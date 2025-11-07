15 noiembrie: „Salt în doi”, primul club de agility din Alba Iulia. Demonstrație, sport și legătură specială între om și câine

Stăpânii de câni care vor să descopere agility-ul pot participa sâmbătă, 15 noiembrie, la un prim antrenament desfășurat pe terenul de fotbal de lângă skatepark, în Cetatea Alba Iulia, de la ora 11:00.

Potrivit organizatorilor, participanții vor putea urmări în direct exerciții de coordonare, depășire de obstacole și momente de antrenament susținute de echipe om-câine, dar și să experimenteze primele probe alături de propriul patruped.

Evenimentul se adresează celor care vor să învețe bazele agility-ului, indiferent de nivelul de experiență.

De asemenea, marchează lansarea oficială a clubului „Salt în doi – Alba Iulia”, care va organiza ulterior antrenamente și întâlniri regulate pentru iubitorii de animale și mișcare.

Evenimentul este organizat de PetJoySports din Cluj-Napoca.

