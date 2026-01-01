Connect with us

Vremea de weekend în Alba, 2-4 ianuarie. Ploi, ninsori și temperaturi scăzute, în primul weekend din 2026. Prognoza meteo pe zile

Vremea de weekend în Alba, 2-4 ianuarie. În primul weekend din 2026 se anunță o vreme capricioasă, cu ploaie, burniță, ninsori și temperaturi în scădere.

Temperaturile maxime se vor situa vineri între -2 și 5 grade și apoi vor ajunge duminică la valori cuprinse între -5 și -1 grad Celsius.

La munte, sâmbătă sunt așteptate temperaturi minime de -12 ... -19 grade Celsius, fiind așteptate ninsori.

Vremea de weekend în Alba, 2-4 ianuarie

Vremea de weekend în Alba: Vineri, 2 ianuarie

  • Alba Iulia: minime de 0 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională
  • Sebeș: minime de -1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională
  • Șugag: minime de -4 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; mai cald
  • Oaşa: minime de -6 grade Celsius, maxime de -2 grade Celsius; ninsoare
  • Aiud: minime de -1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională
  • Blaj: minime de -1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională
  • Ocna Mureş: minime de -1 grad Celsius, maxime de 2 grade Celsius; câteva averse
  • Zlatna: minime de -1 grad Celsius, maxime de 3 grade Celsius; mai cald
  • Abrud: minime de -3 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; ninsoare
  • Câmpeni: minime de -3 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; ninsoare
  • Arieşeni: minime de -6 grade Celsius, maxime de -3 grade Celsius; perioade de ninsoare
  • Cugir: minime de -1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională

Vremea de weekend în Alba: Sâmbătă, 3 ianuarie

  • Alba Iulia: minime de -6 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională
  • Sebeș: minime de -5 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; noros
  • Șugag: minime de -7 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; ninsoare
  • Oaşa: minime de -12 grade Celsius, maxime de -4 grade Celsius; ninsoare
  • Aiud: minime de -8 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; noros
  • Blaj: minime de -8 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; noros
  • Ocna Mureş: minime de -6 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; noros
  • Zlatna: minime de -5 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; ninsoare abundentă
  • Abrud: minime de -10 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; ninsoare
  • Câmpeni: minime de -10 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; ninsoare
  • Arieşeni: minime de -9 grade Celsius, maxime de -4 grade Celsius; ninsoare sporadică
  • Cugir: minime de -5 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; noros

Vremea de weekend în Alba: Duminică, 4 ianuarie

  • Alba Iulia: minime de -4 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; o fulguială
  • Sebeș: minime de -4 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; o fulguială
  • Șugag: minime de -5 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; o fulguială
  • Oaşa: minime de -7 grade Celsius, maxime de -2 grade Celsius; ninsoare
  • Aiud: minime de -5 grade Celsius, maxime de -2 grade Celsius; o fulguială
  • Blaj: minime de -5 grade Celsius, maxime de -2 grade Celsius; o fulguială
  • Ocna Mureş: minime de -5 grad Celsius, maxime de -2 grade Celsius; noros
  • Zlatna: minime de -3 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; ninsoare ocazională și fulguieli
  • Abrud: minime de -8 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; șanse de ninsoare
  • Câmpeni: minime de -8 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; șanse de ninsoare
  • Arieşeni: minime de -8 grade Celsius, maxime de -5 grade Celsius; perioade de ninsoare
  • Cugir: minime de -4 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; o fulguială

sursa: accuweather.com

