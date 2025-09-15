16 septembrie: Expoziția „Vechi și nou. Meșteșuguri tradiționale românești în interpretări moderne”, la Sala Unirii din Alba Iulia

Ziua de 16 septembrie reprezintă un moment semnificativ, marcând vernisajul expoziției: Vechi și nou. Meșteșuguri tradiționale românești în interpretări moderne: II. Cusături. Broderie. Macrame”.

Aceasta manifestare cultural-artistică nu doar celebrează un patrimoniu național emblematic, ci și simbolizează consfințirea celui de-al treilea an al unei inițiative de anvergură dedicată promovării și valorificării tradiției românești în context contemporan.

Ideea acestui proiect a venit în urma desfășurării unui atelier de inițiere în tainele cusăturilor tradiționale românești, adresate unor grupuri de elevi.

Dacă în prima etapă a proiectului obiectele prezentate au fost realizate prin tehnici tradiționale de cusătură, precum cruciulița sau lănțișorul, în această fază s-au introdus și alte tehnici tradiționale, precum broderie și macrame. Astfel, expoziția reunește o serie de piese reinterpretate, destinate a demonstra continuitatea și adaptabilitatea unor motive și tehnici ancestrale.

Inițiativa a fost demarată de secția Centrului Național de Conservare și Restaurare Carte Veche (MNUAI), fiind rezultatul unei pasiuni comune exprimate de Sorina Voju și Codruța Leahu având sprijinul constant al domnului Alexandru Știrban. Această proiectare interdisciplinară și manifestare culturală contribuie semnificativ la promovarea identitară a patrimoniului tradițional românesc, printr-o combinație subtilă între valorile trecutului și exprimările actuale.

Cu deosebită onoare și gratitudine, vă adresăm invitația de a ne fi alături în data de 16 septembrie, începând cu ora 13:00, la Sala Unirii Alba Iulia (Spațiile expoziționale Alba Iulia) în cadrul unui eveniment de însemnătate culturală și spirituală, pe care ne dorim să-l celebrăm împreună.

Organizatorii evenimentului sunt Consiliul Județean Alba și Muzeul Național al Unirii Alba Iulia.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News