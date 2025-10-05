Connect with us

Eveniment

5 octombrie: Ziua europeană a depresiei. Boala dusă în tăcere, care nu dă forme exterioare

Publicat

acum 5 secunde

5 octombrie: Ziua europeană a depresiei: Tema anului 2025 pentru această zi este Depresia într-o lume frenetică, anunță Asociația Europeană a Depresiei, potrivit Agerpres.

Între evenimentele organizate pe această temă la nivel european se numără: Conferința Rolul psihiatriei într-o lume în schimbare (Praga, 5-8 octombrie), Congresul ECNP pentru știința și tratamentul tulburărilor cerebrale (Amsterdam, 11-14 octombrie), Conferința La Giornata Europea sulla Depressione (Provaglio d’Iseo, Italia, 18 octombrie).

Manualul despre depresie și tulburări de comportament, publicat de Asociația Europeană a Depresiei (EDA), intitulat ”Punând reflectorul pe o problemă întunecată” este disponibil în 13 limbi, inclusiv în limba română, AICI.

Acest volum scurt este o contribuție concretă pentru creșterea cunoștințelor despre afecțiune și cauze, un suport al profesioniștilor din sănătate, dar și o lumină ce ghidează în tunelul sinuos, întunecat al tulburărilor de dispoziție, potrivit explicațiilor președintelui EDA, Vincenzo Costiglola.

”Suntem mereu șocați de știri despre evenimente ce implică tinere mame și copiii lor, episoade de suicid sau omucidere, deseori inexplicabile, persoane în vârstă, adulți și adolescenți ce nu ezită în fața unor acțiuni extreme.

Poate că nu am observat suferința lor și nu le-am înțeles cerințele de ajutor, neînțelegând că erau prinși în vortexul depresiei.

Deci, ce este depresia, această forță malignă și debilitantă care ne infiltrează fără semne exterioare evidente?

I-am stigmatizat ca fiind slabi pe cei afectați de ea, și asta nu a fost greu într-o lume ce se bazează pe competiție”, afirmă Vincenzo Costigliola în cuvântul de introducere al ghidului.

Organizația mondială a sănătății consideră că depresia va deveni a treia cea mai importantă cauză pentru dizabilitate și că incidența sa o să crească rapid mai ales printre femeile între 15 și 44 de ani, anunță președintele EDA.

”Este necesar ca cercul vicios de frică, jenă, rușine și izolare socială să fie rupt.

Acesta, în mod inexorabil, apasă persoana depresivă, care se simte incapabilă să răspundă culturii competitive moderne, care simte că nu mai poate avea relații sexuale normale, care nu mai poate avea relații constructive cu copiii săi și care este incapabilă să facă față stresului zilnic de la locul de muncă.

Pare necesar să educăm despre depresie, descriind această patologie care este privită ca o expresie a slăbiciunii”, mai explică Vincenzo Costigliola.

Vezi și: ”E rușine să mergi la psihiatru? Da, da, da!” De vorbă cu medicul Dan Burchiu din Aiud, despre depresie și alți demoni

”A fost necesar să spunem că depresia este o afecțiune ca altele și că poate să fie tratată. Prin urmare, am dezvoltat Ziua depresiei: o zi dedicată informării angajaților în sănătate și a publicului larg despre această patologie care este prezentă în mod crescător în societatea noastră”, spune reprezentantul EDA.

Cu privire la măsurile posibile ce pot fi luate, președintele EDA menționează:

”Ar trebui să recunoaștem cauzele depresiei și factorii ce o prelungesc. Ar trebui să insistăm asupra unei educații adecvate a profesioniștilor din sănătate. Ar trebui să creștem educația și informarea despre afecțiune”.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 5 secunde

5 octombrie: Ziua europeană a depresiei. Boala dusă în tăcere, care nu dă forme exterioare
Rețeaua WiFi „vede” prin pereți
Actualitateacum 25 de minute

Rețeaua WiFi „vede” prin pereți: Inteligența artificială poate cartografia o cameră cu ajutorul semnalului wireless
Evenimentacum O oră

Proiect pentru tinerii care vor să își gestioneze mai bine emoțiile cu ajutorul teatrului, la Biblioteca Județeană din Alba Iulia
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 4 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum o săptămână

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 4 zile

Casele nedeclarate și construcțiile ridicate fără autorizație vor fi verificate cu drone. Anunțul ministrului Cseke Attila
Administrațieacum 4 zile

Reducerea a 10.000 de posturi din administrația locală, discutată în Coaliția de Guvernare. Când ar putea fi luată decizia
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 13 ore

Bani pentru pensionari, înainte de Crăciun: Când va intra a doua tranșă a ajutorului pentru cei cu pensii mici
zile libere 2025
Actualitateacum 16 ore

Registrul Comerțului: 13.251 de firme şi-au suspendat activitatea în primele opt luni ale anului
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 3 zile

Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba (P)
Evenimentacum 3 zile

Guvernul a stabilit proiectele pe care nu le mai finanțează. Ce investiții vor fi oprite și de ce
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 17 ore

Succes remarcabil pentru Miriam Bulgaru: S-a calificat în sferturile de finală ale turneului ITF de la București
Evenimentacum 2 zile

VIDEO: Alba Iulia are un campion național la box. David Popescu, elevul lui Andrei Dărămuș, câștigător la Campionatul de Cadeți
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 2 ore

Sărbătoarea Încoronării, evenimentul cultural central al lunii octombrie, la Alba Iulia. PROGRAM
Evenimentacum 14 ore

VIDEO: „Restaurări de poveste” la Colțești. Case cu arhitectură vernaculară, restaurate și repuse în circuitul comunității
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Rețeaua WiFi „vede” prin pereți
Actualitateacum 25 de minute

Rețeaua WiFi „vede” prin pereți: Inteligența artificială poate cartografia o cameră cu ajutorul semnalului wireless
rechemare BMW
Evenimentacum 5 zile

Rechemare BMW: Anumite autoturisme riscă să ia foc în garaj din cauza unei piese defecte. Modelele vizate
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 5 secunde

5 octombrie: Ziua europeană a depresiei. Boala dusă în tăcere, care nu dă forme exterioare
Evenimentacum 22 de ore

Când este cel mai bine să îți faci vaccinul antigripal: Sunt deja cazuri de gripă în România
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Ziua Mondială a Educației
Educațieacum 24 de ore

Ministerul Educației, precizări oficiale legate de reducerea numărului de posturi: Nu sunt afectați titularii
Educațieacum 2 zile

Vacanța de toamnă 2025. În octombrie, elevii vor avea prima vacanță din acest an. Când va începe și cât va dura
Mai mult din Educatie