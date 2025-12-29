Connect with us

Eveniment

Dezvoltarea serviciilor stomatologice în spitalele publice. Ministerul Sănătății a pus în dezbatere mecanismul de finanțare

Publicat

acum O oră

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că a fost pus în dezbatere mecanismul de finanțare pentru dezvoltarea serviciilor stomatologice în spitalele publice.

”În România există spitale care și-au exprimat dorința de a dezvolta intervenții stomatologice în regim ambulatoriu sau de spitalizare de zi, inclusiv cu anestezie generală, atât pentru copii, cât și pentru adulți. Avem chiar și un spital nou, construit în Sectorul 4, dedicat acestui tip de intervenții”, precizează ministrul.

Acesta spune că până acum a lipsit ”o viziune clară de finanțare și un mecanism predictibil care să încurajeze spitalele publice să dezvolte aceste servicii esențiale”.

După consultări cu specialiștii din domeniu, Ministerul Sănătății a pus în transparență decizională ordinul de ministru care propune AP-STOMA, un mecanism public de finanțare pentru tratamente stomatologice în sistemul public.

”AP-STOMA este elaborat, derulat și finanțat de Ministerul Sănătății și se implementează prin unități sanitare publice care au sau vor avea în structură secții sau compartimente de stomatologie. Programul permite realizarea tratamentelor stomatologice definitive, inclusiv a celor complexe”, transmite ministrul Sănătății.

Ce se poate finanța

Prin AP-STOMA se pot finanța:

  • medicația, materialele și instrumentarul necesar tratamentelor stomatologice, inclusiv pentru intervenții sub anestezie generală
  • analizele și investigațiile imagistice necesare evaluării și monitorizării pacienților
  • echipamente medicale esențiale: unituri dentare, radiologie și imagistică, sterilizare, bloc operator, ATI, laborator etc
  • consumabile, materiale de protecție și investigații auxiliare
  • service-ul și mentenanța aparaturii medicale, în condiții clare de siguranță și autorizare
Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Administrațieacum 34 de minute

Planurile Primăriei Alba Iulia: reamenajare parcări în Piața Iuliu Maniu și zona Consiliul Europei și alte proiecte de modernizare
Evenimentacum O oră

Dezvoltarea serviciilor stomatologice în spitalele publice. Ministerul Sănătății a pus în dezbatere mecanismul de finanțare
Administrațieacum 2 ore

Noile taxe și impozite locale la Alba Iulia, pentru anul 2026, la aprobare în ședința Consiliului Local. Cât vor plăti locuitorii
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 6 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Accident rutier pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, la ieșirea spre Cluj. Impact între două mașini
Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: O trotinetă a ajuns în mijlocul râului Ampoi, la Alba Iulia
Evenimentacum o săptămână

FOTO ȘTIREA TA: Parcare după bunul plac, pe trotuar, pe un bulevard din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 34 de minute

Planurile Primăriei Alba Iulia: reamenajare parcări în Piața Iuliu Maniu și zona Consiliul Europei și alte proiecte de modernizare
Administrațieacum 2 ore

Noile taxe și impozite locale la Alba Iulia, pentru anul 2026, la aprobare în ședința Consiliului Local. Cât vor plăti locuitorii
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 5 ore

PROGRAM magazine de Anul Nou 2026: Kaufland, Lidl, Carrefour, Penny, Profi, Selgros, Dacia, Transeuro, mall-uri. Unde e deschis
Se scumpește gazul de la 1 iulie
Economieacum 13 ore

Expert: Facturi mai mari la gaze anul viitor, dacă autoritățile nu iau măsuri. Expiră schema de plafonare
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 6 ore

Cum s-au schimbat intențiile de vot ale românilor la finalul anului 2025 față de 2024. Sondaj IRES
Evenimentacum 5 zile

Guvernul a suplimentat bugetul MApN cu peste 1,3 miliarde lei pentru înzestrarea Armatei
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 2 zile

Miriam Bulgaru s-a înscris în calificări la Australian Open. Sportiva din Alba Iulia a avut un an foarte bun
Evenimentacum 2 zile

Andrei Rațiu este cel mai rapid fotbalist din La Liga, în acest sezon. Ce viteză a atins fotbalistul originar din Alba
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 3 ore

Zile libere mai puține în anul 2026. Calendarul sărbătorilor legale: weekenduri prelungite și minivacanțe de 3 și 4 zile
Actualitateacum 4 ore

Aperitive de Revelion: 17 idei inedite și rapide, pentru masa de Anul Nou 2026. Rețete care dau gust bun petrecerii dintre ani
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum o zi

Google le va permite utilizatorilor să își schimbe adresa de Gmail
Actualitateacum 2 zile

Atac cibernetic la Complexul Energetic Oltenia. Posibile scurgeri de date
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum O oră

Dezvoltarea serviciilor stomatologice în spitalele publice. Ministerul Sănătății a pus în dezbatere mecanismul de finanțare
Evenimentacum 11 ore

Intervenție chirurgicală realizată în premieră la Spitalul Județean din Alba Iulia, de către cadrele medicale de la Secția ORL
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 4 zile

Programa de limba și literatura română clasa a IX-a, varianta finală. Care sunt principalele modificări
Educațieacum 7 zile

Daniel David și-a dat demisia din funcția de ministru al Educației
Mai mult din Educatie