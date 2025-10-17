17 octombrie: Ziua Internațională pentru Eradicarea Sărăciei. Care este tema din 2025

Ziua Internațională pentru Eradicarea Sărăciei este marcată anual pe data de 17 octombrie, cu scopul de a crește conștientizarea globală asupra sărăciei extreme și a inegalităților sociale și de a mobiliza acțiuni concrete pentru combaterea sărăciei.

Tema Zilei Internaționale pentru Eradicarea Sărăciei din 2025 este „Încetarea abuzului social și instituțional: Asigurarea respectului și sprijinului eficient pentru familiile care trăiesc în sărăcie”.

Această temă subliniază importanța protejării demnității și drepturilor fundamentale ale familiilor aflate în situații de vulnerabilitate economică și socială, potrivit social.desa.un.org.

Astfel, se pune accent pe necesitatea de a construi instituții care să sprijine aceste familii, permițându-le să rămână unite, să prospere și să își modeleze propriul viitor.

Ziua Internațională a Eradicării Sărăciei. Istoric

Prima celebrare a Zilei Mondiale pentru Eradicarea Sărăciei a avut loc pe 17 octombrie 1987, când peste 100.000 de oameni s-au adunat la Paris, la Trocadéro, pentru a onora victimele sărăciei, violenței și foametei.

Locația aleasă a coincis cu locul semnării Declarației pentru Drepturile Omului, în anul 1948, potrivit National Today.

În 1992, Adunarea Generală a ONU a adoptat rezoluția care stabilea această zi ca un moment de mobilizare internațională împotriva sărăciei.

Ziua este dedicată nu doar evidențierii problemelor legate de sărăcie, ci și oferirii de soluții pentru eradicarea ei, în conformitate cu Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) stabilite de ONU, printre care eradicarea sărăciei extreme până în 2030 este un obiectiv central.

Astfel, Ziua Mondială pentru Eradicarea Sărăciei ne amintește că sărăcia nu este doar o problemă economică, ci și una legată de drepturile fundamentale ale omului, demnitatea și solidaritatea socială.

