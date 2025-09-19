Connect with us

27 septembrie: Caravana de vâslit pe Mureș, ediția a III-a, între Sântimbru și Alba Iulia

Pasionații sportului pe apă sunt așteptați sâmbătă, 27 septembrie, la Sântimbru, la cea de-a treia ediție a Caravanei de vâslit pe Mureș.

„Te așteptăm la o tură de vâslit de aproximativ 3-4 ore – fără grabă sau stres – prin care să ne bucurăm împreună de mișcare, voie bună și frumusețea naturii. Plecarea va fi de la pontonul Sântimbru, ora 9.00, pauză la Ciugud și linia de finish la pontonul Partoș-Alba.

Nu trebuie să fii profesionist – important este să vii cu chef de aventură și experiențe noi”, au transmis organizatorii.

Înscrierile se pot face AICI, în limita locurilor disponibile. Cei care au propriile ambarcațiuni sunt așteptați cu ele pe râul Mureș.

Evenimentul este organizat de către ACS Dragonii Cetății Alba Iulia, în parteneriat cu CSM Unirea Alba Iulia, Primăria Alba Iulia, Primăria Sântimbru și Primăria Ciugud.

Imagini de la ediția de anul trecut:

