Spaima antreprenorilor în 2026: Activul net contabil afectează distribuirea dividendelor și restituirea creditelor către asociați

Spaima antreprenorilor în 2026: Activul net contabil. Indicatorul reprezintă un risc atât de amenzi, cât și de controale ANAF

Legea societăților comerciale a fost modificată odată cu cel de-al doilea pachet fiscal de anul trecut, iar activul net contabil al firmelor a devenit astfel indicator de risc, scriu jurnaliștii de la Termene.ro, într-o analiză dediată acestei situații.

Acest lucru va afecta companiile și antreprenorii în același timp, mai ales dacă ne referim la distribuirile de dividende, dar și la restituirile de creditări.

Activul net contabil (ANC) reprezintă diferența dintre totalul activelor și datoriilor, fiind valoarea economică reală a companiei, adică ceea ce rămâne acționarilor/asociaților după ce sunt achitate toate obligațiile.

„Având în vedere noile contexte fiscale, în mod cert și controalele ANAF devin mai stricte și riguroase, iar proprietarii firmelor sunt nevoiți să înțeleagă și să monitorizeze acest indicator cu o atenție mai deosebită decât până acum sau să colaboreze mai îndeaproape cu profesioniștii contabili, indiferent că sunt interni sau externi”, a declarat Cosmin Dumitrașcu, antreprenor, expert contabil & fondator ABS Group Romania.

Vezi și Modificări legate de funcționarea IMM-urilor: În ce condiții vor putea fi declarate inactive și dizolvate

În ultimii ani, inclusiv în 2025, multe firme au avut capitaluri proprii mici și au distribuit dividende agresiv, având în vedere creșterea de procente de la 5% la 8%, apoi la 10% și la 16% din 2026.

În plus, au fost acordate împrumuturi frecvente de la și către acționari/asociați, în unele cazuri fără a reflecta realitatea financiară a societății.

Spaima antreprenorilor în 2026: Activul net contabil a devenit în 2026 și indicator de conformitate, contabil, fiscal, precum și juridic.

Astfel, nu se pot distribui dividende dacă activul net contabil este negativ și, în plus, nu se pot restitui creditări către asociați/acționari.

Practic, până la remedierea situației, activul net contabil trebuie să fie la minimum 50% din valoarea capitalului social.

„Avem de-a face cu limitări extrem de clar evidențiate cu privire la ridicarea de dividende. În caz contrar, conform noii legislații, sunt amenzi foarte mari. Sancțiunea în caz de nerespectare este între 10.000 lei și 200.000 lei”, a mai arătat Cosmin Dumitrașcu.

Alte reguli noi pentru capitalul social și acționariat, din pachetul de măsuri:

Capitalul social rămâne neschimbat până la depășirea cifrei de afaceri de 400.000 lei.Dacă depășește acest prag, capitalul social minim devine 5.000 lei.

Pentru SRL-urile nou înființate: capital social minim de 500 lei.

Vânzarea părților sociale va fi permisă doar cu notificarea prealabilă a Fiscului.

Citește articolul complet pe Termene.ro

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News