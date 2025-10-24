25 octombrie, Ziua Armatei Române: Semnificații și activități în Alba Iulia. PROGRAM

Ziua Armatei Române este marcată la data de 25 octombrie. Cu acest prilej, Drapelul Național este arborat la sediile instituțiilor militare, iar la bordul navelor militare maritime și fluviale este ridicat Marele Pavoaz.

De asemenea, se organizează ceremonii militare și activități comemorative în garnizoanele din țară, în teatrele de operațiuni, precum și în statele în care România are acreditați atașați ai Apărării.

Militarii români din teatrele de operațiuni celebrează, de asemenea, Ziua Armatei României prin ceremonii militare la care sunt invitați și reprezentanți ai statelor partenere.

Ziua Armatei Române, 25 octombrie. Program activități

Locul: Cimitirul Eroilor Alba Iulia, ora 10:00

09:40 – 09:55 Primirea invitaților;

Primirea invitaților; 09:55 – 10:00 Prezentarea onorului, salutul Drapelului de Luptă și ocuparea locului în dispozitiv;

Prezentarea onorului, salutul Drapelului de Luptă și ocuparea locului în dispozitiv; 10:00 – 10:05 Intonarea Imnului Național al României;

Intonarea Imnului Național al României; 10:05 – 10:15 Oficierea serviciului religios;

Oficierea serviciului religios; 10:15 – 10:25 Evidențierea momentelor semnificative ale existenței Armatei Române;

Evidențierea momentelor semnificative ale existenței Armatei Române; 10:25 – 10:40 Depuneri de coroane, jerbe și buchete de flori;

Păstrarea unui moment de reculegere;

Depuneri de coroane, jerbe și buchete de flori; Păstrarea unui moment de reculegere; 10:40 – 10:45 Constituirea dispozitivului pentru defilare;

Constituirea dispozitivului pentru defilare; 10:45 – 10:50 Defilarea Gărzii de Onoare.

Ziua Armatei Române. Semnificații

Ziua Armatei Române a fost instituită prin Decretul nr. 381 din 1 octombrie 1959. La 25 octombrie 1944, odată cu eliberarea oraşului Carei, se atingea obiectivul major al momentului întoarcerii armelor de la 23 august 1944, respectiv, acela al eliberării întregului teritoriu de sub ocupaţia germano-maghiară şi anularea consecinţelor dictatului de la Viena din 30 august 1940, potrivit https://www.cmilaicuza.ro/.

Luptele eroice purtate de Armata Română, cu sprijinul forţelor sovietice, pentru eliberarea părţii de nord-vest a ţării au fost încununate de succes la 25 octombrie 1944, când inamicul a fost împins peste frontierele naţionale.

Primul oraş românesc eliberat a fost Sfântu Gheorghe, la 8 septembrie. Au urmat: Târgu Mureş la 28 septembrie, Clujul la 11 octombrie şi Oradea în 12 octombrie.

Astfel, s-a lansat operaţiunea armată de eliberare a ţinutului sătmărean şi reintegrarea acestuia sub stăpânire românească. Luptele pentru oraşul Satu Mare au început la 24 octombrie 1944, când Divizia 11 infanterie din Corpul 2 armată a cucerit mai multe poziţii importante în apropierea oraşului.

Un prim atac a fost respins de unităţile germano-maghiare, ofensiva fiind reluată în cursul nopţii de 24/25 octombrie. În zorii zilei de 25 octombrie, prin arborarea tricolorului românesc în centrul oraşului s-a consemnat şi trecerea „ultimei brazde de pământ românesc”, potrivit comunicatului oficial.

În aceeaşi zi, a fost atinsă şi vechea frontieră româno-maghiară, în apropierea satului Urziceni, încheindu-se astfel acţiunea de eliberare a Ardealului de Nord, potrivit https://www.cmilaicuza.ro/.

Lupte importante

Efortul depus în slujba cauzei coaliţiei Naţiunilor Unite de înfrângere definitivă a Germaniei naziste a însemnat continuarea luptelor pentru eliberarea Ungariei, Cehoslovaciei şi Austriei.

nsemnate au fost luptele pentru eliberarea Cehoslovaciei, desfăşurate timp de cinci luni, în care au fost folosite forţe semnificative, respectiv 17 divizii de infanterie, munte, cavalerie şi artilerie antiaeriană, Corpul 1 aerian, Brigada de căi ferate, Regimentul 2 care de luptă şi alte unităţi şi formaţiuni militare, cu un total de 248.430 militari.

Au pătruns peste 400 de km în teritoriul inamic, au forţat 4 cursuri mari de apă (Hron, Nitra, Vah şi Morava), au traversat prin lupte grele 10 masive muntoase, eliberând 1.722 de localităţi, între care 31 de oraşe.

Eforturile de luptă ale Armatei Române au continuat în aprilie şi mai 1945 pe teritoriul Austriei, în sprijinul unităţilor de luptă sovietice.

Regimentul 2 de luptă s-a angajat eroic în luptele din jurul localităţilor Hohenruppersdorf, Schrick, Wilfersdorf, Mistelbach, Aspern, Zistersdorf, Poysdorf etc. până în apropierea Vienei.

Totodată, în spaţiul austriac şi-au adus aportul şi subunităţi ale Grupului operativ al Brigăzii române de căi ferate, care au participat la reconstrucţia sau repararea de poduri pe diverse tronsoane de comunicaţii, la sporirea capacităţii de garare a unor staţii de cale ferată etc., conform lucrării „Istoria Militară a Românilor” (Editura Militară, Bucureşti, 1992).

Câștigarea războiului

Înfrângerea Germaniei şi declararea victoriei la 9 mai 1945 a găsit Armata Română în prima linie de luptă alături de forţele Naţiunilor Unite. Data de 12 mai 1945 reprezintă momentul de încheiere a efortului extraordinar depus de Armata Română pentru câştigarea războiului.

În campaniile celui de-Al Doilea Război Mondial, efortul de război al Armatei Române a implicat dislocarea pe front a aproximativ 540.000 de militari, dintre care peste 90.000 şi-au pierdut viaţa, aproape 60.000 au fost daţi dispăruţi, iar peste 330.000 au fost răniţi în luptă, notează www.mapn.ro.

