Eveniment
Vremea de weekend în Alba, 2-4 ianuarie. Ploi, ninsori și temperaturi scăzute, în primul weekend din 2026. Prognoza meteo pe zile
Vremea de weekend în Alba, 2-4 ianuarie. În primul weekend din 2026 se anunță o vreme capricioasă, cu ploaie, burniță, ninsori și temperaturi în scădere.
Temperaturile maxime se vor situa vineri între -2 și 5 grade și apoi vor ajunge duminică la valori cuprinse între -5 și -1 grad Celsius.
La munte, sâmbătă sunt așteptate temperaturi minime de -12 ... -19 grade Celsius, fiind așteptate ninsori.
Vremea de weekend în Alba, 2-4 ianuarie
Vremea de weekend în Alba: Vineri, 2 ianuarie
- Alba Iulia: minime de 0 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională
- Sebeș: minime de -1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională
- Șugag: minime de -4 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; mai cald
- Oaşa: minime de -6 grade Celsius, maxime de -2 grade Celsius; ninsoare
- Aiud: minime de -1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională
- Blaj: minime de -1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională
- Ocna Mureş: minime de -1 grad Celsius, maxime de 2 grade Celsius; câteva averse
- Zlatna: minime de -1 grad Celsius, maxime de 3 grade Celsius; mai cald
- Abrud: minime de -3 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; ninsoare
- Câmpeni: minime de -3 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; ninsoare
- Arieşeni: minime de -6 grade Celsius, maxime de -3 grade Celsius; perioade de ninsoare
- Cugir: minime de -1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională
Vremea de weekend în Alba: Sâmbătă, 3 ianuarie
- Alba Iulia: minime de -6 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională
- Sebeș: minime de -5 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; noros
- Șugag: minime de -7 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; ninsoare
- Oaşa: minime de -12 grade Celsius, maxime de -4 grade Celsius; ninsoare
- Aiud: minime de -8 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; noros
- Blaj: minime de -8 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; noros
- Ocna Mureş: minime de -6 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; noros
- Zlatna: minime de -5 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; ninsoare abundentă
- Abrud: minime de -10 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; ninsoare
- Câmpeni: minime de -10 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; ninsoare
- Arieşeni: minime de -9 grade Celsius, maxime de -4 grade Celsius; ninsoare sporadică
- Cugir: minime de -5 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; noros
Vremea de weekend în Alba: Duminică, 4 ianuarie
- Alba Iulia: minime de -4 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; o fulguială
- Sebeș: minime de -4 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; o fulguială
- Șugag: minime de -5 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; o fulguială
- Oaşa: minime de -7 grade Celsius, maxime de -2 grade Celsius; ninsoare
- Aiud: minime de -5 grade Celsius, maxime de -2 grade Celsius; o fulguială
- Blaj: minime de -5 grade Celsius, maxime de -2 grade Celsius; o fulguială
- Ocna Mureş: minime de -5 grad Celsius, maxime de -2 grade Celsius; noros
- Zlatna: minime de -3 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; ninsoare ocazională și fulguieli
- Abrud: minime de -8 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; șanse de ninsoare
- Câmpeni: minime de -8 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; șanse de ninsoare
- Arieşeni: minime de -8 grade Celsius, maxime de -5 grade Celsius; perioade de ninsoare
- Cugir: minime de -4 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; o fulguială
sursa: accuweather.com
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.