decât de farmaciști cu drept de liberă practică, aprobat de Colegiul Medicilor și Farmaciștilor”.

„Deci nu mai sunt la îndemâna inclusiv a asistenților de farmacie. Transportul și distrugerea, de asemenea, acestor substanțe se fac în condiții reglementate”, a completat Dogioiu.

