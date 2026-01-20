Connect with us

Economie

Spaima antreprenorilor în 2026: Activul net contabil afectează distribuirea dividendelor și restituirea creditelor către asociați

Publicat

acum 18 secunde

Spaima antreprenorilor în 2026: Activul net contabil. Indicatorul reprezintă un risc atât de amenzi, cât și de controale ANAF

Legea societăților comerciale a fost modificată odată cu cel de-al doilea pachet fiscal de anul trecut, iar activul net contabil al firmelor a devenit astfel indicator de risc, scriu jurnaliștii de la Termene.ro, într-o analiză dediată acestei situații.

Acest lucru va afecta companiile și antreprenorii în același timp, mai ales dacă ne referim la distribuirile de dividende, dar și la restituirile de creditări.

Activul net contabil (ANC) reprezintă diferența dintre totalul activelor și datoriilor, fiind valoarea economică reală a companiei, adică ceea ce rămâne acționarilor/asociaților după ce sunt achitate toate obligațiile.

„Având în vedere noile contexte fiscale, în mod cert și controalele ANAF devin mai stricte și riguroase, iar proprietarii firmelor sunt nevoiți să înțeleagă și să monitorizeze acest indicator cu o atenție mai deosebită decât până acum sau să colaboreze mai îndeaproape cu profesioniștii contabili, indiferent că sunt interni sau externi”, a declarat Cosmin Dumitrașcu, antreprenor, expert contabil & fondator ABS Group Romania.

Vezi și Modificări legate de funcționarea IMM-urilor: În ce condiții vor putea fi declarate inactive și dizolvate

În ultimii ani, inclusiv în 2025, multe firme au avut capitaluri proprii mici și au distribuit dividende agresiv, având în vedere creșterea de procente de la 5% la 8%, apoi la 10% și la 16% din 2026.

În plus, au fost acordate împrumuturi frecvente de la și către acționari/asociați, în unele cazuri fără a reflecta realitatea financiară a societății.

Spaima antreprenorilor în 2026: Activul net contabil a devenit în 2026 și indicator de conformitate, contabil, fiscal, precum și juridic.

Astfel, nu se pot distribui dividende dacă activul net contabil este negativ și, în plus, nu se pot restitui creditări către asociați/acționari.

Practic, până la remedierea situației, activul net contabil trebuie să fie la minimum 50% din valoarea capitalului social.

„Avem de-a face cu limitări extrem de clar evidențiate cu privire la ridicarea de dividende. În caz contrar, conform noii legislații, sunt amenzi foarte mari. Sancțiunea în caz de nerespectare este între 10.000 lei și 200.000 lei”, a mai arătat Cosmin Dumitrașcu.

Alte reguli noi pentru capitalul social și acționariat, din pachetul de măsuri:

  • Capitalul social rămâne neschimbat până la depășirea cifrei de afaceri de 400.000 lei.Dacă depășește acest prag, capitalul social minim devine 5.000 lei.
  • Pentru SRL-urile nou înființate: capital social minim de 500 lei.
  • Vânzarea părților sociale va fi permisă doar cu notificarea prealabilă a Fiscului.

Citește articolul complet pe Termene.ro

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Economieacum 18 secunde

Spaima antreprenorilor în 2026: Activul net contabil afectează distribuirea dividendelor și restituirea creditelor către asociați
bani pensii
Actualitateacum 60 de minute

Bugetul de stat întârzie: România nu va avea buget propus în Parlament mai devreme de jumătatea lunii februarie
Actualitateacum 2 ore

Bărbat de 68 de ani din Alba, prins beat la volan. Polițiștii l-au reținut pentru 24 de ore
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 21 de ore

VIDEO: Alba Iulia, coșmarul șoferilor. Zăpada lăsată pe unele străzi a înghețat și a transformat orașul în patinoar
Evenimentacum 3 zile

FOTO ȘTIREA TA: Mașină avariată de zăpada desprinsă de pe acoperișul unei școli din Alba Iulia
Evenimentacum 4 zile

FOTO ȘTIREA TA Stații de autobuz înzăpezite în Alba Iulia, la multe zile după ninsoare: ”Primăria a pierdut lupta cu iarna”
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 5 ore

Primăria Alba Iulia: restricții de circulație în curtea și în perimetrul școlilor. Măsuri de siguranță impuse unităților școlare
Administrațieacum 9 ore

Angajări la stat în Alba: posturi vacante în instituții publice din județ, la începutul anului 2026. Calendar concursuri, condiții
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 18 secunde

Spaima antreprenorilor în 2026: Activul net contabil afectează distribuirea dividendelor și restituirea creditelor către asociați
bani pensii
Actualitateacum 60 de minute

Bugetul de stat întârzie: România nu va avea buget propus în Parlament mai devreme de jumătatea lunii februarie
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Modificare la legea achizițiilor publice
Evenimentacum 2 ore

Sondaj INSCOP: peste 70% dintre români spun că nu au încredere în Justiție. Ce opinii au votanții PSD, PNL, AUR, USR
Evenimentacum 9 ore

Guvernul își propune angajarea răspunderii pe pachetul pentru reforma administrației publice, în 29 ianuarie
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 3 zile

VIDEO: Dacia a câștigat Raliul Dakar, cea mai dură competiție auto din lume
Evenimentacum 5 zile

Campionatul Balcanic de MTB XCM în 2026, găzduit în premieră în cadrul evenimentului Alba Carolina Bike Race
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 4 ore

Cea mai puternică furtună solară din ultimii 30 de ani a lovit Pământul. A generat o Auroră Boreală vizibilă și din România
Evenimentacum 22 de ore

Care sunt marile proiecte de investiții în domeniul culturii, în Alba. Obiective, costuri și planuri pe 2026
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 7 zile

Dacia va lansa un nou model electric, vândut în paralel cu Spring. Cât va costa noua mașină
Actualitateacum o săptămână

Datele personale ale aproximativ 17,5 milioane de utilizatori Instagram au ajuns la vânzare pe dark web
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 20 de ore

Ministerul Educației selectează profesori pentru ”Școala din spital”. Vor preda copiilor internați în unități sanitare
Evenimentacum 3 zile

Legea prin care continuă vaccinarea anti-HPV gratuită pentru persoanele între 11 și 26 de ani, promulgată
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Aiudacum 3 ore

FOTO: Elevii din Alba au câștigat 15 premii în cadrul Taberei Naționale de Fizică, Astronomie şi Astrofizică 2026, la Vatra Dornei
Educațieacum 2 zile

Elev de la Colegiul Național Militar din Alba Iulia, premiul II la concursul „Eroul meu de ieri și de azi”
Mai mult din Educatie