Eveniment

21 ianuarie: Ziua Internațională a Îmbrățișării. Gestul de afecțiune care reduce stresul și anxietatea

Publicat

acum O oră

Ziua Internațională a Îmbrățișării este sărbătorită în fiecare an pe 21 ianuarie și marchează unul dintre cele mai simple, dar puternice gesturi de afecțiune. Această zi încurajează oamenii să strângă în braţe persoanele dragi.

Această sărbătoare mai puțin obișnuită a fost celebrată pentru prima dată în 1986 în Statele Unite și a fost fondată de Kevin Zaborney, scrie Agerpres.

Acesta a venit cu ideea unei astfel de sărbători după ce a observat că în perioada dintre Crăciun, Anul Nou şi Sfântul Valentin, oamenii au tendinţa de a deveni melancolici, în ciuda atmosferei vesele din preajma sărbătorilor.

Ziua Națională a Îmbrățișării îi ajută și pe oameni să-și înțeleagă emoțiile, deoarece îmbrățișarea face ca sentimentul să fie o practică mai acceptată și le permite oamenilor să se conecteze unii cu alții la un nivel mai intim.

Deși sărbătoarea a apărut în Statele Unite, nu a durat mult până când aceasta s-a răspândit în toată lumea.

Ziua Îmbrăţişărilor este marcată în data de 21 ianuarie pentru că studiile arată că aceasta este una dintre cele mai deprimante perioade ale anului, mai ales că în 19 ianuarie a fost Blue Monday (cea mai tristă zi din 2026).

Așadar, aceasta este perioada când avem cea mai mare nevoie de îmbrățișări.

Din punct de vedere istoric, această zi a fost concepută pentru a-i încuraja pe oameni să-și exprime public emoțiile și să se simtă confortabil făcând acest lucru.

Era un îndemn la deschidere și apropiere față de ceilalți membri ai societății. Odată cu apariția internetului, însă, Ziua Internațională a Îmbrățișării a evoluat.

Beneficiile îmbrățișării

Îmbrățișările sunt benefice atât pentru sănătatea emoțională, cât și pentru cea fizică. Astfel:

  • Reduce stresul și anxietatea: o îmbrățișare stimulează eliberarea oxitocinei, cunoscută drept "hormonul fericirii", care scade nivelul cortizolului (hormonul stresului) și induce o stare de calm și siguranță.
  • Îmbunătățește starea de spirit: contactul fizic pozitiv crește nivelul de serotonină și dopamină, contribuind la reducerea sentimentelor de tristețe și la combaterea stărilor depresive.
  • Consolidează relațiile sociale: îmbrățișările întăresc legăturile afective dintre oameni, cresc sentimentul de încredere și apropiere și favorizează empatia și conexiunea emoțională.
  • Susține sănătatea inimii: prin reducerea tensiunii arteriale și a ritmului cardiac, îmbrățișările pot avea un efect protector asupra sistemului cardiovascular.
  • Întărește sistemul imunitar: reducerea stresului prin contact fizic pozitiv poate contribui indirect la un sistem imunitar mai puternic.
  • Oferă confort și siguranță: o îmbrățișare transmite sprijin, acceptare și protecție, fiind un limbaj nonverbal extrem de puternic, mai ales în momentele dificile.
