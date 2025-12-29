Connect with us

Eveniment

29 decembrie: Sfinții 14.000 de prunci uciși din porunca lui Irod, pomeniți de Biserică

Publicat

acum 2 ore

29 decembrie: Sfinții 14.000 de prunci uciși din porunca lui Irod sunt pomeniți la această dată în Biserica Ortodoxă și în cea Catolică ca martiri nevinovați, care și-au pierdut viața pentru Hristos fără să-L cunoască, devenind astfel un simbol al suferinței, al nedreptății și al biruinței vieții asupra morții.

Cinstirea lor se întemeiază pe Sfânta Scriptură, Tradiția Bisericii și scrierile Sfinților Părinți. Vezi toate sărbătorile din an în Calendar Ortodox 2026

Relatarea uciderii pruncilor se găsește în Evanghelia după Matei (2, 16–18). După ce magii nu s-au mai întors la el, regele Irod, temându-se că își va pierde tronul în fața „Împăratului iudeilor” proorocit, a poruncit uciderea tuturor pruncilor de parte bărbătească din Betleem și împrejurimi, cu vârsta de până la doi ani:

  • „Atunci Irod, văzând că a fost amăgit de magi, s-a mâniat foarte și, trimițând, a ucis pe toți pruncii care erau în Betleem și în toate hotarele lui, de doi ani și mai jos…” (Matei 2,16)

Evanghelistul Matei leagă acest episod de profeția lui Ieremia:

  • „Glas în Rama s-a auzit, plângere și tânguire multă; Rahila își plânge copiii…” (Ieremia 31,15)

Sfânta Scriptură nu menționează un număr exact al pruncilor uciși. Tradiția Bisericii, însă, a reținut cifra de 14.000, care apare în scrieri patristice și sinaxare vechi.

Unii istorici consideră că numărul are și o valoare simbolică, exprimând amploarea tragediei și cruzimea fără margini a lui Irod.

În lumea antică, Betleemul era o localitate mică, iar estimările istorice moderne indică un număr mai redus de copii.

Cu toate acestea, Biserica nu accentuează aspectul statistic, ci sensul teologic și duhovnicesc: pruncii au murit pentru Hristos.

Deși nu au avut posibilitatea unei mărturisiri conștiente, pruncii uciși sunt considerați martiri ai lui Hristos, pentru că moartea lor a fost consecința directă a venirii Mântuitorului în lume.

Sfântul Augustin îi numea „muguri smulși înainte de a înflori, dar aduși înaintea lui Dumnezeu ca jertfă curată”.

Pomenirea Sfinților 14.000 de prunci rămâne profund actuală. Ea este un apel la conștiință, într-o lume în care viața copiilor este adesea vulnerabilă.

Biserica vede în jertfa lor o condamnare a violenței și a abuzului de putere, o chemare la protejarea vieții de la cele mai fragede începuturi și o mărturie că Dumnezeu este prezent chiar și în suferința cea mai nedreaptă.

