Dezvoltarea serviciilor stomatologice în spitalele publice. Ministerul Sănătății a pus în dezbatere mecanismul de finanțare

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că a fost pus în dezbatere mecanismul de finanțare pentru dezvoltarea serviciilor stomatologice în spitalele publice.

”În România există spitale care și-au exprimat dorința de a dezvolta intervenții stomatologice în regim ambulatoriu sau de spitalizare de zi, inclusiv cu anestezie generală, atât pentru copii, cât și pentru adulți. Avem chiar și un spital nou, construit în Sectorul 4, dedicat acestui tip de intervenții”, precizează ministrul.

Acesta spune că până acum a lipsit ”o viziune clară de finanțare și un mecanism predictibil care să încurajeze spitalele publice să dezvolte aceste servicii esențiale”.

După consultări cu specialiștii din domeniu, Ministerul Sănătății a pus în transparență decizională ordinul de ministru care propune AP-STOMA, un mecanism public de finanțare pentru tratamente stomatologice în sistemul public.

”AP-STOMA este elaborat, derulat și finanțat de Ministerul Sănătății și se implementează prin unități sanitare publice care au sau vor avea în structură secții sau compartimente de stomatologie. Programul permite realizarea tratamentelor stomatologice definitive, inclusiv a celor complexe”, transmite ministrul Sănătății.

Ce se poate finanța

Prin AP-STOMA se pot finanța:

medicația, materialele și instrumentarul necesar tratamentelor stomatologice, inclusiv pentru intervenții sub anestezie generală

analizele și investigațiile imagistice necesare evaluării și monitorizării pacienților

echipamente medicale esențiale: unituri dentare, radiologie și imagistică, sterilizare, bloc operator, ATI, laborator etc

consumabile, materiale de protecție și investigații auxiliare

service-ul și mentenanța aparaturii medicale, în condiții clare de siguranță și autorizare

