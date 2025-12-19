FOTO: Gala Colindului Tradițional din județul Alba, concert tradițional de colinde, la Alba Iulia

În seara de miercuri, 17 decembrie 2025, a avut loc o ediție cu miză culturală majoră a Concertului Tradițional de Colinde - Gala Colindului Tradițional din Județul Alba, un eveniment despre care se poate vorbi, după două decenii de continuitate, ca despre o instituție culturală în sine: reper artistic pentru comunitate, exercițiu de memorie colectivă și, în același timp, probă de maturitate artistică.

Faptul că proiectul este organizat de 20 de ani de Consiliul Județean Alba și Centru de Cultură „Augustin Bena” îi conferă nu doar legitimitate administrativă, ci și o semnătură profesională recognoscibilă: rigoare, consecvență, disciplină repertorială și respect pentru tradiție. Gala Colindului Tradițional din Județul Alba rămâne, an de an, un punct de referință: un ritual cultural comunitar, așezat într-o rânduială care se reînnoiește fără să-și trădeze esența.

Un element definitoriu al proiectului, vizibil cu claritate și în ediția 2025, este aducerea pe scenă a culegerilor de folclor din teren. Culegerile de teren nu sunt doar „surse” repertoriale, ci documente sonore ale unei comunități, cu amprenta ei de limbaj, accent, respirație și memorie.

În această logică, Gala funcționează ca o punte între sat și șcenă, în sensul unei transfigurări controlate: elevarea artistică devine un act de respect, nu de cosmetizare. Iar atunci când această punte este construită cu disciplină stilistică și cu discernământ repertorial, colindul își păstrează demnitatea originară, câștigând, în același timp, amplitudinea scenică necesară unei producții de anvergură.

Un pilon al serii a fost Orchestra Ansamblului Folcloric al Județului Alba, sub conceptul și conducerea muzicală a artistului Alexandru Pal, într-o lectură care a urmărit constant echilibrul dintre festiv și interiorizare.

Construcția concertului a alternat între momente colective și solistice, cu accent pe ideea de comunitate.

Corul de copii „Theotokos”, alături de Pr. dr. Nicolae - Călin Bulac, a adus acea puritate de timbru care nu se poate „simula” artistic. La rândul său, Corul Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia a conferit rigoare și ținută ceremonială, într-o formulă care întărește, prin disciplină și omogenitate, caracterul solemn al repertoriului.

Invitații din diverse zone etnofolclorice, Oana Font (Maramureș), Ștefania Narenji (Dobrogea), Beatrice Băndoiu (Oltenia), Bogdan Toma și dubășii din Ținutul Pădurenilor, Ciprian Roman, Ovidiu Olari, Cristian Fodor, Roxana Reche, Dorina Narița, Floricica Moga, Nicolae Plută, Adriana și Mariana Anghel, Ionuț Fulea (zona Alba-Hunedoara) au completat paleta într-un mod convingător, simțindu-ser firescul unei comunități artistice consolidate, păstrând diversitatea ca expresie autentică și coerentă a programului, nu ca simplu exercițiu de expunere.

Un vârf de autoritate și autenticitate l-a constituit prezența Leontinei Fărcaș și a Grupului vocal tradițional „Muguri de Tezaur”, care au adus acea interpretare în care tradiția devine biografie.

Un plus de valoare al ediției 2025 l-a constituit prezența Iulianei Tudor (TVR), care a asigurat prezentarea întregului eveniment cu eleganță și rafinament profesional.

Dincolo de notorietate, intervențiile sale au oferit coerență și ritm serii, punând în lumină artiștii și repertoriul fără a concura actul artistic. Experiența și credibilitatea sa în promovarea tradițiilor românești au funcționat ca o garanție de ținută, consolidând statutul Galei ca reper cultural al comunității.

Un câștig important al acestei ediții a fost și coerența atmosferei vizuale, construită cu aceeași logică a respectului pentru meșteșug. Întreg decorul și fiecare detaliu scenic au fost realizate manual de cursanții și profesorii claselor de Arte plastice și Arte decorative din cadrul Școlii de Arte și Meșteșuguri a Centrului de Cultură „Augustin Bena”, sub coordonarea Olga Oloieru, Ioana Raica și Marinela Popa. Este un mod autentic de a aduce, în aceeași seară, împreună tradiția colindului și rigoarea lucrului bine făcut: acea pedagogie tăcută în care esteticul devine educație, iar educația devine, la rândul ei, patrimoniu.

Dincolo de scenă, evenimentul a propus publicului și o extensie firească în holul sălii: expoziția „Împreună prin artă”, o prezentare de arte decorative și olărit tradițional, realizată în cadrul unui parteneriat între Centrul de Cultură „Augustin Bena” și Centrul Școlar de Educație Inclusivă Alba Iulia.

Expoziția a funcționat ca un model de integrare educațională și culturală, arătând cum instituțiile publice pot construi punți durabile între educație, cultură și patrimoniu, printr-un demers în care actul artistic devine, în mod concret, instrument de formare, recuperare și incluziune.

În acest sens, parteneriatul cu Centrul Școlar de Educație Inclusivă Alba Iulia a adus în prim-plan misiunea unei instituții moderne, care promovează programe educaționale și terapeutic-recuperatorii centrate pe valorile și principiile educației incluzive. Prin activități adaptate nevoilor fiecărui copil și printr-o abordare interdisciplinară, Centrul urmărește dezvoltarea optimă a elevilor cu cerințe educative speciale, cu accent pe autonomia personală și socială, responsabilitate, încredere în sine și toleranță, încurajând participarea activă și exprimarea liberă.

Lucrările expuse, realizate în contexte de lucru care îmbină exersarea motricității fine, a atenției și a răbdării cu bucuria creației, au demonstrat, în mod elocvent, că patrimoniul (lutul, formele tradiționale, decorul, materialele naturale) poate deveni un limbaj accesibil tuturor, iar cultura poate fi un spațiu de întâlnire reală, în care fiecare copil își găsește locul, ritmul și vocea. În această cheie, expoziția a funcționat ca o declarație de principiu: tradiția nu se păstrează doar prin spectacole, ci și prin educație, prin meșteșug și prin grija de a-i aduce pe toți, fără excepție, în aceeași comunitate a frumosului.

Parteneriatul acestei ediții cu Jidvei a adus, încă de la intrarea în sala de spectacole, o notă de eleganță și ospitalitate: publicul s-a putut bucura de prezența vinurilor Jidvei, într-un gest care a completat firesc atmosfera de sărbătoare. Într-o cultură a întâmpinării, vinul nu este detaliu decorativ, ci semn de respect. Jidvei, companie de familie care duce mai departe tradiția viticolă a Târnavelor, vorbește despre vin ca despre o poveste de rădăcini, pasiune și continuitate, iar prezența sa la evenimente culturale din țară și din străinătate confirmă că spiritul românesc poate fi reprezentat cu demnitate oriunde. Mulțumirile se îndreaptă către familia Necșulescu pentru sprijinul constant acordat pe parcursul anului în plan cultural-artistic și educativ.

În același registru al simbolului și al măsurii, parteneriatul cu Toskana Garten, reprezentată de Florin Mărginean, a adus pe scenă chiar elementul central al serii: bradul de Crăciun, reper vizual care susține emoția și solemnitatea unui concert de colinde. Faptul că Toskana Garten este Furnizor al Casei Regale a României pentru servicii de peisagistică și amenajarea grădinilor aparținând Domeniilor Regale vorbește, prin sine, despre profesionalism, măsură și respect pentru tradiție; o recunoaștere care se potrivește, prin ethos, cu spiritul acestei Gale.

Concertul Tradițional de Colinde - Gala Colindului Tradițional din Județul Alba, ediția 2025, a reconfirmat faptul că acest proiect nu există prin inerție, ci prin rigoare și continuitate. El își păstrează identitatea tocmai pentru că nu confundă modernizarea cu schimbarea de esență și nu tratează tradiția ca decor, ci ca fundament.

