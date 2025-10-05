5 octombrie: Ziua europeană a depresiei. Boala dusă în tăcere, care nu dă forme exterioare

5 octombrie: Ziua europeană a depresiei: Tema anului 2025 pentru această zi este Depresia într-o lume frenetică, anunță Asociația Europeană a Depresiei, potrivit Agerpres.

Între evenimentele organizate pe această temă la nivel european se numără: Conferința Rolul psihiatriei într-o lume în schimbare (Praga, 5-8 octombrie), Congresul ECNP pentru știința și tratamentul tulburărilor cerebrale (Amsterdam, 11-14 octombrie), Conferința La Giornata Europea sulla Depressione (Provaglio d’Iseo, Italia, 18 octombrie).

Manualul despre depresie și tulburări de comportament, publicat de Asociația Europeană a Depresiei (EDA), intitulat ”Punând reflectorul pe o problemă întunecată” este disponibil în 13 limbi, inclusiv în limba română, AICI.

Acest volum scurt este o contribuție concretă pentru creșterea cunoștințelor despre afecțiune și cauze, un suport al profesioniștilor din sănătate, dar și o lumină ce ghidează în tunelul sinuos, întunecat al tulburărilor de dispoziție, potrivit explicațiilor președintelui EDA, Vincenzo Costiglola.

”Suntem mereu șocați de știri despre evenimente ce implică tinere mame și copiii lor, episoade de suicid sau omucidere, deseori inexplicabile, persoane în vârstă, adulți și adolescenți ce nu ezită în fața unor acțiuni extreme.

Poate că nu am observat suferința lor și nu le-am înțeles cerințele de ajutor, neînțelegând că erau prinși în vortexul depresiei.

Deci, ce este depresia, această forță malignă și debilitantă care ne infiltrează fără semne exterioare evidente?

I-am stigmatizat ca fiind slabi pe cei afectați de ea, și asta nu a fost greu într-o lume ce se bazează pe competiție”, afirmă Vincenzo Costigliola în cuvântul de introducere al ghidului.

Organizația mondială a sănătății consideră că depresia va deveni a treia cea mai importantă cauză pentru dizabilitate și că incidența sa o să crească rapid mai ales printre femeile între 15 și 44 de ani, anunță președintele EDA.

”Este necesar ca cercul vicios de frică, jenă, rușine și izolare socială să fie rupt.

Acesta, în mod inexorabil, apasă persoana depresivă, care se simte incapabilă să răspundă culturii competitive moderne, care simte că nu mai poate avea relații sexuale normale, care nu mai poate avea relații constructive cu copiii săi și care este incapabilă să facă față stresului zilnic de la locul de muncă.

Pare necesar să educăm despre depresie, descriind această patologie care este privită ca o expresie a slăbiciunii”, mai explică Vincenzo Costigliola.

”A fost necesar să spunem că depresia este o afecțiune ca altele și că poate să fie tratată. Prin urmare, am dezvoltat Ziua depresiei: o zi dedicată informării angajaților în sănătate și a publicului larg despre această patologie care este prezentă în mod crescător în societatea noastră”, spune reprezentantul EDA.

Cu privire la măsurile posibile ce pot fi luate, președintele EDA menționează:

”Ar trebui să recunoaștem cauzele depresiei și factorii ce o prelungesc. Ar trebui să insistăm asupra unei educații adecvate a profesioniștilor din sănătate. Ar trebui să creștem educația și informarea despre afecțiune”.

