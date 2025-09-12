Eveniment
VIDEO: Ziua Pompierilor: ISU Alba a prezentat raportul de activitate. Câte misiuni au avut în primele opt luni ale anului 2025
Ziua Pompierilor din România este sărbătorită în fiecare an, în România și implicit în județul Alba, în data de 13 septembrie. Cu o zi înainte, vineri, 12 septemmbrie, la Alba Iulia, în Muzeul Principia, reprezentanții ISU Alba au prezentat raportul de activitate.
Pompierii au arătat că în ultimii trei ani, la nivelul județului, intervențiile au fost într-un trend ascendent. Adică de la an la an s-au înmulțit. Chiar și în primele opt luni ale anului, de la 5999 s-au înmulțit cu 3, 50% și au ajuns la 6209.
Activitățile continuă pe parcursul zilei, în Piața Cetății, dar și pe parcursul zilei de sâmbătă.
Ziua Pompierilor din România, sărbătorită la Alba Iulia
Vineri, între orele 12:00 – 16:00, în Piața Cetății din Alba Iulia
- expoziție de tehnică, ateliere de lucru pentru copii, lecții de prim ajutor, activități de informare preventivă
- prezentarea autospecialelor și echipamentelor folosite în misiuni
Sâmbătă, 13 septembrie Ziua Porților Deschise
- sâmbătă, între orele 10:00 – 18:00, în toate subunitățile ISU Alba (Alba Iulia, Sebeș Aiud, Câmpeni Blaj), cei mici și cei mari vor putea afla mai multe despre meseria de pompier și despre cum se desfășoară o zi din viața salvatorilor
13 septembrie, Ziua Pompierilor din România
Ziua Pompierilor din România este sărbătorită în 13 septembrie. Aceasta comemorează Bătălia din Dealul Spirii (București), din 1848, între compania de pompieri condusă de căpitanul Pavel Zăgănescu și un corp de armată al Imperiului Otoman.
13 septembrie a fost desemnată ca Zi a pompierilor din România, în cinstea eroismului de care a dat dovadă subunitatea de pompieri în acea luptă din timpul Revoluției Române din 1848.
Actul eroic de la 13 septembrie 1848 reprezintă una dintre cele mai importante date din istoria armei pompierilor. Este celebrată drept Ziua pompierilor, fiind marcată prin Hotărârea de Guvern nr. 492/1997. În amintirea actului eroic din Dealul Spirii, la 13 septembrie 1901, a fost dezvelit Monumentul Eroilor Pompieri din Bucureşti, realizat de sculptorul Wladimir Hegel, în faţa clădirii Arsenalului Armatei.
