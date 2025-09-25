Connect with us

25 septembrie: Ziua Dăruirii în România. Valoarea altruismului și importanța gesturilor mici care pot schimba vieți

Publicat

acum 2 ore

25 septembrie este marcată drept Ziua Dăruirii în România. Este o sărbătoare instituită printr-o lege din 2019 cu scopul de a aduce în prim-plan valoarea altruismului și importanța gesturilor mici care pot schimba vieți.

Această zi nu are un caracter religios sau politic, ci promovează ideea că binele făcut dezinteresat creează legături puternice între oameni și contribuie la dezvoltarea unei societăți mai unite și mai solidare.

Inițiativa a pornit de la convingerea că generozitatea, bunătatea și spiritul comunitar merită să fie celebrate și încurajate, la fel cum sunt recunoscute alte valori fundamentale.

Ziua Dăruirii îi invită pe români să reflecteze la puterea pe care o are un gest simplu – fie că e vorba de o vorbă bună, de voluntariat, de sprijin material sau de implicarea în cauze sociale.

Foto: Imagine realizată cu ajutorul AI

