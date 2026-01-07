Gerul Bobotezei în Alba: Vine frigul de joi, cu diferențe uriașe între temperaturile reale și cele resimțite

Gerul Bobotezei în Alba: Mercurul din termometre se prăbușește joi. Se vor înregistra temperaturi foarte scăzute în tot județul, cu diferențe foarte mari între valorile indicate de aparatele de măsurat și cele resimțite de persoanele aflate afară. Temperatura reală este o valoare obiectivă, pe când temperatura resimțită este calculată și în raport cu alți factori, cum ar fi vântul. În paralel, va continua să ningă în unele zone și se va înregistra polei.

La Alba Iulia, frigul vine de joi, 8 ianuarie. Ziua va începe cu - 2 grade și va fi tot mai frig. După masă, cele - 4 grade Celsius se vor resimți ca - 11.

Seara vor fi - 8 grade, iar noaptea - 9, resimțite de organismul uman ca - 13. Și vineri vor fi - 4 grade Celsius, arată aplicațiile meteo consultate de Alba24.

La Blaj vor fi - 3 grade joi după-amiază, dar, potrivit aplicațiilor meteo, temperatura resimțită va fi mult mai scăzută: - 13 grade Celsius.

La Ocna Mureș se vor resimți - 10 grade, chiar dacă termometrul va arăta - 8.

La Sebeș și la Cugir, gerul va fi acut: corpul uman va resimți - 16 grade, deși termometrele vor arăta (doar) - 4.

Tot -4 grade vor fi și la Zlatna, dar cine va ieși afară joi, se va simți la ca la - 11 grade Celsius (real feel).

La Aiud și Teiuș, cele - 3 grade înregistrate de termometre se vor resimți joi ca - 13.

Baia de Arieș va bifa temperaturi scăzute: - 5 grade, resimțite ca - 12.

La Abrud și Câmpeniva fi frig toată ziua de joi (-7 grade), dar seara, termometrul va indica -11 grade Celsius.

