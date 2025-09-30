2026 și saltul către 5G: ce urmează pentru viitorul digital în Alba? (P)

Până la sfârșitul anului 2026, se așteaptă ca 5G să devină principalul tip de tehnologie mobilă în România. Președintele ANCOM, Valeriu Zgonea, a declarat recent că, deși tranziția nu va fi ușoară, ea este posibilă dacă există o colaborare între instituțiile publice, operatorii privați și autoritățile locale.

La baza acestei schimbări se află ideea de comunități inteligente — zone în care locuitorii pot accesa servicii digitale fiabile, fără piedici. Mai multe companii sunt implicate în această extindere. Vodafone continuă să investească peste 200 de milioane de euro anual în infrastructura digitală, iar Digi Mobil crește disponibilitatea rețelei 5G în Alba Iulia, Hunedoara și Baia Mare, printre alte orașe.

Libertate digitală și acces îmbunătățit pentru toți

Noile rețele 5G nu sunt doar despre viteză. Ele pot susține mai multe dispozitive și pot reduce întârzierile în acțiunile care se desfășoară în timp real. De exemplu, o persoană care joacă jocuri online cu alți utilizatori va observa un timp de răspuns mai scurt. Rezultatul este o conexiune mai stabilă, fie că e vorba de o sesiune scurtă sau de una de lungă durată.

O zonă care va beneficia vizibil este cea a platformelor de jocuri online, în special cele care se bazează pe acces în timp real. Jocurile transmise live sau sesiunile interactive necesită o conexiune stabilă. Cu rețeaua 5G, timpul de așteptare scade, erorile de conexiune sunt mai rare, iar calitatea este mai bună.

Jocurile de tip jocuri de cazino sunt un exemplu concret. Aceste platforme implică deseori mese live, grafică de înaltă rezoluție și reacții rapide. În trecut, utilizatorii din zonele rurale se confruntau cu timp de încărcare lung sau sesiuni întrerupte. Acum, cu ajutorul 5G, se pot conecta fără griji, chiar și din locații unde rețeaua 4G era instabilă.

Pe măsură ce acest tip de jocuri devine mai răspândit în România, mai ales pe mobil, cererea pentru o conexiune mobilă stabilă va continua să crească. Această schimbare nu este relevantă doar pentru divertisment. Ea ajută și micii antreprenori, lucrătorii independenți sau persoanele care lucrează de acasă. Cu un timp de răspuns redus și viteze mai mari, tot mai mulți oameni vor putea lucra și comunica eficient, fără să aibă nevoie de echipamente costisitoare.

Pe măsură ce companii precum Vodafone și Digi Mobil continuă extinderea, aceste îmbunătățiri vor deveni rapid o normalitate.

Investiții, obstacole și viitor

Deși 5G oferă multe avantaje, drumul până la implementarea completă nu este simplu. Companiile de telecomunicații au raportat costuri tot mai mari și profituri mai scăzute în ultimii zece ani. Fostul director general al Vodafone, Achilleas Kanaris, a explicat că, deși operatorii sunt dispuși să investească, rezultatele nu vin imediat.

Competiția intensă și inflația au afectat întregul sector, nu doar în România, ci și în alte părți ale Europei. Totuși, lucrurile se mișcă. Digi Mobil a extins recent acoperirea 5G în Alba Iulia, Deva și Târgu Jiu, conectând mai mulți oameni la rețele stabile.

În același timp, Vodafone a lansat planuri actualizate de infrastructură și a sprijinit educația digitală în universități. Aceste inițiative arată că operatorii sunt în continuare implicați, chiar dacă ritmul este lent. Președintele ANCOM a subliniat că este nevoie de un plan comun între autorități și sectorul privat. Fără această colaborare, este posibil ca 5G să nu devină majoritar în România înainte de 2027.

El a atras atenția și asupra faptului că descentralizarea, fără o planificare clară, încetinește progresul digital în multe regiuni. Administrațiile locale nu dispun adesea de fonduri sau de sprijin tehnic pentru a derula proiecte complexe, chiar și atunci când necesitatea este evidentă.

5G se extinde, dar mulți încă nu îl folosesc

Chiar dacă rețelele 5G se extind în România, majoritatea utilizatorilor nu au făcut încă trecerea la aceste servicii. Potrivit fostului CEO Vodafone România, Achilleas Kanaris, diferența vine din lipsa unei nevoi percepute. Rețeaua 4G acoperă deja cele mai frecvente activități: vizionarea clipurilor video, apeluri video sau rețelele sociale.

Din acest motiv, operatorii sunt atenți și nu grăbesc investițiile în 5G fără să vadă mai întâi un interes real din partea utilizatorilor. România se află printre țările cu cel mai mic procent de adopție 5G din Europa.

Chiar dacă acoperirea a ajuns deja în orașe precum Alba Iulia, Arad și Deva, doar aproximativ 3% dintre utilizatori aveau abonamente 5G la finalul anului trecut. Acest număr redus este cauzat în parte de lipsa de informare. Mulți oameni nu cunosc avantajele reale ale 5G față de rețeaua actuală.

Un alt obstacol este lipsa educației digitale. În special afacerile mici adoptă mai greu noile tehnologii, deși acestea ar putea să le îmbunătățească activitatea. Până când cererea nu va crește, operatorii ar putea amâna unele investiții, iar orașe precum Alba ar putea aștepta mai mult până să beneficieze pe deplin de noua rețea mobilă.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News