19 – 20 septembrie: Alba Green Energy, târg de soluții pentru energie verde și eficiență energetică, la Alba Iulia. PROGRAM

Târgul de soluții pentru energie verde și eficiență energetică Alba Green Energy va avea loc în perioada 19 – 20 septembrie, la Alba Iulia.

Târgul Alba Green Energy este un eveniment dedicat echipamentelor și soluțiilor complete legate de eficiența energetică, producerii energiei din surse regenerabile, soluțiilor SMART pentru clădiri și mobilității electrice.

Scopul evenimentului este acela de a promova dezvoltarea pieței locale în domeniul energiei, adresându-se publicului larg, autorităților locale, firmelor și instituțiilor.

Ediția din acest an se va desfășura în perioada 19 – 20 septembrie, la Carolina Mall din Alba Iulia.

Program târgul Alba Green Energy, ediția 2025

Ziua I – 19 septembrie

10:00 – Deschiderea oficială a târgului

11:00 – Eveniment B2B dedicat APL

13:00 – Ora de inventică

14:00 – Ora de robotică

19:00 – Finalul primei zile a târgului

Ziua II – 20 septembrie

10:00 – Deschiderea târgului

11:00 – Eco spectacolul grădinițelor

14:00 – Extragerile câștigătorilor la tombole

18:00 – Închiderea târgului

Accesul publicului în cadrul târgului este gratuit.

