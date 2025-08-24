Eveniment
26-28 august: Sesiuni de trageri și distrugeri cu material exploziv în poligonul din Micești. Atenționări pentru locuitori
Primăria Alba Iulia anunță că în perioada 26-28 august se execută sesiuni de trageri și distrugeri cu material exploziv în poligonul din Micești.
Locuitorii sunt atenționați să evite zona.
”Accesul populației este interzis în proximitatea zonei militare restricționate a poligonului, pe drumurile de acces precum și pe cele aflate în vecinătatea acestuia”, transmite primăria.
Program
- 26 august 2025: execută distrugeri U.M.01684 Alba Iulia între orele 08:00 – 16:00.
- 27 august 2025: execută distrugeri U.M.02213 Alba Iulia între orele 08:00 – 16:00;
- 28 august 2025:
- execută trageri I.P.J. B.O.S. Alba /M.A.I. între orele 08:00 – 11:00;
- execută distrugeri U.M.01684 Alba Iulia între orele 11:30 – 16:00.
