7 septembrie: „Coborâtul oilor” la Loman. Festival folcloric, expoziție și târguri tradiționale
Festivalul folcloric pastoral „Coborâtul oilor” va avea loc duminică, 7 septembrie, în satul Loman, comuna Săsciori.
Programul evenimentului cuprinde o serie de atracții, printre care o expoziție a crescătorilor de ovine și un târg de produse tradiționale.
Program Festivalul „Coborâtul oilor” Loman 2025
Ora 11:00
- Expoziție a crescătorilor de ovine
- Târg de berbeci
- Târg produse tradiționale românești
- Ceremonial religios „te deum”
- Obiceiuri și tradiții pastorale
Ora 12:30
Spectacol folcloric susținut de:
- Ansamblul folcloric „Mugurii Lomanului”, condus de Ancuța Stănuș
- Ansamblul folcloric „Dorul munților” din Săsciori, condus de Vasile Petrișor
- Bogdan Cioranu
- Dumitru Stoicănescu
- Andrei Calotă
- Florin Toader
- Elena Podean
- Alina Andrei
Vor fi acompaniați de formația New Orkestar.
De asemenea, prezentatoarea evenimentului este Adriana Stroe.
Sărbătoarea marchează coborârea turmelor de oi de la munte și pregătirea pentru iernat, un moment extrem de important în calendarul pastoral.
