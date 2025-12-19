Connect with us

Ludovic Orban: ”Forța Dreptei ar putea fuziona cu PNL. Am avut o discuție cu Ilie Bolojan”

Publicat

acum 41 de secunde

Președintele Partidului Forța Dreptei, Ludovic Orban, a anunțat că în 2026 formațiunea ar putea fuziona cu PNL: Am avut o discuție cu Ilie Bolojan.

Întrebat, la RFI, dacă se va întoarce în PNL, Ludovic Orban a răspuns: „Ca să mă întorc eu în partid, e nevoie de un proces de fuziune, de comasare prin absorbție, prin care PNL să absoarbă Forța Dreptei.

La ora actuală, am avut o discuție cu președintele Partidului Național Liberal, cu Ilie Bolojan, în această discuție ne-am pus oarecum de acord și am convenit de comun acord că există deschidere pentru a începe aceste discuții”.

Orban a spus că discuții în acest sens vor începe în curând: „Vor fi niște negocieri care trebuie derulate à la carte, adică cum se face. Trebuie un mandat de negociere, care să fie luat în forurile statutare ale ambelor partide și după aia încep negocierile efective”.

