ONG-ul ”Prietenii lui Azor” care se ocupă de câinii fără stăpâni din Alba Iulia a câștigat un proiect susținut de Star Assembly

Asociația ”Prietenii lui Azor” ONG-ul din Alba Iulia care se ocupă de salvarea animalelor, dar în special de cățeii din adăpostul public al municipiului, vor continua proiectele și în 2026. 

Mai exact, asociația a câștigat un proiect susținut financiar de Mercedes-Benz / Star Assembly & Star Transmission. Drept urmare, campaniile de sterilizare gratuită vor continua și în 2026.

”Proiectul nostru a fost selectat și susținut printr-o sponsorizare oferită de Mercedes-Benz / Star Assembly & Star Transmission, cărora le mulțumim sincer pentru încredere și sprijin.

Datorită acestei susțineri, în 2026 vom putea continua și extinde campaniile de sterilizare și educare în comunități, un demers esențial pentru prevenție și pentru o relație mai responsabilă între oameni și animale.

În același timp, vom începe modernizarea unei părți din Adăpostul Public Alba Iulia, prin îmbunătățirea infrastructurii existente și amenajarea unor spații mai funcționale, atât pentru animale, cât și pentru cei care le îngrijesc sau vin să adopte.

Este un proiect construit pas cu pas, cu accent pe continuitate, colaborare și soluții pe termen lung”, au transmis reprezentanții Asociației Prietenii lui Azor.

