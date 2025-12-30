Au crescut depozitele în lei și valută, în bănci. Date BNR despre rezervele financiare ale românilor

Depozitele populației în lei și în valută, în bănci, sunt mai mari la finalul lunii noiembrie, comparativ cu perioada similară din 2024. Creșterea este cu 3,9%, respectiv cu 15,7%, potrivit celor mai recenta date de la Banca Națională a României.

Masa monetară în sens larg a înregistrat la sfârșitul lunii noiembrie 2025 un sold de 768.605,1 milioane lei. Aceasta a crescut cu 1,4 la sută față de luna octombrie 2025, iar în raport cu noiembrie 2024 s-a majorat cu 6,6 la sută.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituțiile de credit a crescut în luna noiembrie 2025 cu 0,3 la sută față de octombrie 2025, până la nivelul de 446.769,3 milioane lei.

Creditul în lei, cu o pondere de 68,7 la sută în volumul total al creditului neguvernamental, s-a diminuat cu 0,1%. Creditul în valută exprimat în lei, cu o pondere de 31,3 la sută în totalul creditului neguvernamental, a crescut cu 1,2%, arată datele BNR, citate de Mediafax.

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2024, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de 6,8 la sută, pe seama majorării cu 4,6 la sută a componentei în lei și cu 12,2 la sută a componentei în valută exprimată în lei.

Soldul creditului guvernamental acordat de instituțiile de credit a înregistrat o creștere în luna noiembrie 2025 de 1,4% față de luna octombrie 2025, până la 264.062,8 milioane lei. În raport cu noiembrie 2024, acesta s-a majorat cu 13,7 la sută.

Au crescut depozitele în lei și valută

Depozitele rezidenților clienți neguvernamentali au crescut în luna noiembrie 2025 cu 1,5 la sută față de luna anterioară, până la 649.111,0 milioane lei, iar față de aceeași perioadă a anului anterior s-au majorat cu 5,6 la sută.

Depozitele în lei ale rezidenților, cu o pondere de 68,1 la sută în totalul depozitelor clienților neguvernamentali, au crescut cu 1,7 la sută față de luna octombrie 2025, până la 441.863,9 milioane lei. Comparativ cu luna noiembrie 2024, acestea s-au majorat cu 1,4%.

Depozitele în lei ale gospodăriilor populației au crescut cu 1,2 la sută față de luna anterioară, până la 257.420,4 milioane lei și cu 3,9 la sută față de aceeași perioadă a anului anterior.

Depozitele în lei ale altor sectoare (societăți nefinanciare și instituții financiare nemonetare) s-au majorat cu 2,3 la sută față de luna precedentă, iar față de luna noiembrie 2024, au înregistrat o reducere cu 1,9 la sută.

Depozitele în valută ale rezidenților, exprimate în lei, reprezentând 31,9 la sută din volumul total al depozitelor clienților neguvernamentali, au crescut cu 1,1 la sută față de luna octombrie 2025, ajungând până la nivelul de 207.247,1 milioane lei. Comparativ cu luna noiembrie 2024, indicatorul exprimat în lei a crescut cu 16,0 la sută.

Depozitele în valută ale gospodăriilor populației, exprimate în lei, au crescut cu 0,2 la sută față de luna octombrie 2025, până la 140.877,2 milioane lei. Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2024, creșterea acestui indicator exprimat în lei a fost de 15,7 la sută.

Depozitele în valută ale altor sectoare, exprimate în lei, au crescut cu 3,1 la sută față de luna octombrie 2025, până la 66.369,9 milioane lei. Comparativ cu noiembrie 2024, indicatorul exprimat în lei s-a majorat cu 16,8 la sută

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News