13 septembrie, Ziua Pompierilor din România. Porți deschise la subunitățile ISU Alba, în județ. Program

Ziua Pompierilor este sărbătorită în fiecare an, pe data de 13 septembrie. În 2025, se împlinesc 177 de ani de la Bătălia din Dealul Spirii, moment ce a evidențiat eroismul pompierilor militari români.

Cu acest prilej, în subnitățile ISU Alba din județ vor fi organizate manifestări ”porți deschise”.

Sâmbătă, între orele 10.00 și 18.00, în toate subunitățile ISU Alba (Alba Iulia, Sebeș Aiud, Câmpeni Blaj), cei mici și cei mari vor putea afla mai multe despre meseria de pompier și despre cum se desfășoară o zi din viața salvatorilor, au anunțat reprezentanții instituției.

13 septembrie, Ziua pompierilor din România

La 13 septembrie este marcată, anual, Ziua pompierilor. Demersul organizat la nivel naţional are rolul de a marca la nivel public eroismul pompierilor militari în bătălia din Dealul Spirii împotriva forţelor otomane, pentru apărarea Revoluţiei de la 1848.

Anul revoluţionar 1848, manifestat amplu în Europa, a cuprins deopotrivă şi Principatele Române. În Ţara Românească, mişcarea revoluţionară a început în iunie 1848.

Pentru a înăbuşi mişcarea de revoltă din Ţara Românească, la 13 septembrie 1848, forţele otomane conduse de generalul Fuad Paşa au intrat în Bucureşti, relatează Agerpres.

Bătălia de pe Dealul Spirii

Locotenenţa Domnească a dat ordin, la 12 septembrie 1848, colonelului Radu Golescu, comandant al Regimentului 2 Infanterie şi şef al garnizoanei Capitalei, să desfăşoare, în ziua următoare, subunităţi în Dealul Spirii, pentru a întâmpina forţele otomane formate din aproape 6.000 de ostaşi.

La 13 septembrie 1848, înainte de sosirea forţelor otomane, a avut loc înmânarea noilor drapele ale Regimentului 2 Infanterie. Convinşi de iminenţa declanşării conflictului armat cu forţele otomane, ostaşii Companiei de Pompieri au cerut să se alăture trupelor la cazarma din Dealul Spirii.

În acea zi s-a desfăşurat bătălia din Dealul Spirii, ultima confruntare armată de pe teritoriul românesc între contingente militare ale Ţării Româneşti şi otomane.

Compania de Pompieri Bucureşti, sub comanda căpitanului Pavel Zăgănescu, a luptat eroic în faţa unui adversar net superior numeric. Bătălia a rămas în istorie drept „baia de sânge de la Bucureşti”, peste jumătate din efectivul companiei de pompieri murind în luptă.

