5 decembrie – 11 ianuarie: Crăciun la Palat. Târg de produse locale și delicii culinare, la Palatul Principilor din Alba Iulia

5 decembrie – 11 ianuarie: Crăciun la Palat. Centrul Cultural Palatul Principilor din Alba Iulia îi invită pe albaiulieni și turiști, în perioada 5 decembrie – 11 ianuarie, la târgul de produse și delicii culinare – Crăciun la Palat. Târgul se va desfășura în curtea Palatului Principilor Transilvaniei din Cetatea Alba Carolina.

Comercianții au la dispoziție 14 căsuțe din lemn, racordate la energie electrică, gata să găzduiască produse locale, delicii culinare, suveniruri și tot ce aduce bucurie vizitatorilor. Costul de închiriere a unei căsuțe este de 1.980 de lei pe toată perioada desfășurării târgului (10 lei/mp/zi).

Amenajarea târgului se va face în perioada 2 – 4 decembrie.

Programul de funcționare al târgului „Crăciun la Palat” este următorul:

5 – 23 decembrie, 26 – 30 decembrie, 2 – 11 ianuarie 2026:

Marți – Vineri, între orele 12:00 – 22:00

Sâmbătă – Duminică, între orele 10:00 – 20:00

24 decembrie:

între orele 10:00 – 16:00

25 decembrie:

între orele 16:00 – 22:00

31 decembrie:

între orele 10:00 – 16:00

1 ianuarie:

între orele 16:00 – 22:00

