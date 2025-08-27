Connect with us

Eveniment

27 august: Sfânta Monica, mama Sfântului Augustin. Modelul mamei care nu își abandonează copiii, oricât de rătăciți ar fi

Publicat

acum O oră

27 august: Sfânta Monica este una dintre cele mai luminoase figuri de mamă creștină din primele veacuri, un chip al răbdării și al rugăciunii neîncetate. Ea este sărbătorită la acestă dată, în calendarul latin. 

S-a născut în secolul al IV-lea, la Tagaste, în nordul Africii, într-o familie creștină. Încă din copilărie a fost crescută în spiritul credinței, iar această temelie i-a rămas sprijin toată viața.

Monica s-a căsătorit cu Patriciu, un bărbat cu fire aprigă și obiceiuri păgâne. Căsnicia lor nu a fost deloc ușoară, însă Monica a rămas o soție devotată, răspunzând la asprimea soțului cu blândețe și cu o credință neclintită.

Prin exemplul ei, prin rugăciune și prin răbdare, a reușit în cele din urmă să-l aducă pe Patriciu la credință înainte de moartea acestuia.

Dar cea mai grea încercare a vieții ei a fost legată de fiul său, Augustin. Tânărul Augustin era strălucitor la minte, dar în tinerețe s-a lăsat atras de plăcerile lumii și de diverse curente filosofice și religioase care l-au îndepărtat de credința creștină.

Monica a suferit nespus, dar nu l-a judecat și nu l-a părăsit niciodată. Ea l-a urmat chiar și atunci când a plecat din Africa în Italia, sperând mereu că Dumnezeu îl va întoarce la lumină.

Rugăciunile ei au fost stăruitoare și pline de lacrimi.

Tradiția spune că, la un moment dat, Monica a primit încurajarea unui episcop, care i-ar fi spus: „Fiul atâtor lacrimi nu are cum să se piardă.”

Această profeție s-a împlinit: în cele din urmă, Augustin a fost botezat de Sfântul Ambrozie, la Milano, și avea să devină unul dintre cei mai mari părinți ai Bisericii, Sfântul Augustin.

Monica a murit la Ostia, lângă Roma, în anul 387, la scurt timp după botezul fiului ei. Ultimele ei cuvinte, consemnate chiar de Augustin în Confesiuni, au fost pline de pace: nu mai avea dorințe pământești, ci doar nădejdea întâlnirii cu Dumnezeu.

Astăzi, Sfânta Monica este cinstită ca model de mamă care nu își abandonează niciodată copiii în rugăciune, oricât de rătăciți ar fi.

Este protectoarea mamelor creștine, a soțiilor și a tuturor celor care se roagă pentru întoarcerea celor dragi la credință.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Actualitateacum 2 minute

Expoziție de artă chineză la Sala Unirii din Alba Iulia: ”Ritmul Orientului”
Evenimentacum O oră

27 august: Sfânta Monica, mama Sfântului Augustin. Modelul mamei care nu își abandonează copiii, oricât de rătăciți ar fi
Educațieacum 10 ore

Câte clădiri de școli și grădinițe din Alba nu sunt autorizate sanitar, la începutul anului școlar 2025-2026
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 6 zile

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Apă maronie la robinet, după ce o țeavă s-a spart în centrul municipiului Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 zile

Rețeaua de apă și canalizare va fi extinsă pe o stradă din cartierul Micești, Alba Iulia. Lucrare de peste 100.000 de lei
zile libere 2025
Administrațieacum 2 zile

Angajări la stat: posturi vacante în instituții publice din Alba. Calendarul concursurilor din august-septembrie 2025 și condiții
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

anunt public bosch
Actualitateacum 21 de ore

Bosch Automotive SRL – Anunț public pentru extindere fabrica de producție
Economieacum 21 de ore

Coaliția modifică Pachetul II de măsuri fiscale: capital social diferențiat, CASS redus, tranziție pentru pensiile magistraților
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

bani pensii
Evenimentacum 18 ore

Interdicția de cumul al pensiei cu salariul pentru bugetari ar putea fi scoasă din Pachetul II de măsuri
Economieacum 21 de ore

Coaliția modifică Pachetul II de măsuri fiscale: capital social diferențiat, CASS redus, tranziție pentru pensiile magistraților
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 2 zile

FOTO: Jucătoarea de tenis Miriam Bulgaru a câștigat finala Țiriac Foundation Futures W50 de la Bistrița
Actualitateacum 3 zile

VIDEO: Rareș Cojoc și Andreea Matei, campioni la German Open Championships, cel mai mare concurs de dans sportiv din lume
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 11 ore

Garda Apulum a reprezentat Alba Iulia la un festival internațional din Slovenia, în cadrul proiectului RomansWineDanube
Evenimentacum 14 ore

Planeta Marte va fi vizibilă marți seară. Cum poate fi observată și de ce ar fi bine să ai un binoclu
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 săptămâni

Bosch și Volkswagen vor să obțină un salt tehnologic privind conducerea automatizată a unui autoturism, printr-un soft propriu
Evenimentacum 3 săptămâni

Schimbare majoră la aplicația Instagram. Cerința pentru ca utilizatorii să poată transmite live pe platformă
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 15 ore

Medicii din spitale, obligați să acorde consultații și în policlinici. Ce amenzi riscă cei care nu consultă pacienți în ambulator
Evenimentacum 2 zile

Medicii din spitalele publice, obligați să aibă prioritar contractul cu CNAS în sistemul de stat. Ce spune ministrul Sănătății
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 10 ore

Câte clădiri de școli și grădinițe din Alba nu sunt autorizate sanitar, la începutul anului școlar 2025-2026
Educațieacum 16 ore

Absolvenți de 10 ai Colegiului Militar ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia, admiși la instituții prestigioase de învățământ superior
Mai mult din Educatie