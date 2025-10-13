Connect with us

Eveniment

31 octombrie: petrecere pentru copii, de Halloween, la Palatul Principilor din Alba Iulia. Program „Quest & Party la Palat”

Publicat

acum O oră

În 31 octombrie, la Palatul Principilor din Alba Iulia, va fi petrecere de Halloweeen, dedicată în special copiilor. Sunt pregătite mai multe activități pentru aceștia, dar și tombolă cu premii.

Atmosfera petrecerii va fi completată de personaje istorice.

”Ce se întâmplă când un călău medieval renunță la decapitări și tras pe roată? (până la următorul sezon turistic :)) Îl invităm la petrecere!

Convertit la distracție și joacă, vine să ne taie….maxim tortul!

Speră să se piardă în mulțimea de personaje de poveste, deja înscrise la Quest & Party la Palat: Halloween adevărat! Cum drept Spânul nu poate trece, s-a înscris la Făt-Frumos gone slightly bad!

Centurionul Caius Cassius Proculeianus abia îl așteaptă, să-și facă un selfie împreună!”, transmit reprezentanții Palatului Principilor din Alba Iulia.

Petrecere de Halloween la Palaul Principilor din Alba Iulia. Program

Evenimentul va fi în 31 octombrie, între orele 17.00 și 22.00, la Palatul Principilor din Alba Iulia. Activități pentru copii între 7 și 11 ani:

  • vânătoare de indicii
  • concurs de costume
  • atelier de pictat bostani
  • petrecere tematică
  • tombolă și premii
  • face painting
  • pizza
  • platformă foto-video 360

 

AICI mai multe detalii despre eveniment.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 3 minute

VIDEO: Cât de important a devenit Sebeșul, pe harta Mercedes. Rol cheie pentru tranziția globală către mobilitatea electrică
Evenimentacum 34 de minute

PSD renunță la ideea de partid progresist. Congresul partidului va avea loc pe 7 noiembrie
Evenimentacum O oră

31 octombrie: petrecere pentru copii, de Halloween, la Palatul Principilor din Alba Iulia. Program „Quest & Party la Palat”
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 4 ore

Pachetul 3 de măsuri fiscale: Coaliția de Guvernare trebuie să definitiveze lista completă
Administrațieacum 12 ore

Marți, 14 octombrie: Restricții de trafic pe o stradă din Alba Iulia. Se înlocuiește magistrala de apă. Lucrările durează o lună
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 2 ore

Evaziune fiscală cu panouri fotovoltaice. Rezultatele anchetei ANAF în cazul RICHRBT și al altor 16 firme au ajuns la Parchet
Economieacum 4 ore

Avertisment ANSVSA pentru crescătorii de animale: risc crescut de apariție a unor focare de boli în România
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 34 de minute

PSD renunță la ideea de partid progresist. Congresul partidului va avea loc pe 7 noiembrie
Evenimentacum 3 ore

Reforma pensiilor magistraților. Ministrul Fondurilor Europene acuză CSM de declarații false: ”afectează credibilitatea României”
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum o zi

Cine transmite la TV meciul România-Austria: Meci decisiv pentru tricolori, în calificarea la Cupa Mondială. Pe ce post se vede
Evenimentacum 2 zile

Volei Alba Blaj a pierdut Supercupa României la volei feminin. Înfrângere pe teren propriu în fața CSO Voluntari
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum O oră

31 octombrie: petrecere pentru copii, de Halloween, la Palatul Principilor din Alba Iulia. Program „Quest & Party la Palat”
Educațieacum 23 de ore

VIDEO: Bostaniada la Pianu de Jos. Elevii din zonă au decorat, pictat și sculptat în bostani: De la fantome la bostani Minecraft
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 4 zile

Probleme mari de semnal la Orange în Alba Iulia. La mai multe magazine și supermaket-uri POS-urile nu funcționează
Evenimentacum 4 zile

ANCOM blochează apelurile din străinătate false, ce afișează numere de telefon românești. Recomandări pentru utilizatori
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 11 ore

Ministrul Sănătății anunță controale la clinicile private din țară. „Multe funcționează la parterul unui bloc”
Evenimentacum 11 ore

Vaccinul antigripal 2025: unde îl găsești, cine îl primește gratuit. Când este bine să fie făcut pentru ca protecția să fie maximă
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 7 ore

FOTO: Elev al Colegiului Militar din Alba Iulia, calificat la etapa județeană a Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar
Educațieacum 23 de ore

VIDEO: Bostaniada la Pianu de Jos. Elevii din zonă au decorat, pictat și sculptat în bostani: De la fantome la bostani Minecraft
Mai mult din Educatie