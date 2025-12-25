Connect with us

Eveniment

Zece filme de Crăciun de văzut cu familia, pe lângă seria „Singur acasă”. Cele mai populare filme de sărbători

Publicat

acum O oră

Zece filme de Crăciun de văzut cu familia. În ziua de Crăciun, după mâncare, băutură și vizite la rude, poți să te relaxezi pe canapea și să vizionezi filme de Crăciun alături de familie.

Așadar, mai jos găsiți zece filme perfecte pentru 25 decembrie:

Zece filme de Crăciun. Klaus: Poștașul și păpușarul (2019)

Acesta un film animat de comedie de Crăciun, scris și regizat de Sergio Pablos.

Într-un oraș rece și întunecat, un poștaș egoist și un fabricant ursuz de jucării devin prieteni în mod neașteptat și reușesc să aducă bucuria de care localnicii aveau atâta nevoie.

În anul 2020, „Klaus” a fost nominalizat la Premiile Oscar pentru cel mai bun film de animație.

YouTube video

Cronicile Crăciunului 1 (2018)

Cronicile Crăciunului este un film de Crăciun regizat de Clay Kaytis după un scenariu de Matt Lieberman.

După ce accidentează din greșeală sania Moșului, doi frați (Kate și Teddy Pierce) muncesc toată noaptea pentru a salva Crăciunului, alături de un Sf. Nicolae bine informat și foarte direct.

YouTube video

Cronicile Crăciunului 2 (2020)

După doi ani de când cei doi frați au salvat Crăciunul, adolescenta Kate, nemulțumită de noua relație a mamei sale, fuge de acasă și ajunge la Polul Nord, unde un spiriduș neastâmpărat pune la cale deființarea Crăciunului.

YouTube video

Citește și MESAJE de CRĂCIUN 2025: Urări de Sărbători pentru cei dragi. SUTE de mesaje frumoase și felicitări haioase

Wonka (2023)

"Wonka" spune povestea lui Willy Wonka, un tânăr sărac care visează să deschidă un magazin într-un oraș faimos pentru ciocolata sa.

Ajuns acolo, descoperă că întreaga industrie este controlată de un cartel de ciocolatieri lacomi, iar drumul spre succes devine o adevărată provocare.

YouTube video

Cum a furat Grinch Crăciunul (2000)

Cum a furat Grinch Crăciunul” este un film de comedie și fantezie, regizat de Ron Howard, în care Jim Carrey îl interpretează pe celebrul Grinch.

Povestea urmărește încercarea acestuia de a fura Crăciunul din orașul Whoville, dar și transformarea sa emoționantă, atunci când descoperă adevăratul sens al sărbătorii.

YouTube video

Moș Crăciunița (2025)

"Moș Crăciunița" este o comedie de Crăciun care spune povestea unei mame singure ce ajunge, din nevoie, să se costumeze în Moș Crăciun pentru a obține un loc de muncă.

Situațiile neașteptate, umorul și mesajul despre speranță și familie transformă filmul într-o alegere potrivită pentru ziua de Crăciun.

YouTube video

Un băiat numit Crăciun (2021)

"Un băiat numit Crăciun" spune povestea lui Nikolas, un băiat sărac și curajos care pornește într-o aventură plină de magie pentru a-și găsi tatăl dispărut.

Drumul său îl poartă într-un tărâm fermecat al spiridușilor, unde descoperă adevăratul sens al speranței, bunătății și credinței, valori care stau la baza spiritului Crăciunului.

YouTube video

Un schimb regal 1 (2018)

O patisieră modestă din Chicago și o viitoare prințesă descoperă că seamănă perfect și decid să își schimbe locurile pentru o perioadă, cu ocazia Crăciunului.

Această decizie duce la peripeții romantice și la descoperiri personale, într-o atmosferă plină de magie de sărbători.

YouTube video

Un schimb regal 2 (2020)

După întâmplările din primul film, Lady Margaret urmează să fie încoronată, iar viața ei amoroasă complica planurile.

Stacy trebuie din nou să intervină pentru a o ajuta, iar apariția unei noi sosii complică lucrurile și mai mult.

YouTube video

Un schimb regal 3 (2021)

În acest al treilea film, o relicvă de Crăciun neprețuită este furată. Margaret și Stacy, împreună cu o altă sosie, Fiona, pornesc într-o aventură plină de umor și romantism pentru a recupera obiectul pierdut, într-o poveste perfectă pentru ziua de Crăciun.

YouTube video

Bonus. Seria „Singur acasă”

De asemenea, pentru că am menționat filmele "Singur acasă", adăugăm și descrierile lor, ca bonus, dacă vreți să le revedeți sau poate să le vedeți pentru prima oară.

Singur acasă 1 (1990)

Kevin McCallister, un băiat de 8 ani, este uitat accidental acasă de familia sa, plecată în vacanță de Crăciun. Rămas singur, Kevin trebuie să-și apere casa de doi hoți neîndemânatici, folosind ingeniozitate, capcane amuzante și mult curaj. Un clasic absolut al sărbătorilor.

YouTube video

Singur acasă 2: Pierdut în New York (1992)

Kevin se rătăcește din nou de familia sa, de data aceasta ajungând în New York, chiar înainte de Crăciun. Cu un card de credit și multă imaginație, el se bucură de oraș, dar se întâlnește din nou cu hoții din primul film.

YouTube video

Singur acasă 3 (1997)

Povestea îl are în centru pe Alex Pruitt, un alt copil care rămâne singur acasă și trebuie să se apere de patru infractori ce încearcă să recupereze un obiect valoros. Filmul nu îl mai include pe Kevin, dar păstrează spiritul aventuros.

YouTube video

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Educațieacum 3 minute

Programa de limba și literatura română clasa a IX-a, varianta finală. Care sunt principalele modificări
Evenimentacum O oră

Zece filme de Crăciun de văzut cu familia, pe lângă seria „Singur acasă”. Cele mai populare filme de sărbători
Câmpeniacum 2 ore

VIDEO: De Crăciun, jandarmii din Câmpeni au distribuit ajutoare familiilor nevoiașe din Sălciua, Poșaga și Ocoliș
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Accident rutier pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, la ieșirea spre Cluj. Impact între două mașini
Evenimentacum 3 zile

VIDEO ȘTIREA TA: O trotinetă a ajuns în mijlocul râului Ampoi, la Alba Iulia
Evenimentacum 5 zile

FOTO ȘTIREA TA: Parcare după bunul plac, pe trotuar, pe un bulevard din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 23 de ore

Primăria Alba Iulia vrea să extindă rețeaua de canalizare pe o stradă din Micești. Cât va costa lucrarea
Administrațieacum o zi

Școală nouă în Limba și extinderea unității de învățământ din Șeușa. Investiții de 3,5 milioane euro pentru infrastructură școlară
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 5 ore

Vouchere de 50 de lei pentru energie electrică. Programul continuă și în 2026
Economieacum 22 de ore

Investițiile finanțate de Ministerul Dezvoltării vor fi prioritizate în 2026. Care sunt criteriile
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum o zi

Guvernul a suplimentat bugetul MApN cu peste 1,3 miliarde lei pentru înzestrarea Armatei
Evenimentacum o zi

Eurodeputatul Victor Negrescu (S&D) este cel care a făcut din lupta împotriva corupției o prioritate a Parlamentului European (P)
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

CSM Oradea scrie istorie: calificare în BL8 la polo
Evenimentacum o zi

Program Bazinul Olimpic Alba Iulia în perioada sărbătorilor de iarnă. Când va fi deschis
Evenimentacum o zi

Când va fi primul meci oficial al CSM Unirea Alba Iulia în 2026. Echipa, în vacanța de iarnă
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum O oră

Zece filme de Crăciun de văzut cu familia, pe lângă seria „Singur acasă”. Cele mai populare filme de sărbători
Evenimentacum 7 ore

Cele mai neobișnuite obiceiuri de Crăciun din întreaga lume: De la mături ascunse la budincă aruncată pe tavan
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum 2 zile

OpenAI, compania care a dezvoltat ChatGpt, avertisment cu privire la atacurile cibernetice comise cu ajutorul AI
Evenimentacum 2 zile

VIDEO: Cum (nu) funcționează serviciile digitale ale orașelor din Alba. Situația la nivel național: Bani mulți pe rezultate puține
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 3 ore

Ministrul Sănătății anunță intensificarea controalelor privind concediile medicale
Evenimentacum o zi

Primul deces din cauza virusului gripal. Alertă epidemiologică: s-au înmulțit cazurile de îmbolnăviri. Situația în Alba și în țară
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 3 minute

Programa de limba și literatura română clasa a IX-a, varianta finală. Care sunt principalele modificări
Educațieacum 3 zile

Daniel David și-a dat demisia din funcția de ministru al Educației
Mai mult din Educatie