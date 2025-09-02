Program Târgul Apulum Agraria, 6-7 septembrie 2025. Festivalul toamnei revine în Șanțurile Cetății Alba Carolina

Târgul Apulum Agraria 2025: Festivalul toamnei revine în acest weekend, în Șanțurile Cetății Alba Carolina. Vizitatorii sunt așteptați sâmbătă și duminică, 6-7 septembrie, între orele 10:00 și 18:00.

Producători locali din județ vor aduce la Alba Iulia produse tradiționale, legume și fructe de sezon, produse horticole, dar și produse decorative și handmade.

De asemenea, din programul evenimentului nu vor lipsi demonstrațiile culinare sau activitățile pentru copii.

Program. Sâmbătă, 6 septembrie

10:00, Deschiderea oficială

Moment artistic – trupa Antheia Imperialis, Centrul de cultura „Augustin Bena” Alba

10:00 – 16:00, Toamnă, legume și istorie

Acuarelegumele – atelier de pictură în acuarelă

Jumătatea mea norocoasă – atelier de desen

Chipul naturii – atelier de pictură pe față

Toamna pe pânză – atelier de artă

Legumele în arta europeană – opere din patrimoniul artistic european

Munci agricole și recolte în vechi ziare transilvănene – colaj expozițional

Puterea istorică a… cartofului și a altor legume – colaj expozițional

Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

11:00 – 16:00, A fost odată ca niciodată, Într-o TOAMNĂ…

File de toamnă – expoziție tematică de carte

Povești din târg – atelier de lecturi interactive

De la frunză la floare – atelier de creație cu daruri din natură

Culorile toamnei – atelier de desenat și colorat

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba lulia

12:00 – 13:00, Rural Invest – subvenții și soluții pentru dezvoltarea mediului rural

Stand de consultanță a instituțiilor din domeniul agricol

13:00, Oameni, gusturi și tradiții

Povestea unor afaceri de succes

14:00, Delicii de toamnă, Ghiveci de legume

Demonstrație culinară

15:00, Coșuri din răchită

Demonstrație împletituri din nuiele

Program. Duminică, 7 septembrie

11:00 – 16:00, A fost odată ca niciodată, într-o TOAMNă…

Drag de carte – expoziție tematică de carte

Toamna se numără … poveștile – atelier de lecturi interactive

Natura distractivă – jocuri, ghicitori și concursuri

Toamna prin ochii copiilor – atelier de desenat și colorat

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba Iulia

12:00, Fii agro-antreprenor!

Producatori de succes din comunitate

13:00, Culorile din borcan

Atelier de muräturi asortate pentru copii

14:00, Coronițe decorative de toamnă

Atelier pentru adulți

15:00, Inspirație de toamnă

Atelier de colaje și creații inedite pentru copii

Târgul Apulum Agraria de la Ighiu

De asemenea, în perioada 20-21 septembrie, la Ighiu se desfășoară secțiunea Târgului Apulum Agraria dedicată profesioniștilor din agricultură.

Astfel, în această secțiune vor fi expuse animale, păsări, unelte, echipamente și utilaje agricole. Secțiunea este deschisă și publicului.

Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Alba, în parteneriat cu Primăria Municipiului Alba Iulia, Primăria comunei Ighiu, Centrul de Cultură ”Augustin Bena” Alba, GAL Pe Mureș și pe Târnave, GAL Valea Ampoiului – Valea Mureșului, GAL Munții Metaliferi, Trascău și Muntele Mare, GAL Țara Secașelor Alba-Sibiu.

