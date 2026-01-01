Vremea de weekend în Alba, 2-4 ianuarie. Ploi, ninsori și temperaturi scăzute, în primul weekend din 2026. Prognoza meteo pe zile

Vremea de weekend în Alba, 2-4 ianuarie. În primul weekend din 2026 se anunță o vreme capricioasă, cu ploaie, burniță, ninsori și temperaturi în scădere.

Temperaturile maxime se vor situa vineri între -2 și 5 grade și apoi vor ajunge duminică la valori cuprinse între -5 și -1 grad Celsius.

La munte, sâmbătă sunt așteptate temperaturi minime de -12 ... -19 grade Celsius, fiind așteptate ninsori.

Vremea de weekend în Alba, 2-4 ianuarie

Vremea de weekend în Alba: Vineri, 2 ianuarie

Alba Iulia: minime de 0 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională

Sebeș: minime de -1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională

Șugag: minime de -4 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; mai cald

Oaşa: minime de -6 grade Celsius, maxime de -2 grade Celsius; ninsoare

Aiud: minime de -1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională

Blaj: minime de -1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională

Ocna Mureş: minime de -1 grad Celsius, maxime de 2 grade Celsius; câteva averse

Zlatna: minime de -1 grad Celsius, maxime de 3 grade Celsius; mai cald

Abrud: minime de -3 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; ninsoare

Câmpeni: minime de -3 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; ninsoare

Arieşeni: minime de -6 grade Celsius, maxime de -3 grade Celsius; perioade de ninsoare

Cugir: minime de -1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională

Vremea de weekend în Alba: Sâmbătă, 3 ianuarie

Alba Iulia: minime de -6 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională

Sebeș: minime de -5 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; noros

Șugag : minime de -7 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; ninsoare

Oaşa: minime de -12 grade Celsius, maxime de -4 grade Celsius; ninsoare

Aiud: minime de -8 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; noros

Blaj: minime de -8 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; noros

Ocna Mureş: minime de -6 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; noros

Zlatna: minime de -5 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; ninsoare abundentă

Abrud: minime de -10 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; ninsoare

Câmpeni: minime de -10 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; ninsoare

Arieşeni: minime de -9 grade Celsius, maxime de -4 grade Celsius; ninsoare sporadică

Cugir: minime de -5 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; noros

Vremea de weekend în Alba: Duminică, 4 ianuarie

Alba Iulia: minime de -4 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; o fulguială

Sebeș: minime de -4 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; o fulguială

Șugag: minime de -5 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; o fulguială

Oaşa: minime de -7 grade Celsius, maxime de -2 grade Celsius; ninsoare

Aiud: minime de -5 grade Celsius, maxime de -2 grade Celsius; o fulguială

Blaj: minime de -5 grade Celsius, maxime de -2 grade Celsius; o fulguială

Ocna Mureş: minime de -5 grad Celsius, maxime de -2 grade Celsius; noros

Zlatna: minime de -3 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; ninsoare ocazională și fulguieli

Abrud: minime de -8 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; șanse de ninsoare

Câmpeni: minime de -8 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; șanse de ninsoare

Arieşeni: minime de -8 grade Celsius, maxime de -5 grade Celsius; perioade de ninsoare

Cugir: minime de -4 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; o fulguială

sursa: accuweather.com

