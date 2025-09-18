Connect with us

18 septembrie: Ziua Internațională a Egalității de Salarizare. Care este obiectivul acestei zile

18 septembrie 2025: Ziua Internaţională a Egalității de Salarizare este marcată anual la această dată. Aceasta urmărește creşterea gradului de conştientizare publică asupra eforturilor privind obţinerea unei remuneraţii corespunzătoare în raport cu activitatea depusă, potrivit Organizaţiei Naţiunilor Unite.

Totodată, ziua are ca scop promovarea egalității de remunerare între femei și bărbați pentru muncă de valoare egală.

Inițiativa este sprijinită de Organizația Națiunilor Unite (ONU), precum și de alte organizații internaționale, cum ar fi Organizația Internațională a Muncii (OIM) și UN Women.

Discriminarea salarială pe criterii de gen rămâne o problemă globală, femeile primind, în medie, salarii mai mici decât bărbații pentru aceeași muncă.

În anumite țări, diferențele sunt extrem de mari, ajungând până la 100%, ceea ce înseamnă că un bărbat poate câștiga dublu față de o femeie care îndeplinește aceleași responsabilități.

Aceste decalaje salariale sunt determinate de mai mulți factori, printre care stereotipurile de gen, discriminarea directă sau indirectă și accesul restrâns al femeilor la poziții de conducere sau la profesii mai bine plătite.

În plus, femeile se confruntă adesea cu întreruperi în carieră cauzate de responsabilitățile domestice, ceea ce afectează și mai mult evoluția lor profesională.

Ziua Internațională a Egalității de Salarizare. Scopul zilei de 18 septembrie

Ziua are rolul de a atrage atenția asupra decalajelor salariale și de a sensibiliza publicul, guvernele și organizațiile despre necesitatea egalității de șanse.

De asemenea, stabilirea unei asemenea zile mai are în vedere încurajarea guvernelor și companiilor să adopte politici și practici pentru a reduce diferențele de salarizare și a crea un mediu de muncă mai echitabil.

Conform OIM, la nivel mondial, femeile câștigă în medie cu 20% mai puțin decât bărbații.

Chiar și în țările cu economii avansate, decalajul de salarizare este semnificativ.

Diferențele sunt și mai pronunțate în cazul femeilor care fac parte din minorități etnice, sunt imigrante sau lucrează în sectoare mai slab plătite.

Ziua Internațională a Egalității de Salarizare este un pas important în promovarea justiției sociale și a drepturilor omului, subliniind faptul că egalitatea salarială este esențială pentru realizarea unei economii sustenabile și echitabile.

