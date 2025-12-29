29 decembrie: Sfinții 14.000 de prunci uciși din porunca lui Irod, pomeniți de Biserică

29 decembrie: Sfinții 14.000 de prunci uciși din porunca lui Irod sunt pomeniți la această dată în Biserica Ortodoxă și în cea Catolică ca martiri nevinovați, care și-au pierdut viața pentru Hristos fără să-L cunoască, devenind astfel un simbol al suferinței, al nedreptății și al biruinței vieții asupra morții.

Relatarea uciderii pruncilor se găsește în Evanghelia după Matei (2, 16–18). După ce magii nu s-au mai întors la el, regele Irod, temându-se că își va pierde tronul în fața „Împăratului iudeilor” proorocit, a poruncit uciderea tuturor pruncilor de parte bărbătească din Betleem și împrejurimi, cu vârsta de până la doi ani:

„Atunci Irod, văzând că a fost amăgit de magi, s-a mâniat foarte și, trimițând, a ucis pe toți pruncii care erau în Betleem și în toate hotarele lui, de doi ani și mai jos…” (Matei 2,16)

Evanghelistul Matei leagă acest episod de profeția lui Ieremia:

„Glas în Rama s-a auzit, plângere și tânguire multă; Rahila își plânge copiii…” (Ieremia 31,15)

Sfânta Scriptură nu menționează un număr exact al pruncilor uciși. Tradiția Bisericii, însă, a reținut cifra de 14.000, care apare în scrieri patristice și sinaxare vechi.

Unii istorici consideră că numărul are și o valoare simbolică, exprimând amploarea tragediei și cruzimea fără margini a lui Irod.

În lumea antică, Betleemul era o localitate mică, iar estimările istorice moderne indică un număr mai redus de copii.

Cu toate acestea, Biserica nu accentuează aspectul statistic, ci sensul teologic și duhovnicesc: pruncii au murit pentru Hristos.

Deși nu au avut posibilitatea unei mărturisiri conștiente, pruncii uciși sunt considerați martiri ai lui Hristos, pentru că moartea lor a fost consecința directă a venirii Mântuitorului în lume.

Sfântul Augustin îi numea „muguri smulși înainte de a înflori, dar aduși înaintea lui Dumnezeu ca jertfă curată”.

Pomenirea Sfinților 14.000 de prunci rămâne profund actuală. Ea este un apel la conștiință, într-o lume în care viața copiilor este adesea vulnerabilă.

Biserica vede în jertfa lor o condamnare a violenței și a abuzului de putere, o chemare la protejarea vieții de la cele mai fragede începuturi și o mărturie că Dumnezeu este prezent chiar și în suferința cea mai nedreaptă.

