Connect with us

Economie

Au crescut depozitele în lei și valută, în bănci. Date BNR despre rezervele financiare ale românilor

Publicat

acum 2 ore

Depozitele populației în lei și în valută, în bănci, sunt mai mari la finalul lunii noiembrie, comparativ cu perioada similară din 2024. Creșterea este cu 3,9%, respectiv cu 15,7%, potrivit celor mai recenta date de la Banca Națională a României.

Masa monetară în sens larg a înregistrat la sfârșitul lunii noiembrie 2025 un sold de 768.605,1 milioane lei. Aceasta a crescut cu 1,4 la sută față de luna octombrie 2025, iar în raport cu noiembrie 2024 s-a majorat cu 6,6 la sută.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituțiile de credit a crescut în luna noiembrie 2025 cu 0,3 la sută față de octombrie 2025, până la nivelul de 446.769,3 milioane lei.

Creditul în lei, cu o pondere de 68,7 la sută în volumul total al creditului neguvernamental, s-a diminuat cu 0,1%. Creditul în valută exprimat în lei, cu o pondere de 31,3 la sută în totalul creditului neguvernamental, a crescut cu 1,2%, arată datele BNR, citate de Mediafax.

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2024, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de 6,8 la sută, pe seama majorării cu 4,6 la sută a componentei în lei și cu 12,2 la sută a componentei în valută exprimată în lei.

Soldul creditului guvernamental acordat de instituțiile de credit a înregistrat o creștere în luna noiembrie 2025 de 1,4% față de luna octombrie 2025, până la 264.062,8 milioane lei. În raport cu noiembrie 2024, acesta s-a majorat cu 13,7 la sută.

Au crescut depozitele în lei și valută

Depozitele rezidenților clienți neguvernamentali au crescut în luna noiembrie 2025 cu 1,5 la sută față de luna anterioară, până la 649.111,0 milioane lei, iar față de aceeași perioadă a anului anterior s-au majorat cu 5,6 la sută.

Depozitele în lei ale rezidenților, cu o pondere de 68,1 la sută în totalul depozitelor clienților neguvernamentali, au crescut cu 1,7 la sută față de luna octombrie 2025, până la 441.863,9 milioane lei. Comparativ cu luna noiembrie 2024, acestea s-au majorat cu 1,4%.

Depozitele în lei ale gospodăriilor populației au crescut cu 1,2 la sută față de luna anterioară, până la 257.420,4 milioane lei și cu 3,9 la sută față de aceeași perioadă a anului anterior.

Depozitele în lei ale altor sectoare (societăți nefinanciare și instituții financiare nemonetare) s-au majorat cu 2,3 la sută față de luna precedentă, iar față de luna noiembrie 2024, au înregistrat o reducere cu 1,9 la sută.

Depozitele în valută ale rezidenților, exprimate în lei, reprezentând 31,9 la sută din volumul total al depozitelor clienților neguvernamentali, au crescut cu 1,1 la sută față de luna octombrie 2025, ajungând până la nivelul de 207.247,1 milioane lei. Comparativ cu luna noiembrie 2024, indicatorul exprimat în lei a crescut cu 16,0 la sută.

Depozitele în valută ale gospodăriilor populației, exprimate în lei, au crescut cu 0,2 la sută față de luna octombrie 2025, până la 140.877,2 milioane lei. Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2024, creșterea acestui indicator exprimat în lei a fost de 15,7 la sută.

Depozitele în valută ale altor sectoare, exprimate în lei, au crescut cu 3,1 la sută față de luna octombrie 2025, până la 66.369,9 milioane lei. Comparativ cu noiembrie 2024, indicatorul exprimat în lei s-a majorat cu 16,8 la sută

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 12 minute

Calendar Ortodox IANUARIE 2026: Toate sărbătorile cu cruce roșie și neagră din luna lui Gerar. Zilele de post și marile praznice
Evenimentacum O oră

Premierul României, Ilie Bolojan, alături de prim-ministrul Olandei, Dick Schoof, vizitează Baza Aeriană de la Câmpia Turzii
Economieacum 2 ore

Au crescut depozitele în lei și valută, în bănci. Date BNR despre rezervele financiare ale românilor
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 7 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Accident rutier pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, la ieșirea spre Cluj. Impact între două mașini
Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: O trotinetă a ajuns în mijlocul râului Ampoi, la Alba Iulia
Evenimentacum o săptămână

FOTO ȘTIREA TA: Parcare după bunul plac, pe trotuar, pe un bulevard din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 14 ore

Planurile Primăriei Alba Iulia: reamenajare parcări în Piața Iuliu Maniu și zona Consiliul Europei și alte proiecte de modernizare
Administrațieacum 15 ore

Noile taxe și impozite locale la Alba Iulia, pentru anul 2026, la aprobare în ședința Consiliului Local. Cât vor plăti locuitorii
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 2 ore

Au crescut depozitele în lei și valută, în bănci. Date BNR despre rezervele financiare ale românilor
Economieacum 3 ore

Deficitul bugetar, în scădere față de anul trecut. Care sunt datele prezentate de Ministerul Finanțelor
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 19 ore

Cum s-au schimbat intențiile de vot ale românilor la finalul anului 2025 față de 2024. Sondaj IRES
Evenimentacum 6 zile

Guvernul a suplimentat bugetul MApN cu peste 1,3 miliarde lei pentru înzestrarea Armatei
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 3 zile

Miriam Bulgaru s-a înscris în calificări la Australian Open. Sportiva din Alba Iulia a avut un an foarte bun
Evenimentacum 3 zile

Andrei Rațiu este cel mai rapid fotbalist din La Liga, în acest sezon. Ce viteză a atins fotbalistul originar din Alba
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 16 ore

Zile libere mai puține în anul 2026. Calendarul sărbătorilor legale: weekenduri prelungite și minivacanțe de 3 și 4 zile
Actualitateacum 17 ore

Aperitive de Revelion: 17 idei inedite și rapide, pentru masa de Anul Nou 2026. Rețete care dau gust bun petrecerii dintre ani
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum 2 zile

Google le va permite utilizatorilor să își schimbe adresa de Gmail
Actualitateacum 3 zile

Atac cibernetic la Complexul Energetic Oltenia. Posibile scurgeri de date
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 15 ore

Dezvoltarea serviciilor stomatologice în spitalele publice. Ministerul Sănătății a pus în dezbatere mecanismul de finanțare
Evenimentacum o zi

Intervenție chirurgicală realizată în premieră la Spitalul Județean din Alba Iulia, de către cadrele medicale de la Secția ORL
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 5 zile

Programa de limba și literatura română clasa a IX-a, varianta finală. Care sunt principalele modificări
Educațieacum o săptămână

Daniel David și-a dat demisia din funcția de ministru al Educației
Mai mult din Educatie