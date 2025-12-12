Connect with us

Economie

Amenzi de peste 3 milioane lei date de Antifrauda ANAF după control la firme de ridesharing. Măsuri dispuse

Publicat

acum 59 de secunde

Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF anunță intensificarea acțiunilor de control la nivel național în domeniul transportului alternativ de persoane. Sunt vizați operatorii economici identificați cu risc fiscal ridicat pe baza analizelor recente.

În perioada septembrie-noiembrie au fost aplicate amenzi de peste 3 milioane lei.

Acţiunile sunt orientate operatorii cu risc fiscal major, prin utilizarea instrumentelor digitale actuale – E-factura, RO e-TVA, RO e-case de marcat electronice. Este urmărită și folosirea noilor instrumente legislative introduse în anul 2025, respectiv declarațiile D397, prin care platformele de transport alternativ transmit periodic organelor fiscale date despre societățile active pe platforme, autoturismele utilizate, veniturile obținute, kilometrii parcurși, datele de identificare ale șoferilor etc, anunță Antifraudă ANAF.

Amenzi, autoturisme suspendate, confiscări de bani

În urma controalelor desfășurate în perioada septembrie-decembrie, inspectorii antifraudă au constatat lipsa de conformare în cazul a 123 de societăți verificate.

Au fost aplicate următoarele măsuri:

  • amenzi în valoare totală de 3.125.000 lei, în principal pentru nedotarea cu aparate de marcat electronice fiscale (AMEF)
  • suspendarea activității pentru 12.358 autoturisme utilizate în transportul alternativ, pentru lipsa AMEF
  • confiscarea a 82.642.327 lei încasați în numerar fără documente justificative

Ce se urmărește în controale

În cadrul controalelor s-a urmărit și respectarea obligației legale a operatorilor de a se dota și de a utiliza AMEF în conformitate cu OUG 28/1999 și cu reglementările specifice transportului alternativ prevăzute în OUG 49/2019.

DGAF va intensifica acțiunile de verificare și monitorizare a veniturilor obținute din activitățile de transport alternativ (ride-sharing), în perioada următoare, pentru creșterea gradului de conformare fiscală și asigurarea unei concurențe loiale între operatorii de transport.

Operatorii economici au obligația de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. Nerespectarea legislației atrage sancțiuni contravenționale – amenzi, suspendarea activității până la dotarea cu AMEF și prezentarea dovezii de plată, precum și confiscarea sumelor pentru care nu au fost emise documente justificative, potrivit sursei citate.

