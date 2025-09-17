Eveniment
19 – 20 septembrie: Alba Green Energy, târg de soluții pentru energie verde și eficiență energetică, la Alba Iulia. PROGRAM
Târgul de soluții pentru energie verde și eficiență energetică Alba Green Energy va avea loc în perioada 19 – 20 septembrie, la Alba Iulia.
Târgul Alba Green Energy este un eveniment dedicat echipamentelor și soluțiilor complete legate de eficiența energetică, producerii energiei din surse regenerabile, soluțiilor SMART pentru clădiri și mobilității electrice.
Scopul evenimentului este acela de a promova dezvoltarea pieței locale în domeniul energiei, adresându-se publicului larg, autorităților locale, firmelor și instituțiilor.
Ediția din acest an se va desfășura în perioada 19 – 20 septembrie, la Carolina Mall din Alba Iulia.
Program târgul Alba Green Energy, ediția 2025
Ziua I – 19 septembrie
- 10:00 – Deschiderea oficială a târgului
- 11:00 – Eveniment B2B dedicat APL
- 13:00 – Ora de inventică
- 14:00 – Ora de robotică
- 19:00 – Finalul primei zile a târgului
Ziua II – 20 septembrie
- 10:00 – Deschiderea târgului
- 11:00 – Eco spectacolul grădinițelor
- 14:00 – Extragerile câștigătorilor la tombole
- 18:00 – Închiderea târgului
Accesul publicului în cadrul târgului este gratuit.
