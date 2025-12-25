Zece filme de Crăciun de văzut cu familia, pe lângă seria „Singur acasă”. Cele mai populare filme de sărbători

Zece filme de Crăciun de văzut cu familia. În ziua de Crăciun, după mâncare, băutură și vizite la rude, poți să te relaxezi pe canapea și să vizionezi filme de Crăciun alături de familie.

Așadar, mai jos găsiți zece filme perfecte pentru 25 decembrie:

Zece filme de Crăciun. Klaus: Poștașul și păpușarul (2019)

Acesta un film animat de comedie de Crăciun, scris și regizat de Sergio Pablos.

Într-un oraș rece și întunecat, un poștaș egoist și un fabricant ursuz de jucării devin prieteni în mod neașteptat și reușesc să aducă bucuria de care localnicii aveau atâta nevoie.

În anul 2020, „Klaus” a fost nominalizat la Premiile Oscar pentru cel mai bun film de animație.

Cronicile Crăciunului 1 (2018)

Cronicile Crăciunului este un film de Crăciun regizat de Clay Kaytis după un scenariu de Matt Lieberman.

După ce accidentează din greșeală sania Moșului, doi frați (Kate și Teddy Pierce) muncesc toată noaptea pentru a salva Crăciunului, alături de un Sf. Nicolae bine informat și foarte direct.

Cronicile Crăciunului 2 (2020)

După doi ani de când cei doi frați au salvat Crăciunul, adolescenta Kate, nemulțumită de noua relație a mamei sale, fuge de acasă și ajunge la Polul Nord, unde un spiriduș neastâmpărat pune la cale deființarea Crăciunului.

Wonka (2023)

"Wonka" spune povestea lui Willy Wonka, un tânăr sărac care visează să deschidă un magazin într-un oraș faimos pentru ciocolata sa.

Ajuns acolo, descoperă că întreaga industrie este controlată de un cartel de ciocolatieri lacomi, iar drumul spre succes devine o adevărată provocare.

Cum a furat Grinch Crăciunul (2000)

Cum a furat Grinch Crăciunul” este un film de comedie și fantezie, regizat de Ron Howard, în care Jim Carrey îl interpretează pe celebrul Grinch.

Povestea urmărește încercarea acestuia de a fura Crăciunul din orașul Whoville, dar și transformarea sa emoționantă, atunci când descoperă adevăratul sens al sărbătorii.

Moș Crăciunița (2025)

"Moș Crăciunița" este o comedie de Crăciun care spune povestea unei mame singure ce ajunge, din nevoie, să se costumeze în Moș Crăciun pentru a obține un loc de muncă.

Situațiile neașteptate, umorul și mesajul despre speranță și familie transformă filmul într-o alegere potrivită pentru ziua de Crăciun.

Un băiat numit Crăciun (2021)

"Un băiat numit Crăciun" spune povestea lui Nikolas, un băiat sărac și curajos care pornește într-o aventură plină de magie pentru a-și găsi tatăl dispărut.

Drumul său îl poartă într-un tărâm fermecat al spiridușilor, unde descoperă adevăratul sens al speranței, bunătății și credinței, valori care stau la baza spiritului Crăciunului.

Un schimb regal 1 (2018)

O patisieră modestă din Chicago și o viitoare prințesă descoperă că seamănă perfect și decid să își schimbe locurile pentru o perioadă, cu ocazia Crăciunului.

Această decizie duce la peripeții romantice și la descoperiri personale, într-o atmosferă plină de magie de sărbători.

Un schimb regal 2 (2020)

După întâmplările din primul film, Lady Margaret urmează să fie încoronată, iar viața ei amoroasă complica planurile.

Stacy trebuie din nou să intervină pentru a o ajuta, iar apariția unei noi sosii complică lucrurile și mai mult.

Un schimb regal 3 (2021)

În acest al treilea film, o relicvă de Crăciun neprețuită este furată. Margaret și Stacy, împreună cu o altă sosie, Fiona, pornesc într-o aventură plină de umor și romantism pentru a recupera obiectul pierdut, într-o poveste perfectă pentru ziua de Crăciun.

Bonus. Seria „Singur acasă”

De asemenea, pentru că am menționat filmele "Singur acasă", adăugăm și descrierile lor, ca bonus, dacă vreți să le revedeți sau poate să le vedeți pentru prima oară.

Singur acasă 1 (1990)

Kevin McCallister, un băiat de 8 ani, este uitat accidental acasă de familia sa, plecată în vacanță de Crăciun. Rămas singur, Kevin trebuie să-și apere casa de doi hoți neîndemânatici, folosind ingeniozitate, capcane amuzante și mult curaj. Un clasic absolut al sărbătorilor.

Singur acasă 2: Pierdut în New York (1992)

Kevin se rătăcește din nou de familia sa, de data aceasta ajungând în New York, chiar înainte de Crăciun. Cu un card de credit și multă imaginație, el se bucură de oraș, dar se întâlnește din nou cu hoții din primul film.

Singur acasă 3 (1997)

Povestea îl are în centru pe Alex Pruitt, un alt copil care rămâne singur acasă și trebuie să se apere de patru infractori ce încearcă să recupereze un obiect valoros. Filmul nu îl mai include pe Kevin, dar păstrează spiritul aventuros.

