Connect with us

Actualitate

15 noiembrie: Ziua scafandrilor militari și Ziua scafandrului român

Publicat

acum 25 de secunde

În 15 noiembrie sunt sărbătorite Ziua scafandrilor militari și Ziua scafandrului român.

Cu acest prilej, ISU Alba a transmis un mesaj:

”În adâncuri, curajul nu e strigăt – e respiraţia calmă e celui care privește necunoscutul în ochi.

Astăzi, 15 noiembrie, e ziua lor! Ziua Scafandrilor Militari și a Scafandrului Român.

Când apele sunt reci și tulburi, iar panica se instalează la mal, ei sunt cei care iau decizia curajoasă de a intra în adâncuri.

Scafandrii nu sunt doar salvatori, sunt ochii și mâinile noastre acolo unde lumina nu ajunge, lucrând în condiții pe care puțini și le pot imagina.

Le mulțumim pentru sacrificiul și dedicația de a lucra în cea mai ostilă zonă de intervenție.

La mulți ani, curajoșilor din adâncuri! Să vă întoarceți mereu în siguranță la suprafață” – ISU Alba.

Ziua scafandrilor militari și Ziua scafandrului roman. Istoric

În 1976, a avut loc transformarea Grupului 279 Scafandri, înființat la 15 noiembrie 1967, în Grup Scafandri de Luptă, devenind parte a Centrului de Scafandri, potrivit portalului www.centruldescafandri.ro.

Marele Stat Major, prin Dispoziția din 6 octombrie 1976 transmisă Comandamentului Marinei Militare, anunță înființarea Centrului 39 Scafandri, dislocat în Constanța și subordonat Comandamentului Marinei Militare, începând cu data de 1 octombrie 1976. Centrul 39 Scafandri a luat ființă prin dizolvarea Grupului 279 Scafandri din garnizoana Mangalia, tehnica și efectivele grupului intrând în compunerea Centrului, potrivit Agerpres.

Prin Hotărârea Guvernului din 21 iulie 1993, Centrul 39 Scafandri a fost autorizat ca organism unic de brevetare, pregătire și perfecționare a scafandrilor profesioniști din țară.

Din același an, au fost restructurate și diversificate activitățile, prin:

  • executarea de lucrări cu scafandri la nave, cheiuri și structuri immerse
  • formarea și atestarea personalului medical de specialitate
  • desfășurarea activității de cercetare științifică pentru realizarea de mijloace tehnice și tehnologii de lucru sub apă.

În 1998, Centrul de Scafandri a fost acceptat ca membru în Grupul de Lucru pentru Standardizarea Problemelor de Scufundare (UDWG), structură coordonată de Agenția Navală de Standardizare a NATO. Un an mai târziu a fost inclus în ATP 67 B – Manual de Salvare de pe Submarine.

Realizările scafandrilor români

Începând cu anul 2016, cu avizul favorabil al Serviciului Istoric al Armatei, Ziua Aniversară a Centrului 39 Scafandri, Ziua Scafandrilor Militari și Ziua Scafandrului Român este modificată din data de 1 octombrie în data de 15 noiembrie. Potrivit documentelor de arhivă, se confirmă înființarea Centrului 39 Scafandri între 1-30 octombrie 1976, prin dizolvarea și transformarea Grupului 279 Scafandri, preluând în componența sa tehnică și efectivele acestuia, conform portalului https://www.mangalianews.ro/.

Printre realizările extraordinare ale scafandrilor militari se remarcă:

  • prima scufundare în saturație cu amestecuri heliu-oxigen, la adâncimea de 301 m (1981)
  • prima scufundare în saturație după o tehnologie proprie cu amestecuri heliu-oxigen la adâncimea de 350 metri (1982)
  • prima scufundare în saturație după o tehnologie proprie cu amestecuri azot-oxigen (februarie 1983)
  • omologarea unei tehnologii de scufundare în saturație cu amestecuri azot-oxigen și recordul național de adâncime, la 500 metri, prin scufundare în saturație, executată în perioada 25 septembrie – 9 octombrie 1984.

Întemeietorul scafandreriei române

Întemeietorului scafandreriei române moderne este Constantin Scarlat, fost cercetător și cadru militar al Marinei Militare Române, potrivit Statului Major al Forțelor Navale (SMFN).

A fost cercetătorul subacvatic care a inițiat scufundarea autonomă cu aparat autonom de respirat sub apă, punând bazele primei unități de scafandri din Marina Militară Română, în 1967, și ale unui sector de cercetare a acestui domeniu, în 1969.

Tot lui i se atribuie meritul realizării primei hărți a reliefului submarin și a resurselor platoului continental al Mării Negre. A fost ofițer secund pe nava de cercetări și intervenție cu scafandri de mare adâncime ”Emil Racoviță” (1977-1979) și după 1980 a lucrat ca specialist scafandru la bordul navelor românești de pescuit oceanic din Oceanul Atlantic, potrivit sursei citate.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Actualitateacum 25 de secunde

15 noiembrie: Ziua scafandrilor militari și Ziua scafandrului român
Evenimentacum 25 de minute

FOTO-VIDEO: Flavia Pintea și Cristian Muntean, MISS și MISTER Boboc 2025, la Colegiul Național Militar din Alba Iulia
Evenimentacum 41 de minute

Bărbat din Alba, reținut de polițiști după ce a încălcat un ordin de protecție. Ce s-a întâmplat
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o săptămână

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 3 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 ore

Peste 70% dintre angajații de la stat consideră că merită salarii mai mari. Care este venitul mediu
Administrațieacum 17 ore

Concurs anulat la Primăria Alba Iulia pentru un post de comunicare, după ce Alba24 a pus întrebări. Anunț de recrutare cu probleme
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Actualitateacum 19 ore

Economia României a scăzut cu 0,2% în trimestrul al treilea
Economieacum 24 de ore

Ce pensie le-a propus Ilie Bolojan magistraților și nu au acceptat. În prezent, pensia medie a acestora ajunge la 5.000 de euro
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Administrațieacum 23 de ore

Reforma administrației locale. Câte posturi vor fi desființate și când încep concedierile. Anunțul ministrului Dezvoltării
Evenimentacum 3 zile

Ministrul Dezvoltării: rata de încasare a amenzilor rutiere este mult sub media UE. Explicații privind măsurile propuse
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

pariuri sportive online - topbet.ro sport 14.11.2025
Sportacum 21 de ore

Robert Lewandowski, hattrick vs. Ionuț Radu: Îl poate ajunge polonezul pe Mbappe în clasamentul golgheterilor? (P)
Evenimentacum 3 zile

FOTO: Rezultate remarcabile obținute de șahiștii cugireni, la Campionatul Național al Belgiei și „Cupa Rotary”. Clasament
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 25 de minute

FOTO-VIDEO: Flavia Pintea și Cristian Muntean, MISS și MISTER Boboc 2025, la Colegiul Național Militar din Alba Iulia
Evenimentacum 2 ore

FOTO-VIDEO: MISS și MISTER Boboc 2025 la Colegiul Economic din Alba Iulia. Cine sunt câștigătorii
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 zile

Apelurile telefonice din orice țară UE vor costa la fel ca apelurile locale. Precizările ministrului Afacerilor Externe
Evenimentacum 3 zile

România are un mineral esențial pentru inteligența artificială, dar nu deține tehnologia. Ministrul Miruță: Vor exista investiții
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 2 zile

Programul național de fertilizare in vitro va putea fi finanțat din fonduri europene
Actualitateacum 3 zile

Spitalul Județean Sibiu, dotat cu un robot pentru pacienții oncologici
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 2 zile

Clase separate indiferent de numărul de elevi, în comunele izolate din țară. Proiectul a trecut de Camera Deputaților
actiune politisti, scoli, prevenire
Educațieacum 2 zile

FOTO: Acțiune a Poliției Alba de prevenire a violenței în școli. Profesorii, instruiți să gestioneze situațiile conflictuale
Mai mult din Educatie