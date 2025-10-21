21 octombrie: Sfinţii Mărturisitori Ardeleni, sărbătoriți de Biserica Ortodoxă Română. Canonizați la Alba Iulia în anul 1955

Sfinţii Cuvioşi Mărturisitori sunt sărbătoriți de Biserica Ortodoxă Română la data de 21 octombrie. Este vorba despre Visarion, Sofronie şi Sfântul Mucenic Oprea, alături de preoţii mărturisitori Ioan din Galeş şi Moise Măcinic din Sibiel.

Cunoscuți drept Sfinții Mărturisitori Ardeleni, aceștia s-au luptat în secolul al XVIII-lea împotriva uniației.

Astfel, pe 21 octombrie 1955, Biserica Ortodoxă Română i-a canonizat pe Sfinții Cuvioși Mărturisitori Visarion și Sofronie, împreună cu Sfântul Mucenic Oprea, în cadrul unei ceremonii solemne desfășurate la Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia.

Sfinţii Cuvioşi Mărturisitori. Sfântul Visarion

Visarion Sarai s-a nascut în anul 1714 și a primit la botez numele Nicolae. Potrivit crestinortodox.ro, acesta s-a călugarit în 1738 la Mânăstirea Sfântul Sava.

În 1742 ajunge la Mânăstirea Pakra din Slovenia, iar în ianuarie 1744 vine în Transilvania și începe lupta pentru apărarea Ortodoxiei.

La 26 aprilie 1744, în drum spre Sibiu, a fost arestat de autorităţile austriece şi dus sub pază la Viena, unde a fost judecat şi închis în fioroasa temniţă de la Kufstein din Munții Tirolului.

Aici a fost torturat şi după aproape un an de chinuri şi-a dat sufletul în mâinile Mântuitorului Hristos.

Sfinţii Cuvioşi Mărturisitori. Cuviosul Sofronie de la Cioara

Cuviosul Sofronie era din satul Cioara-Sebeş, judeţul Alba, şi a primit schima monahală la una din sihăstriile din Ţara Românească. S-a întors în anul 1756 în satul natal şi a întemeiat o mică sihăstrie în pădurile din împrejurimi, cunoscută sub numele de „Schitul Cioara”, adunând acolo şi câţiva ucenici.

În anul 1759, Cuviosul Sofronie de la Cioara se afla în fruntea mişcării împotriva uniaţiei din Transilvania. Peste tot, preoţii uniţi erau alungaţi, se ţineau sinoade în care se hotăra întoarcerea la Ortodoxie a celor convertiţi cu forţa sau din neştiinţă şi se întocmeau memorii în care se cerea libertate religioasă, episcop ortodox, restituirea bisericilor şi eliberarea celor închişi pentru credinţa ortodoxă.

Cel mai însemnat sinod a fost cel din 1761, din Alba Iulia, la care s-au luat şi măsuri în vederea refacerii şi organizării Bisericii Ortodoxe, potrivit Agerpres.

Sfântul Cuvios Sofronie s-a retras la Mănăstirea Curtea de Argeş, unde, după puţin timp, a plecat la Domnul.

Sfinţii Cuvioşi Mărturisitori. Sfântul Mucenic Oprea

Sfântul Mucenic Oprea s-a născut în localitatea Sălişte, fiind cunoscut cu numele de Oprea Miclăuş. A făcut mai multe drumuri la Viena pentru a prezenta Curţii memorii, în numele mai multor sate, prin care românii din Transilvania cereau să fie lăsaţi în vechea lor credinţă, arătând că unirea cu Roma s-a făcut atât de ascuns, încât nici preoţii n-au ştiut ce este.

A fost arestat în anul 1752 la Viena și dus în inchisoarea de la Kufstein din Tirol, unde a și murit ca mărturisitor pentru Ortodoxie.

Pe Sfântul Oprea l-a aşteptat vreme îndelungată soţia sa Stana, stând la uşa bisericii, îmbrăcată în negru, plângând şi cerând milă ca să-şi poată creşte copiii. Dar el n-a mai venit, sfârşindu-şi viaţa în temniţă.

Sfinţii Cuvioşi Mărturisitori. Preoții Moise Măcinic și Ioan din Galeș

Ioan din Galeș i-a înmânat lui Oprea Miclăuș un memoriu destinat Curții din Viena și s-a aflat în fruntea mișcării de apărare a Ortodoxiei la Sibiu, scrie crestinortodox.ro.

A străbătut mai multe sate din Ardeal, adunând semnături prin care credincioșii solicitau libertate religioasă pentru ortodocși. La ordinul împărătesei Maria Tereza, a fost arestat și închis mai întâi la Deva, apoi la Graz, iar în cele din urmă la Kufstein. Ultimele informații despre preotul Ioan datează de după anul 1780, când se presupune că a murit.

Moise Măcinic, pentru opoziția sa față de uniație, a fost întemnițat la Sibiu timp de 17 luni. După eliberare, i s-a interzis să mai slujească, fiind nevoit să se întrețină prin muncă fizică.

S-a refugiat în Banat, unde s-a întâlnit cu Oprea Miclăuș, pe care l-a însoțit în deplasările sale la Viena. Cei doi au fost arestați împreună, iar Moise Măcinic și-a găsit sfârșitul în închisoarea de la Kufstein.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News