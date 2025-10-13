31 octombrie: petrecere pentru copii, de Halloween, la Palatul Principilor din Alba Iulia. Program „Quest & Party la Palat”

În 31 octombrie, la Palatul Principilor din Alba Iulia, va fi petrecere de Halloweeen, dedicată în special copiilor. Sunt pregătite mai multe activități pentru aceștia, dar și tombolă cu premii.

Atmosfera petrecerii va fi completată de personaje istorice.

”Ce se întâmplă când un călău medieval renunță la decapitări și tras pe roată? (până la următorul sezon turistic :)) Îl invităm la petrecere!

Convertit la distracție și joacă, vine să ne taie….maxim tortul!

Speră să se piardă în mulțimea de personaje de poveste, deja înscrise la Quest & Party la Palat: Halloween adevărat! Cum drept Spânul nu poate trece, s-a înscris la Făt-Frumos gone slightly bad!

Centurionul Caius Cassius Proculeianus abia îl așteaptă, să-și facă un selfie împreună!”, transmit reprezentanții Palatului Principilor din Alba Iulia.

Petrecere de Halloween la Palaul Principilor din Alba Iulia. Program

Evenimentul va fi în 31 octombrie, între orele 17.00 și 22.00, la Palatul Principilor din Alba Iulia. Activități pentru copii între 7 și 11 ani:

vânătoare de indicii

concurs de costume

atelier de pictat bostani

petrecere tematică

tombolă și premii

face painting

pizza

platformă foto-video 360

AICI mai multe detalii despre eveniment.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News