VIDEO: Probleme mari pe Valea Oltului din cauza ninsorii abundente și a trei camioane care blocau intervenția utilajelor

Ninsoarea puternică de marți, 30 decembrie a blocat traficul rutier pe DN 7 Valea Oltului. Mașinile au rămas blocate în trafic, o coloană foarte mare s-a format, iar utilajele nu au putut interveni pentru deszăpezire.

Situația a fost rezolvată parțial în jurul orei 18.30, iar reprezentanții DRPD au făcut o serie de precizări.

Din câte se pare problemele au apărut înainte de ora 17.00. Atunci, din cauza unui autocamion staționat pe partea carosabilă, utilajele de deszăpezire nu au putut interveni eficient cu lamă și material antiderapant. În zonă la acel moment s-au înregistrat ninsori abundente, care au afectat condițiile de trafic.

Între timp s-a aflat faptul că de fapt trei camioane erau blocate în trafic. În jurul orei 17.30 au fost remorcate și scoase din trafic două dintre cele trei autocamioane care blocau traficul.

În jurul orei 18.10, reprezentanții DRPD Craiova au precizat că !a fost eliberată partea carosabilă de autotrenurile care blocau circulația. Se acționează cu lamă și material antiderapant pe sectorul care a fost blocat și se va permite circulația autovehiculelor blocate in coloană”.

De asemenea în jurul orei 18 30, reprezentanții DRPD au precizat că a fost îndepărtat și ultimul autocamion care bloca circulația pe DN 7, zona Câineni.

La acest moment se acționează cu lamă și material antiderapant și se va permite circulația autovehiculelor blocate în trafic.

