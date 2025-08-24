Connect with us

Eveniment

26-28 august: Sesiuni de trageri și distrugeri cu material exploziv în poligonul din Micești. Atenționări pentru locuitori

explozibil poligon

Publicat

acum 2 ore

Primăria Alba Iulia anunță că în perioada 26-28 august se execută sesiuni de trageri și distrugeri cu material exploziv în poligonul din Micești.

Locuitorii sunt atenționați să evite zona.

”Accesul populației este interzis în proximitatea zonei militare restricționate a poligonului, pe drumurile de acces precum și pe cele aflate în vecinătatea acestuia”, transmite primăria.

Program

  • 26 august 2025: execută distrugeri U.M.01684 Alba Iulia între orele 08:00 – 16:00.
  • 27 august 2025: execută distrugeri U.M.02213 Alba Iulia între orele 08:00 – 16:00;
  • 28 august 2025:
    • execută trageri I.P.J. B.O.S. Alba /M.A.I. între orele 08:00 – 11:00;
    • execută distrugeri U.M.01684 Alba Iulia între orele 11:30 – 16:00.
Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 51 de minute

Vremea în Alba, 25-31 august: temperaturile cresc iar, până la prag de caniculă. Prognoza meteo pe zile în localități din județ
Aiudacum O oră

Braconaj pe un fond de vânătoare din zona Aiud. Doi lupi au fost uciși. Poliția a deschis dosar penal
explozibil poligon
Evenimentacum 2 ore

26-28 august: Sesiuni de trageri și distrugeri cu material exploziv în poligonul din Micești. Atenționări pentru locuitori
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 3 zile

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Apă maronie la robinet, după ce o țeavă s-a spart în centrul municipiului Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 4 ore

Primăria Alba Iulia: cum se pot depune cereri pentru tichete de energie. Acte necesare, condiții, model de cerere
Administrațieacum 7 ore

VIDEO Noile cărți de identitate: electronică sau simplă. Care este document de călătorie în străinătate. Precizări MAI
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Actualitateacum 3 ore

A scăzut producția de gaz în România. Importurile, în creștere cu peste 50%. Date INS
Anunț important pentru clienții Hidroelectrica
Economieacum o zi

Hidroelectrica nu intenţionează să crească preţurile de furnizare a energiei electrice. Comunicat oficial
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

Ce proiecte rămân la finanțare prin PNRR. Precizări după discuții între premier și reprezentanții ministerelor
Economieacum 3 zile

VIDEO: Modificările privind plata pensiilor private. Cum se retrag banii din Pilonul 2, 3 și 4. Ce spune vicepreședintele ASF
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Actualitateacum 6 ore

VIDEO: Rareș Cojoc și Andreea Matei, campioni la German Open Championships, cel mai mare concurs de dans sportiv din lume
Evenimentacum o zi

Câștigătorii Alba Carolina Bike Race 2025 la Alba Iulia și ai Cupei României de MTB XCM: Premierea participanților
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 51 de minute

Vremea în Alba, 25-31 august: temperaturile cresc iar, până la prag de caniculă. Prognoza meteo pe zile în localități din județ
Evenimentacum o zi

Îmbătrânire bruscă după 50 de ani. Un studiu a identificat punctul de cotitură de la care fenomenul se accelerează
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 săptămâni

Bosch și Volkswagen vor să obțină un salt tehnologic privind conducerea automatizată a unui autoturism, printr-un soft propriu
Evenimentacum 3 săptămâni

Schimbare majoră la aplicația Instagram. Cerința pentru ca utilizatorii să poată transmite live pe platformă
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 10 ore

Spitalele vor trebui să publice indicatori de transparență în activitate, ca numărul de pacienți sau cel de bolnavi transferați
Evenimentacum 12 ore

Câte E-uri are o porție de mici: Avertizare InfoCons cu privire la grătarul de vară
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 9 ore

Diana Ciurbe, absolventă a Colegiului Militar din Alba Iulia, este șefă de promoție la Academie, specializarea Radiolocație
Educațieacum 2 zile

Profesorii pensionari ar putea să-și păstreze posturile și să primească pensia și plata cu ora. Precizările ministrului Educației
Mai mult din Educatie