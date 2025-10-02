Connect with us

2 octombrie: Ziua Mondială a Nonviolenței, dedicată promovării păcii, toleranței și rezistenței pașnice în fața injustiției

Publicat

acum 2 ore

Ziua Mondială a Nonviolenței: În fiecare an, pe 2 octombrie, lumea întreagă sărbătorește această zi dedicată promovării păcii, toleranței și rezistenței pașnice în fața injustiției.

Acest fapt nu este unul întâmplător, Organizația Națiunilor Unite alegând în mod expres această dată, la momentul creării acestei zile în anul 2007, pentru a-i oferi o dublă semnificație, scrie National Today.

Aceasta marchează data nașterii lui Mohandas Karamchand Gandhi, cunoscut în întreaga lume sub numele de Mahatma Gandhi, care s-a născut în 1869 în India.

Gandhi a fost conducătorul mișcării pentru independența Indiei față de dominația britanică și pionierul filosofiei și strategiei nonviolenței.

Organizația Națiunilor Unite a instituit oficial această zi prin Rezoluția 61/271, adoptată la 15 iunie 2007, ca o recunoaștere a contribuției lui Gandhi la promovarea unei lumi mai pașnice și mai drepte.

Mahatma Gandhi (1869-1948) a fost unul dintre cei mai influenți lideri politici și spirituali ai secolului al XX-lea. Numele „Mahatma”, care înseamnă „mare suflet” sau „suflet nobil” în limba sanscrita, i-a fost oferit de poetul Rabindranath Tagore, ca o recunoaștere a caracterului său excepțional.

Avocat de profesie, Gandhi s-a transformat într-un lider revoluționar care a demonstrat că nonviolența poate fi o armă puternică împotriva opresiunii.

El a organizat campanii masive de rezistență civilă împotriva dominației britanice în India, folosind metode precum grevele generale, boicotarea produselor britanice și marșurile pașnice.

Principiul fundamental al filosofiei lui Gandhi era „Ahimsa” – conceptul hindus și budist care înseamnă nonviolență sau absența dorinței de a răni.

Gandhi credea că nonviolența nu este o slăbiciune, ci dimpotrivă, „cea mai mare forță aflată la dispoziția omenirii, mai puternică decât cea mai puternică armă de distrugere creată de ingeniozitatea omului.”

Celebrul lider indian a afirmat: „Nonviolența este arma celor puternici”, subliniind că acest principiu necesită curaj și determinare mai mari decât violența.

Ziua Internațională a Nonviolenței nu este doar o comemorare a lui Gandhi, ci și o chemare la acțiune.

Organizația Națiunilor Unite îndemnă oamenii din întreaga lume să creeze o cultură a păcii, a toleranței, a înțelegerii și a diversității culturale.

În contextul lumii contemporane, marcate de conflicte și violență în multiple forme, acest mesaj devine din ce în ce mai relevant.

Ziua de 2 octombrie ne amintește că există alternative la violență și că schimbarea pozitivă poate fi realizată prin mijloace pașnice.

În România, Ziua Internațională a Nonviolenței este marcată prin diverse evenimente și inițiative. În 2025, Parlamentul României a adoptat o declarație intitulată „România fără violență domestică”, subliniind angajamentul țării față de combaterea tuturor formelor de violență.

Ziua Mondială a Nonviolenței ne invită să reflectăm asupra propriului nostru comportament și să alegem calea empatiei, dialogului și înțelegerii în locul violenței și confrontării.

În spiritul lui Mahatma Gandhi, nonviolența nu înseamnă pasivitate sau acceptarea injustiției, ci rezistență activă, demnă și curajoasă împotriva oricărei forme de opresiune.

