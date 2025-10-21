Connect with us

Eveniment

21 octombrie: Sfinţii Mărturisitori Ardeleni, sărbătoriți de Biserica Ortodoxă Română. Canonizați la Alba Iulia în anul 1955

Publicat

acum 2 ore

Sfinţii Cuvioşi Mărturisitori sunt sărbătoriți de Biserica Ortodoxă Română la data de 21 octombrie. Este vorba despre Visarion, Sofronie şi Sfântul Mucenic Oprea, alături de preoţii mărturisitori Ioan din Galeş şi Moise Măcinic din Sibiel.

Cunoscuți drept Sfinții Mărturisitori Ardeleni, aceștia s-au luptat în secolul al XVIII-lea împotriva uniației.

Astfel, pe 21 octombrie 1955, Biserica Ortodoxă Română i-a canonizat pe Sfinții Cuvioși Mărturisitori Visarion și Sofronie, împreună cu Sfântul Mucenic Oprea, în cadrul unei ceremonii solemne desfășurate la Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia.

Sfinţii Cuvioşi Mărturisitori. Sfântul Visarion

Visarion Sarai s-a nascut în anul 1714 și a primit la botez numele Nicolae. Potrivit crestinortodox.ro, acesta s-a călugarit în 1738 la Mânăstirea Sfântul Sava.

În 1742 ajunge la Mânăstirea Pakra din Slovenia, iar în ianuarie 1744 vine în Transilvania și începe lupta pentru apărarea Ortodoxiei.

La 26 aprilie 1744, în drum spre Sibiu, a fost arestat de autorităţile austriece şi dus sub pază la Viena, unde a fost judecat şi închis în fioroasa temniţă de la Kufstein din Munții Tirolului.

Aici a fost torturat şi după aproape un an de chinuri şi-a dat sufletul în mâinile Mântuitorului Hristos.

Sfinţii Cuvioşi Mărturisitori. Cuviosul Sofronie de la Cioara

Cuviosul Sofronie era din satul Cioara-Sebeş, judeţul Alba, şi a primit schima monahală la una din sihăstriile din Ţara Românească. S-a întors în anul 1756 în satul natal şi a întemeiat o mică sihăstrie în pădurile din împrejurimi, cunoscută sub numele de „Schitul Cioara”, adunând acolo şi câţiva ucenici.

În anul 1759, Cuviosul Sofronie de la Cioara se afla în fruntea mişcării împotriva uniaţiei din Transilvania. Peste tot, preoţii uniţi erau alungaţi, se ţineau sinoade în care se hotăra întoarcerea la Ortodoxie a celor convertiţi cu forţa sau din neştiinţă şi se întocmeau memorii în care se cerea libertate religioasă, episcop ortodox, restituirea bisericilor şi eliberarea celor închişi pentru credinţa ortodoxă.

Cel mai însemnat sinod a fost cel din 1761, din Alba Iulia, la care s-au luat şi măsuri în vederea refacerii şi organizării Bisericii Ortodoxe, potrivit Agerpres.

Sfântul Cuvios Sofronie s-a retras la Mănăstirea Curtea de Argeş, unde, după puţin timp, a plecat la Domnul.

Sfinţii Cuvioşi Mărturisitori. Sfântul Mucenic Oprea

Sfântul Mucenic Oprea s-a născut în localitatea Sălişte, fiind cunoscut cu numele de Oprea Miclăuş. A făcut mai multe drumuri la Viena pentru a prezenta Curţii memorii, în numele mai multor sate, prin care românii din Transilvania cereau să fie lăsaţi în vechea lor credinţă, arătând că unirea cu Roma s-a făcut atât de ascuns, încât nici preoţii n-au ştiut ce este.

A fost arestat în anul 1752 la Viena și dus în inchisoarea de la Kufstein din Tirol, unde a și murit ca mărturisitor pentru Ortodoxie.

Pe Sfântul Oprea l-a aşteptat vreme îndelungată soţia sa Stana, stând la uşa bisericii, îmbrăcată în negru, plângând şi cerând milă ca să-şi poată creşte copiii. Dar el n-a mai venit, sfârşindu-şi viaţa în temniţă.

Sfinţii Cuvioşi Mărturisitori. Preoții Moise Măcinic și Ioan din Galeș

Ioan din Galeș i-a înmânat lui Oprea Miclăuș un memoriu destinat Curții din Viena și s-a aflat în fruntea mișcării de apărare a Ortodoxiei la Sibiu, scrie crestinortodox.ro.

A străbătut mai multe sate din Ardeal, adunând semnături prin care credincioșii solicitau libertate religioasă pentru ortodocși. La ordinul împărătesei Maria Tereza, a fost arestat și închis mai întâi la Deva, apoi la Graz, iar în cele din urmă la Kufstein. Ultimele informații despre preotul Ioan datează de după anul 1780, când se presupune că a murit.

Moise Măcinic, pentru opoziția sa față de uniație, a fost întemnițat la Sibiu timp de 17 luni. După eliberare, i s-a interzis să mai slujească, fiind nevoit să se întrețină prin muncă fizică.

S-a refugiat în Banat, unde s-a întâlnit cu Oprea Miclăuș, pe care l-a însoțit în deplasările sale la Viena. Cei doi au fost arestați împreună, iar Moise Măcinic și-a găsit sfârșitul în închisoarea de la Kufstein.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Economieacum 7 minute

Obligație pentru pensionarii români stabiliți în străinătate. Ce trebuie să facă pentru a nu rămâne fără pensie
CUPRU MIN SA ABRUD anunt
Abrudacum 37 de minute

CUPRU MIN SA ABRUD organizează licitație deschisă pentru achiziția: AZOTAT DE AMONIU POROS
Evenimentacum 2 ore

21 octombrie: Sfinţii Mărturisitori Ardeleni, sărbătoriți de Biserica Ortodoxă Română. Canonizați la Alba Iulia în anul 1955
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 3 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum o zi

Restricții de circulație propuse pe DJ 107F, în Lunca Mureșului. Care este motivul și variantele ocolitoare
Administrațieacum 2 zile

Adăpost pentru câinii fără stăpân din Alba, la Câlnic. Cât vor costa lucrările finanțate de Consiliul Județean
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 7 minute

Obligație pentru pensionarii români stabiliți în străinătate. Ce trebuie să facă pentru a nu rămâne fără pensie
Actualitateacum 10 ore

Românii preferă carnea de porc autohtonă, dar nu știu cum să o identifice corect în magazine. Studiu APCPR
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 11 ore

Premierul Ilie Bolojan: reforma pensiilor magistraților rămâne un obiectiv ferm pentru Guvern, asumat de întreaga coaliție
Evenimentacum 15 ore

Nicușor Dan: reforma pensiilor magistraților rămâne o prioritate. Va fi redactat un nou text legislativ
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 15 ore

VIDEO: Ștafeta Veteranilor Invictus 2025, la Alba Iulia. Eveniment dedicat memoriei eroilor și sprijinului militarilor răniți
Evenimentacum 17 ore

Bilete la Bosnia – România. De unde se pot cumpăra tichete de intrare la cel mai important meci al tricolorilor din noiembrie
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 12 ore

25 octombrie: Lansarea cărții „Principii Transilvaniei”, de Teréz Oborni, la Palatul Principilor din Alba Iulia
Evenimentacum 14 ore

Vremea până în 2 noiembrie: schimbare radicală a condițiilor meteo. Prognoza în Transilvania și în celelalte regiuni
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 20 de ore

Pană majoră de internet: Zeci de site-uri, jocuri și aplicații, inclusiv platforme de tranzacționare de criptomonede, afectate
facebook messenger
Actualitateacum 3 zile

Meta renunță la aplicația desktop Messenger în mai puțin de 30 de zile. Cum vor putea utilizatorii să-și salveze conversațiile
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Modificare la legea achizițiilor publice
Actualitateacum 2 zile

Dificultăți de concentrare, memorie și luare a deciziilor la tineri, descoperite de cercetători. Procentele s-au dublat
Operatie laser dr holhos smile pro oferta
Evenimentacum 4 zile

Comunicat: Cea mai avansată operație laser din lume, care te scapă definitiv de ochelari, SMILE Pro, acum cu 20% reducere
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 10 ore

Noi reguli pentru participarea elevilor la olimpiadele naționale. Prag de calificare mai dificil. Propunerile ministerului
Actualitateacum 13 ore

FOTO: Erasmus Days 2025, la Alba Iulia. Conferința „Uniți prin Educație, Inspirați de Europa”, organizată de Colegiul Economic
Mai mult din Educatie