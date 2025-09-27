Connect with us

27 septembrie: Ziua Mondială a Turismului. Care este tema din 2025

Ziua Mondială a Turismului se sărbătorește anual pe data de 27 septembrie. Tema din anul 2025 este „Turismul și Transformarea Durabilă”.

Celebrarea la 27 septembrie a unei Zile mondiale a turismului a fost stabilită în cadrul sesiunii Adunării Generale a Organizaţiei Mondiale a Turismului din septembrie 1979, de la Torremolinos (Spania), zi în care se aniversează şi adoptarea statutului UNWTO (1970).

Astfel, Ziua Mondială a Turismului a fost sărbătorită prima oară în întreaga lume în anul 1980. UNWTO a dorit ca prin organizarea diferitelor evenimente cu acest prilej să atragă atenţia opiniei publice asupra importanţei de ordin social, cultural, politic şi economic a turismului

Se organizează evenimente în întreaga lume pentru a promova turismul ca instrument de dezvoltare economică și culturală.

Anual, o țară gazdă diferită este selectată pentru a găzdui evenimentele oficiale ale acestei zile.

Sărbătorirea acestei zile subliniază importanța turismului în promovarea înțelegerii interculturale, în crearea locurilor de muncă și în stimularea dezvoltării economice la nivel global.

Ziua Mondială a Turismului. Tema din 2025

Turismul este adesea evidențiat pentru rolul său în dezvoltarea economică. Totuși, el reprezintă și:

  • progres social,
  • educație,
  • locuri de muncă,
  • oportunități noi.

Pentru ca aceste beneficii să fie reale, turismul trebuie dezvoltat cu grijă, ținând cont de sustenabilitate, echitate și reziliență.

Ziua Mondială a Turismului 2025, sub tema „Turismul și Transformarea Durabilă”, evidențiază potențialul transformator al turismului ca agent al schimbării pozitive, potrivit un.org.

