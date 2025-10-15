15 octombrie, Ziua Internațională a Bastonului Alb: obligații pentru șoferi. Valoarea amenzii pentru nerespectarea priorității

Ziua Internațională a Bastonului Alb este marcată anual pe 15 octombrie, în întreaga lume, pentru a evidenția realizările persoanelor nevăzătoare și importanța bastonului alb ca simbol al independenței lor.

Bastonul alb reprezintă un instrument esențial de mobilitate și este, totodată, simbolul independenței acestor persoane.

Astfel, ziua de 15 octombrie le reamintește persoanelor despre importanța respectului și protecției lor în trafic.

„Astăzi, 15 octombrie 2025, marcăm Ziua Internațională a Bastonului Alb, un bun prilej pentru a le reaminti participanților la trafic că bastonul alb înseamnă prioritate.

Persoanele nevăzătoare, atunci când traversează strada, ridică bastonul alb, iar participanții la trafic au obligația de a opri imediat și de a le acorda prioritate, inclusiv în afara trecerilor de pietoni.

Dragi conducători auto, atunci când observați bastonul alb, gândiți-vă că, pentru unii, drumul nu este tocmai ușor de urmat! Acordați-le prioritate, pentru a-i ajuta să ajungă, în siguranță, la destinație! PRIORITATE – SIGURANȚĂ – RESPECT”, a transmis IPJ Alba.

De asemenea, un aspect important este și valoarea amenzii pentru nerespecatrea regulilor. Astfel, participanții la trafic care nu respectă semnalul dat de către un nevăzător, prin ridicarea bastonului alb, riscă o amendă cuprinsă între 810 și 1.012 lei.

