7 septembrie: „Coborâtul oilor” la Loman. Festival folcloric, expoziție și târguri tradiționale

Festivalul folcloric pastoral „Coborâtul oilor” va avea loc duminică, 7 septembrie, în satul Loman, comuna Săsciori.

Programul evenimentului cuprinde o serie de atracții, printre care o expoziție a crescătorilor de ovine și un târg de produse tradiționale.

Program Festivalul „Coborâtul oilor” Loman 2025

Ora 11:00

Expoziție a crescătorilor de ovine

Târg de berbeci

Târg produse tradiționale românești

Ceremonial religios „te deum”

Obiceiuri și tradiții pastorale

Ora 12:30

Spectacol folcloric susținut de:

Ansamblul folcloric „Mugurii Lomanului”, condus de Ancuța Stănuș

Ansamblul folcloric „Dorul munților” din Săsciori, condus de Vasile Petrișor

Bogdan Cioranu

Dumitru Stoicănescu

Andrei Calotă

Florin Toader

Elena Podean

Alina Andrei

Vor fi acompaniați de formația New Orkestar.

De asemenea, prezentatoarea evenimentului este Adriana Stroe.

Sărbătoarea marchează coborârea turmelor de oi de la munte și pregătirea pentru iernat, un moment extrem de important în calendarul pastoral.

Foto: arhivă

