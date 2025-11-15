15 noiembrie: Ziua scafandrilor militari și Ziua scafandrului român

În 15 noiembrie sunt sărbătorite Ziua scafandrilor militari și Ziua scafandrului român.

Cu acest prilej, ISU Alba a transmis un mesaj:

”În adâncuri, curajul nu e strigăt – e respiraţia calmă e celui care privește necunoscutul în ochi.

Astăzi, 15 noiembrie, e ziua lor! Ziua Scafandrilor Militari și a Scafandrului Român.

Când apele sunt reci și tulburi, iar panica se instalează la mal, ei sunt cei care iau decizia curajoasă de a intra în adâncuri.

Scafandrii nu sunt doar salvatori, sunt ochii și mâinile noastre acolo unde lumina nu ajunge, lucrând în condiții pe care puțini și le pot imagina.

Le mulțumim pentru sacrificiul și dedicația de a lucra în cea mai ostilă zonă de intervenție.

La mulți ani, curajoșilor din adâncuri! Să vă întoarceți mereu în siguranță la suprafață” – ISU Alba.

Ziua scafandrilor militari și Ziua scafandrului roman. Istoric

În 1976, a avut loc transformarea Grupului 279 Scafandri, înființat la 15 noiembrie 1967, în Grup Scafandri de Luptă, devenind parte a Centrului de Scafandri, potrivit portalului www.centruldescafandri.ro.

Marele Stat Major, prin Dispoziția din 6 octombrie 1976 transmisă Comandamentului Marinei Militare, anunță înființarea Centrului 39 Scafandri, dislocat în Constanța și subordonat Comandamentului Marinei Militare, începând cu data de 1 octombrie 1976. Centrul 39 Scafandri a luat ființă prin dizolvarea Grupului 279 Scafandri din garnizoana Mangalia, tehnica și efectivele grupului intrând în compunerea Centrului, potrivit Agerpres.

Prin Hotărârea Guvernului din 21 iulie 1993, Centrul 39 Scafandri a fost autorizat ca organism unic de brevetare, pregătire și perfecționare a scafandrilor profesioniști din țară.

Din același an, au fost restructurate și diversificate activitățile, prin:

executarea de lucrări cu scafandri la nave, cheiuri și structuri immerse

formarea și atestarea personalului medical de specialitate

desfășurarea activității de cercetare științifică pentru realizarea de mijloace tehnice și tehnologii de lucru sub apă.

În 1998, Centrul de Scafandri a fost acceptat ca membru în Grupul de Lucru pentru Standardizarea Problemelor de Scufundare (UDWG), structură coordonată de Agenția Navală de Standardizare a NATO. Un an mai târziu a fost inclus în ATP 67 B – Manual de Salvare de pe Submarine.

Realizările scafandrilor români

Începând cu anul 2016, cu avizul favorabil al Serviciului Istoric al Armatei, Ziua Aniversară a Centrului 39 Scafandri, Ziua Scafandrilor Militari și Ziua Scafandrului Român este modificată din data de 1 octombrie în data de 15 noiembrie. Potrivit documentelor de arhivă, se confirmă înființarea Centrului 39 Scafandri între 1-30 octombrie 1976, prin dizolvarea și transformarea Grupului 279 Scafandri, preluând în componența sa tehnică și efectivele acestuia, conform portalului https://www.mangalianews.ro/.

Printre realizările extraordinare ale scafandrilor militari se remarcă:

prima scufundare în saturație cu amestecuri heliu-oxigen, la adâncimea de 301 m (1981)

prima scufundare în saturație după o tehnologie proprie cu amestecuri heliu-oxigen la adâncimea de 350 metri (1982)

prima scufundare în saturație după o tehnologie proprie cu amestecuri azot-oxigen (februarie 1983)

omologarea unei tehnologii de scufundare în saturație cu amestecuri azot-oxigen și recordul național de adâncime, la 500 metri, prin scufundare în saturație, executată în perioada 25 septembrie – 9 octombrie 1984.

Întemeietorul scafandreriei române

Întemeietorului scafandreriei române moderne este Constantin Scarlat, fost cercetător și cadru militar al Marinei Militare Române, potrivit Statului Major al Forțelor Navale (SMFN).

A fost cercetătorul subacvatic care a inițiat scufundarea autonomă cu aparat autonom de respirat sub apă, punând bazele primei unități de scafandri din Marina Militară Română, în 1967, și ale unui sector de cercetare a acestui domeniu, în 1969.

Tot lui i se atribuie meritul realizării primei hărți a reliefului submarin și a resurselor platoului continental al Mării Negre. A fost ofițer secund pe nava de cercetări și intervenție cu scafandri de mare adâncime ”Emil Racoviță” (1977-1979) și după 1980 a lucrat ca specialist scafandru la bordul navelor românești de pescuit oceanic din Oceanul Atlantic, potrivit sursei citate.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News