A murit Mircea Coșea, unul dintre cei mai apreciați analiști economici din România

Economistul Mircea Coșea, una dintre cele mai cunoscute și vocale figuri ale analizei economice din România, profesor universitar și fost politician, a murit joi, 18 decembrie 2025, la vârsta de 83 de ani.

Mircea Coșea a fost doctor în Științe Economice și profesor la Academia de Studii Economice din București, fiind apreciat de-a lungul timpului pentru expertiza sa în politici fiscale, reforme economice și analiză macroeconomică. A avut o prezență constantă în spațiul public, unde a comentat evoluțiile economice și deciziile guvernamentale.

În plan politic și administrativ, Mircea Coșea a ocupat funcții importante. Între anii 1993 și 1996, a fost ministru de stat și președinte al Consiliului pentru Reformă în Guvernul Nicolae Văcăroiu, având un rol important în procesul de reformă economică și în crearea pieței de capital din România.

De asemenea, a fost deputat în Parlamentul României în două mandate, în perioadele 1996–2000 și 2004–2008. În anul 2007, odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, Mircea Coșea a reprezentat România în Parlamentul European.

Pe plan internațional, între 1973 și 1980, a activat ca expert în prognoză economică în cadrul Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite, la Geneva.

În urmă cu câteva zile, Mircea Coșea a vorbit public despre problemele sale medicale și despre faptul că fusese internat la Spitalul Floreasca din București.

