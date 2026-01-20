Connect with us

Actualitate

Bugetul de stat întârzie: România nu va avea buget propus în Parlament mai devreme de jumătatea lunii februarie

Bugetul României nu va fi propus Parlamentului mai devreme de jumătatea lunii februarie, a declarat vicepremierul Tanczos Barna, într-o intervenție la Digi24.

Oficialul a precizat că actuala coaliție de guvernare este deja în întârziere cu elaborarea bugetului, însă nu mai există spațiu pentru amânări suplimentare, scrie Mediafax.

Tanczos Barna a explicat că, deși calendarul este strâns, bugetul de stat trebuie înaintat Parlamentului într-o formă clară, indiferent dacă anumite reforme sau acte normative vor fi finalizate până atunci.

„Suntem la jumătatea lunii ianuarie şi, după calendarul stabilit, mai devreme de jumătatea lunii februarie nu vom avea buget propus în Parlament. Aceasta este varianta realistă”, a declarat vicepremierul.

Acesta a subliniat că ministerele au nevoie de bugete aprobate pentru a putea funcționa eficient și pentru a avea predictibilitate în implementarea politicilor publice.

Potrivit lui Tanczos Barna, lipsa unui buget adoptat afectează capacitatea administrativă și planificarea investițiilor.

Cum este afectat PNRR

Un punct esențial evidențiat de vicepremier este legătura directă dintre bugetul de stat 2026 și Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Tanczos Barna a avertizat că orice zi de întârziere poate afecta absorbția fondurilor europene, considerate vitale pentru economia României în acest an.

„PNRR este extrem de important. Prioritatea trebuie să fie finalizarea acestui program până la sfârșitul lunii august, cu o absorbție cât mai apropiată de 100%, îndeplinirea indicatorilor și implementarea reformelor asumate în fața Comisiei Europene”, a afirmat el.

Calendarul pentru bugetul României

În paralel, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că a fost agreat un calendar clar pentru aprobarea bugetului de stat.

În următoarele zile vor fi aprobate plafoanele bugetare, urmând consultări cu toate ministerele. La mijlocul lunii februarie este programată publicarea proiectului de buget și aprobarea acestuia în Guvern, iar în a doua parte a lunii februarie documentul va intra în dezbatere și vot în Parlament, potrivit Mediafax.

Tanczos Barna a mai precizat că înțelege nemulțumirile existente în societate, dar și-a exprimat speranța că actualele decizii dificile vor fi printre ultimele luate de acest guvern.

